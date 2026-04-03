Trao tặng Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao

Chiều ngày 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành Trung ương có thành tích đặc biệt xuất sắc...

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì cho nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh và cán bộ chủ chốt có quá trình công tác, cống hiến lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc trao tặng các huân chương cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp đặc biệt quan trọng của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí được trao thưởng đã cùng tập thể lãnh đạo các cấp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lâu dài đối với quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển nhanh và bền vững.

Trong chặng đường đó, kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của các đồng chí được trao huân chương tiếp tục là nguồn lực quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại diện các đồng chí được trao thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự khi được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp trong khả năng của mình cho sự nghiệp chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.