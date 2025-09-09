Triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm
Vũ Khuê
09/09/2025, 16:46
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% mà Chính phủ đã giao, 4 tháng cuối năm cần đạt tối thiếu 150 tỷ USD (bình quân trên 37,5 tỷ USD/tháng). Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp…
Ngày 9/9/2025, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 8/2025, với chủ đề “Đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu, đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025”.
4 THÁNG CUỐI NĂM CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong tháng 8 năm 2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực.
Cụ thể, xuất khẩu tháng 8 ước đạt 42,23 tỷ USD, lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 304,8 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu. Từ chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 8 đạt 40,02 tỷ USD, lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 292,33 tỷ USD, tăng 18,75% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 8 tháng năm 2025, cán cân thương mại thặng dư khoảng 12,47 tỷ USD.
Xét theo cơ cấu ngành hàng, nông, lâm, thủy sản tiếp tục đóng góp tích cực với kim ngạch 8 tháng năm 2025 ước đạt 28,54 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm trên 86% tổng kim ngạch xuất khẩu và duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước đạt mức tăng trưởng bình quân 15% so với cùng kỳ năm 2024. Nhóm nhiên liệu và khoáng sản đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD, giảm 38,5%.
Những kết quả này khẳng định sự nỗ lực đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, qua đó duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết dự báo 4 tháng cuối năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cho hoạt động xuất khẩu. Những biến động địa – chính trị và kinh tế tác động sâu sắc đến thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Cụ thể, môi trường thương mại quốc tế ngày càng phức tạp với rủi ro về chính sách, thuế quan và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ với Việt Nam và các nước khác vẫn còn nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng tới sản xuất, xuất khẩu của một số ngành hàng của Việt Nam.
Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy giảm khiến đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, doanh nghiệp khó mở rộng thị trường. Chi phí logistics tăng cao do bất ổn trong vận tải biển, đặc biệt là phụ phí từ các hãng tàu quốc tế và tình hình căng thẳng tại các điểm nút gây gián đoạn chuỗi cung ứng, kéo dài thời gian giao hàng.
Cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia với lợi thế chi phí sản xuất, gây áp lực lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (dệt may, da giày, gỗ). Các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về môi trường, năng lượng tái tạo, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và thích ứng.
Chính vì vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% mà Chính phủ đã giao, 4 tháng cuối năm cần đạt tối thiếu 150 tỷ USD (bình quân trên 37,5 tỷ USD/tháng). Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao và vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
GIẢI PHÁP CỤ THỂ VỚI TỪNG NHÓM THỊ TRƯỜNG
Để thúc đẩy công tác phát triển thị trường, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các Thương vụ, các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng.
Bộ trưởng nhấn mạnh tới nhiệm vụ trọng tâm của các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong hỗ trợ, kết nối, mở rộng thị trường cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Theo đó, các Thương vụ cần theo dõi sát sao tình hình thị trường và chính sách thương mại của các nước, các đối tác để có những khuyến nghị kịp thời với Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương (và Bộ, ngành liên quan), cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng để có điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, xây dựng, củng cố thật tốt mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế,... để tạo dựng cơ hội hợp tác phát triển.
Tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại bằng mọi hình thức (trực tuyến, trực tiếp), nhất là việc kết nối giữa các doanh nghiệp ở trong nước với doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở nước ngoài để nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào một (hoặc một vài thị trường duy nhất).
Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác thương mại tiềm năng thông qua các FTA và các thị trường xuất khẩu mới, nhất là thị trường ít bị áp lực bởi chiến tranh thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất và xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cụ thể, đối với nhóm thị trường xuất khẩu có tăng trưởng âm, Bộ trưởng yêu cầu các Thương vụ cần khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân sụt giảm, đề xuất biện pháp khôi phục kim ngạch ít nhất bằng năm trước, tiến tới tăng trưởng dương. Đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2026 cho từng thị trường; gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/9/2025.
Đồng thời chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nước sở tại, hiệp hội ngành hàng, hệ thống phân phối, nhà nhập khẩu lớn để tháo gỡ rào cản thương mại, các biện pháp phi thuế quan, khôi phục đơn hàng, tìm và mở rộng thị trường cho sản phẩm mới.
Với nhóm thị trường có tăng trưởng thấp (từ 0 - 5%), Bộ trưởng chỉ đạo các Thương vụ phân tích, xác định rõ các nhóm ngành hàng, sản phẩm tiềm năng còn dư địa để đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường sở tại, đưa mức tăng trưởng lên tối thiểu 8,5%, gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/9/2025.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị từ nay đến cuối năm, mỗi tháng tổ chức ít nhất 1 sự kiện kết nối giao thương B2B theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang giao thương ký kết hợp đồng, hoặc hỗ trợ đoàn doanh nghiệp sở tại về Việt Nam giao thương, ký kết hợp đồng.
Với nhóm thị trường có tăng trưởng trung bình (từ 5-10%), cần tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh và tận dụng các FTA đã ký kết để thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng mới. Phấn đấu nâng mức tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 lên tối thiểu 12%.
Đối với nhóm thị trường có tăng trưởng cao (trên 10%), Bộ trưởng yêu cầu giữ vững mức tăng trưởng đã đạt được, bảo đảm các thị trường này tiếp tục giữ vai trò là “đầu tàu”, góp phần kéo tăng trưởng chung. Phấn đấu nâng mức tăng trưởng cả năm trên 15% bằng việc duy trì quan hệ tốt với các tập đoàn bán lẻ, chuỗi phân phối, nhà nhập khẩu lớn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hy vọng sau hội nghị giao ban này, hoạt động sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu của nước ta với thế giới sẽ bừng nở, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà Đảng- Nhà nước giao: tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 12% trở lên và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cả năm từ 8,3-8,5%, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo có tốc độ tăng trưởng 10% trở lên.
Xuất khẩu tháng 8 tăng trưởng 54% nhưng ngành thủy sản vẫn không vui, vì sao?
18:04, 05/09/2022
Xuất khẩu gạo đối mặt với thách thức mới
08:49, 08/09/2025
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 45 tỷ USD, gỗ và cà phê dẫn dắt tăng trưởng
Dự kiến áp dụng giá điện 2 thành phần cho nhóm khách hàng sử dụng điện lớn từ 1/1/2026
Theo đề xuất của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trước mắt chỉ xem xét đối tượng áp dụng là khách hàng sản xuất lớn, có sản lượng tiêu thụ điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên (là tệp khách hàng được áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp - DPPA theo quy định), chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt do phải đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống công tơ đo đếm...
Giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu
Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em...
Petrovietnam - Trụ cột của nền kinh tế Việt Nam
Trong không khí hân hoan cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là dịp nhìn lại những chặng đường hào hùng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng thấy rõ giá trị của những trụ cột đã góp phần làm nên sức mạnh quốc gia. Một trong những trụ cột ấy chính là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - đơn vị đã đi qua nửa thế kỷ phát triển với biết bao dấu ấn.
“Ngồi một nơi – bán toàn cầu”: Cơ hội lớn để hàng hóa Việt Nam tăng tốc xuất khẩu
Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới của khu vực nhờ vị trí địa lý chiến lược, nguồn cung hàng hóa phong phú, lực lượng dân số trẻ và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ...
Xuất khẩu lô vaccine “made in VietNam” lớn nhất từ trước tới nay sang Philippines
Rạng sáng 9/9/2025, chuyến bay từ sân bay Nội Bài mang theo 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã cất cánh, đánh dấu lô hàng thứ hai Việt Nam xuất khẩu sang Philippines sau khi nước này quyết định tiêm đại trà vaccine ASF do Việt Nam sản xuất...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: