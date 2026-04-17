Trang chủ Thế giới

Traphaco báo lợi nhuận quý 1 tăng 42%, mục tiêu mỗi năm ra mắt 10 sản phẩm mới, cổ phiếu kịch trần

Tuệ Lâm

17/04/2026, 21:30

Trong giai đoạn 2026–2030, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm. Riêng doanh thu quý 1/2026 tăng 13% và lợi nhuận tăng tới 42%, mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ...

Sáng 17/4, Traphaco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.  Trước đó, năm 2025, doanh thu hợp nhất đạt 2.657 tỷ đồng, tăng 13% và lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. 

Trao đổi với cổ đông tại đại hội, Tổng giám đốc Đào Thúy Hà cho biết, doanh thu quý 1/2026 tăng 13% và lợi nhuận tăng tới 42%, mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả của chiến lược tái cấu trúc và chuyển dịch sản phẩm.

Đáng chú ý, các kênh bán hàng hiện đại đang trở thành động lực tăng trưởng mạnh. Doanh thu online chỉ trong 4 tháng đã tương đương cả năm 2025, trong khi kênh chuỗi nhà thuốc tăng khoảng 30%. Điều này phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng và khả năng thích ứng nhanh của Traphaco.

Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng thẳng thắn nhìn nhận cơ hội thị trường là rất lớn, nhưng nếu không chuyển đổi nhanh để chuyển hóa thành doanh thu và lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ mất thị phần vào tay các đối thủ linh hoạt hơn. Thông điệp “Tốc độ thực thi – Năng suất bứt phá”  trở thành trọng tâm của Traphaco trong năm 2026.

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại đại hội là dự án nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Hưng Yên, bước đi chiến lược giúp Traphaco tiến sâu vào mảng tân dược chất lượng cao và kênh bệnh viện (ETC).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng, công suất thiết kế 900 triệu viên/năm, dự kiến triển khai từ 2026 và hoàn thành vào năm 2029 . Cấu trúc vốn được thiết kế cân bằng với 50% vốn chủ sở hữu và 50% vốn vay.

Theo lãnh đạo Traphaco, nhà máy EU-GMP không chỉ là câu chuyện về công suất, mà là “tấm vé” để doanh nghiệp tham gia sâu vào thị trường thuốc kỹ thuật cao, nơi yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe nhưng biên lợi nhuận và quy mô lớn hơn nhiều so với thị trường truyền thống. Đây cũng là nền tảng để Traphaco mở rộng xuất khẩu.

Hiện doanh nghiệp đã đưa sản phẩm lên Amazon và đặt mục tiêu mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á như Philippines, Campuchia, Mông Cổ trước khi tiến tới các thị trường phát triển khi nhà máy EU-GMP hoàn thành.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên Traphaco sáng 17/4. 
Điểm đáng chú ý trong chiến lược mới là sự chuyển dịch từ doanh nghiệp sản xuất thuốc sang mô hình tập đoàn cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Trong 5 năm qua, Traphaco đã tách biệt rõ hai mảng đông dược và tân dược, từ R&D đến sản xuất và bán hàng. Mảng tân dược đạt tốc độ tăng trưởng kép khoảng 12,5% và nâng tỷ trọng doanh thu lên gần 40%.

Trong giai đoạn 2026–2030, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm trên nền cao, với ba trụ cột chính: Đông dược cao cấp tiếp tục là nền tảng dòng tiền, Tân dược chất lượng cao trở thành động lực tăng trưởng chính, Mở rộng kênh phân phối, đặc biệt là kênh bệnh viện và kênh hiện đại.

Mỗi năm, doanh nghiệp dự kiến ra mắt ít nhất 10 sản phẩm mới, trong đó tối thiểu 5 sản phẩm tân dược, cho thấy tham vọng tăng tốc mạnh mẽ trong đổi mới sản phẩm.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Traphaco bằng cách phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn của doanh nghiệp đạt gần 900 tỷ đồng, dự kiến thực hiện vào quý 2-3/2026.

Đại hội đã bầu ra HĐQT mới gồm 7 thành viên gồm: Ông Lee Choong Hwan; ông Nguyễn Phú Khánh; bà Đào Thúy Hà; ông Trần Túc Mã; ông Kim Dong Hyu; ông Đinh Quang Hòa; ông Cha Junwoo. 

Phản ứng tích cực với các thông tin từ Đại hội đồng cổ đông Traphaco, cổ phiếu TRA tăng trần, đạt 74.500 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay 17/4.

Từ khóa:

chiến lược tái cấu trúc Traphaco cổ phiếu TRA Đại hội đồng cổ đông Traphaco 2026 doanh thu Traphaco 2025 mở rộng thị trường Đông Nam Á nhà máy EU-GMP Hưng Yên tăng trưởng tân dược Traphaco Tổng Giám đốc Đào Thúy Hà

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

