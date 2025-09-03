Xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đạt trên 45 tỷ USD, gỗ và cà phê dẫn dắt tăng trưởng

Với 5,71 tỷ USD đạt được trong tháng 8 tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 8 tháng năm 2025 đã được nâng lên con số 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với kỷ lục mới 6,42 tỷ USD…

Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết trong 8 tháng năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều nhóm hàng và thị trường. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%; xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, tăng 2 lần.

CÀ PHÊ BỨT PHÁ, LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG

Dữ liệu 8 tháng năm 2025 cho thấy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở các nhóm hàng có giá xuất khẩu tăng mạnh như cà phê, hạt tiêu, hạt điều và gỗ. Tuy nhiên, một số mặt hàng như gạo và rau quả lại chứng kiến giá trị giảm dù khối lượng duy trì tăng trưởng.

Trong đó, xuất khẩu nhóm thuỷ sản và đồ gỗ vẫn tăng trưởng vững vàng. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 8/2025 đạt 950 triệu USD, đưa tổng giá trị 8 tháng lên 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 19,8%, tiếp theo là Hoa Kỳ (17,2%) và Nhật Bản (15,1%). So với cùng kỳ, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 44,1%, Hoa Kỳ tăng 8,5%, Nhật Bản tăng 9,7%. Trong khi đó, Brazil tăng cao nhất (63,1%), còn Nga giảm nhẹ 2,6%.

Đối với ngành hàng lâm sản, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8/2025 đạt 1,45 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch 8 tháng lên 11,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất (56%), Nhật Bản 12,4%, Trung Quốc 10,9%. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 10,3%, sang Nhật Bản tăng 24,3%, trong khi giảm ở Trung Quốc (-12,9%). Tây Ban Nha là thị trường tăng mạnh nhất (37,4%).

"6,42 tỷ USD là con số kỷ lục mới của xuất khẩu cà phê. Sự tăng trưởng vượt bậc này là nhờ giá cà phê xuất khẩu bình quân trong 8 tháng của năm 2025 đạt 5.580,1 USD/tấn, cao hơn 46,4% so với năm trước". Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Xuất khẩu cà phê tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Riêng tháng 8/2025, khối lượng đạt 95 nghìn tấn, tương ứng 429,1 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng tới 59,1% về giá trị so với cùng kỳ 2024.

Đức, Italia và Tây Ban Nha là ba thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 14,5%, 7,5% và 7,4%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Đức tăng gấp 2 lần, sang Italia tăng 51,5%, sang Tây Ban Nha tăng 60,8%. Trong nhóm 15 thị trường lớn, tăng mạnh nhất là Mexico (91,2 lần), trong khi Trung Quốc tăng thấp nhất (11,7%).

Xuất khẩu mặt hàng cao su ghi nhận biến động trái chiều giữa khối lượng và kim ngạch. Trong tháng 8/2025, xuất khẩu ước đạt 210 nghìn tấn, kim ngạch 318,4 triệu USD. Tính chung 8 tháng, Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu tấn, trị giá 1,94 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng nhưng tăng 10,2% về giá trị. Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.748,6 USD/tấn, tăng 11,5%. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 70% thị phần; tiếp theo là Ấn Độ (5,2%) và Hàn Quốc (3%). Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 22,7%, sang Ấn Độ giảm 31,2%, sang Hàn Quốc tăng nhẹ 5,1%. Tăng mạnh nhất là Malaysia (3,2 lần), trong khi giảm mạnh nhất là Ấn Độ (-31,2%).

Trong tháng 8/2025, xuất khẩu hạt điều đạt 70 nghìn tấn, trị giá 431 triệu USD. Tính chung 8 tháng, đạt 482,7 nghìn tấn, trị giá 3,24 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng nhưng tăng 16,4% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.711,1 USD/tấn, tăng 17,8%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan là ba thị trường lớn nhất, chiếm lần lượt 21,7%, 20% và 9,4%. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 47%, sang Hà Lan tăng 20,1%, nhưng giảm ở Hoa Kỳ ( giảm 11,7%). Lítva là thị trường tăng mạnh nhất (57%).

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 8/2025 đạt 21 nghìn tấn, trị giá 126,8 triệu USD. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu đạt 165,7 nghìn tấn, trị giá 1,12 tỷ USD, giảm 9,8% về khối lượng nhưng tăng 26,9% về giá trị. Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 6.739,7 USD/tấn, tăng mạnh 40,7%. Hoa Kỳ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường lớn, chiếm lần lượt 25,1%, 8,3% và 6,6%. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 20,5%, sang Đức tăng 43,3%, sang Ấn Độ tăng 68,5%. Ở các thị trường khác, Anh tăng 2,2 lần, trong khi UAE giảm mạnh 25,7%.

XUẤT KHẨU GẠO VÀ RAU QUẢ VẪN SUY GIẢM

Trong tháng 8/2025, xuất khẩu gạo đạt 770 nghìn tấn, trị giá 344,1 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu đạt 6,3 triệu tấn, trị giá 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Philippines là thị trường lớn nhất với 42,4% thị phần, tiếp theo là Ghana (11,7%) và Bờ Biển Ngà (10,7%). Xuất khẩu sang Philippines giảm 15,6%, trong khi Ghana tăng 44,4% và Bờ Biển Ngà tăng 88,9%. Đáng chú ý, Bangladesh tăng tới 188,4 lần, ngược lại Malaysia giảm mạnh 54,4%.

Giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 8/2025 đạt 750 triệu USD, đưa tổng kim ngạch 8 tháng lên 4,62 tỷ USD, giảm 2,2% so với năm 2024. Trung Quốc chiếm 54,6% tổng giá trị, Hoa Kỳ 8,2%, Hàn Quốc 4,7%. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc giảm 15,1% và Hàn Quốc giảm 3,1%, thì xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng mạnh 66,3%. Ở nhóm 15 thị trường lớn, Hoa Kỳ là điểm sáng nhất, còn Thái Lan giảm sâu nhất ( giảm 40,4%).

Ở cấp độ thị trường tính theo quốc gia, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất cho xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam. Cụ thể, Hoa Kỳ chiếm 20,9%, Trung Quốc 19% và Nhật Bản 7,1%. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 8,1%, sang Trung Quốc tăng 2,6% và sang Nhật Bản tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích về thị trường xuất khẩu nông lâm thuỷ sản trong 8 tháng của năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay xét theo vùng lãnh thổ, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thuỷ sản Việt Nam, chiếm tới 43,1% tổng kim ngạch nông lâm thuỷ sản. Tiếp theo là châu Mỹ với 23,2% và châu Âu với 14,6%. Các khu vực châu Phi và châu Đại Dương tuy có thị phần nhỏ, lần lượt 3,1% và 1,3%, nhưng cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý.

So với cùng kỳ năm 2024, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản sang châu Á tăng 1,2%, châu Mỹ tăng 10,6%, châu Âu tăng mạnh 38,7%. Đặc biệt, xuất khẩu sang châu Phi tăng gấp 2 lần, trong khi châu Đại Dương tăng 2,8%.

Những kết quả trên cho thấy xuất khẩu nông lâm thuỷ sản vẫn tiếp tục phụ thuộc lớn vào các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU, đồng thời mở ra dư địa mới ở châu Phi và các thị trường mới nổi. Với đà tăng trưởng này, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của Việt Nam nhiều khả năng sẽ duy trì mức tăng khả quan trong những tháng còn lại của năm, để hướng tới 65-70 tỷ USD cho cả năm 2025.