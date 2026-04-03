Trao tặng Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao

Hà Lê

03/04/2026, 17:51

Chiều ngày 3/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành Trung ương có thành tích đặc biệt xuất sắc...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Tô Lâm trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhì cho nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh và cán bộ chủ chốt có quá trình công tác, cống hiến lâu dài.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc trao tặng các huân chương cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp đặc biệt quan trọng của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí được trao thưởng đã cùng tập thể lãnh đạo các cấp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lâu dài đối với quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển nhanh và bền vững.

Trong chặng đường đó, kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của các đồng chí được trao huân chương tiếp tục là nguồn lực quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại diện các đồng chí được trao thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự khi được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp trong khả năng của mình cho sự nghiệp chung, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo theo diễn biến thị trường

Trước biến động thị trường và chi phí đầu vào tăng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết đang triển khai đồng bộ giải pháp từ giống, canh tác, dự trữ đến thu mua, xuất khẩu, nhằm ổn định sản xuất lúa gạo và bảo đảm lợi ích nông dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong "gió ngược", kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

CPI tháng 3/2026 lập đỉnh 5 năm do sức ép từ năng lượng và vận tải

Giá xăng dầu trong nước tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới, giá vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và vận chuyển gia tăng đã đẩy CPI tháng 3/2026 tăng 1,23%...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy