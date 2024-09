Trên 99,9% cổ đông tán thành mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu VHM

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE) công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, tổng số phiếu ý kiến đã gửi đến cổ đông là 58.083 phiếu, đại diện cho 4,35 tỷ cổ phần đang lưu hành (chiếm 100% cổ phần biểu quyết). Số phiếu ý kiến được gửi về là 301 phiếu, trong đó có 300 phiếu hợp lệ, đại diện cho 3,42 tỷ cổ phần (chiếm 78,52% cổ phần có quyền biểu quyết).

Tỷ lệ tán thành/tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về công ty là 99,91%, tương ứng với 78,44% tổng số phiếu có quyền biểu quyết đồng ý. Nghị quyết mua lại cổ phiếu chính thức được thông qua.

Sau khi nhận được sự chấp thuận từ cổ đông, Vinhomes sẽ xin ý kiến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với quy trình 7 ngày làm việc. Dự kiến, quá trình mua lại cổ phiếu quỹ sẽ bắt đầu vào giữa tháng 9/2024.

Nếu thành công, vốn điều lệ của VHM giảm dự kiến 3.700 tỷ đồng và vốn điều lệ giảm từ 43.544 tỷ về còn gần 39.844 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 19% giá mục tiêu xuống còn 43.900 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" cho VHM. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do VCSC tăng chiết khấu RNAV từ 30% lên 45%, một phần được bù đắp bởi mức tăng 17% trong dự báo doanh số bán hàng năm 2024 của VCSC do doanh số bán hàng tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2024 tại Royal Island và tác động tích cực của việc mua lại cổ phiếu theo giả định của VCSC.

VCSC cho rằng VHM có vị thế tốt để tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở của Việt Nam trong dài hạn với vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong hoạt động phát triển dự án quy mô lớn. Định giá hấp dẫn với P/B dự phóng các năm 2024/25 lần lượt là 0,8 lần/0,7 lần.

Đồng thời, duy trì dự báo lợi huận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 là 29,7 nghìn tỷ đồng (-11% YoY), chủ yếu nhờ vào bàn giao BĐS theo tiến độ tại các dự án đã triển khai (bao gồm Royal Island mới mở bán) và ghi nhận doanh số bán lô lớn. VCSC dự báo lợi huận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm so với cùng kỳ chủ yếu do dự kiến ghi nhận doanh số bán lô lớn thấp hơn so với năm 2023.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi huận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025 sẽ tăng 22% so với dự báo năm 2024 lên 36,2 nghìn tỷ đồng nhờ vào bàn giao theo tiến độ tại các dự án đã triển khai (chiếm khoảng 70% dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2025 của VCSC) và các dự án mới mở bán trong giai đoạn nửa cuối năm 2024-2025; tăng dự báo lợi huận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2025 thêm 17% do VCSC tăng dự báo doanh số bán hàng năm 2024 cao hơn.

VCSC dự báo tổng doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 của VHM sẽ đạt 180 nghìn tỷ đồng, được hỗ trợ bởi doanh số bán hàng dự kiến từ các dự án đang triển khai (bao gồm Royal Island) và các dự án mới dự kiến (bao gồm Cổ Loa và Wonder Park) và rủi ro đối với VHM là tiến độ mở bán lẻ tại các đại dự án mới chậm hơn dự kiến.

Chốt phiên ngày 5/9, giá cổ phiếu VHM tăng lên 43.750 đồng/cp.