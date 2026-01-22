Triển khai điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp trên toàn quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 được triển khai nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở, lao động, trình độ chuyên môn và kết quả thu, chi của các đơn vị trên phạm vi cả nước...
Bộ Nội vụ ban hành công văn về việc triển khai điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 trên phạm vi toàn quốc.
Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BNV ban hành Phương án điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.
Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng nhằm thu thập thông tin về số lượng cơ sở, lao động, trình độ chuyên môn và kết quả thu, chi của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên phạm vi cả nước.
Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng phục vụ đánh giá thực trạng khu vực công, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và xây dựng chính sách trong giai đoạn tới.
Để đảm bảo cuộc điều tra thực hiện đúng tiến độ, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ công tác điều tra các cấp để tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án điều tra.
Trong đó quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, tổ công tác, tổ thường trực và các thành viên.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo của mỗi bộ do một Thứ trưởng phụ trách công tác thống kê làm Trưởng ban; thành lập tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo; tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra theo phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương thành lập tổ công tác của mỗi cơ quan do một lãnh đạo cơ quan làm tổ trưởng, thành viên là công chức, viên chức các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phương án điều tra.
Đối với các địa phương, tại cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời thành lập tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.
Tại cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban, để trực tiếp triển khai nhiệm vụ điều tra tại cơ sở.
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương cần hoàn thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ thường trực trước ngày 6/2/2026. Tại cấp xã, hoàn thành lập Ban chỉ đạo trước ngày 25/2/2026.
Sau khi thành lập, đề nghị Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tổ công tác các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương; Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quyết định thành lập và danh sách thành viên (cùng số điện thoại đầu mối liên hệ) trước ngày 28/2/2026 để phối hợp chỉ đạo thực hiện điều tra.
Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác điều tra; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, công khai, minh bạch, tiết kiệm, chấp hành đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Sầu riêng là sản phẩm nông sản chủ đạo của các tỉnh như Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh... Những năm qua, nhiều tổ hợp tác nông nghiệp, các hộ dân tại các địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng loại nông sản đặc biệt này...
