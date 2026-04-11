Triển khai nhãn carbon cho doanh nghiệp Việt Nam

Việc triển khai nhãn carbon sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực và lâu dài cho các doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường quốc tế; tối ưu hóa chi phí sản xuất; thúc đẩy tiêu dùng bền vững; giảm thiểu rủi ro khi tham gia thương mại toàn cầu...
Các chuyên gia nhấn
mạnh điều này tại sự kiện với chủ đề “Phương pháp đo lường dấu chân carbon
và triển khai nhãn carbon cho doanh nghiệp” do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đối
tác quốc tế, UNOPS… tổ chức ngày
10/4/2026.
Chương trình nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức
nền tảng về đo lường dấu chân carbon trong sản phẩm và hoạt động sản xuất kinh
doanh; hướng dẫn cách ứng dụng kết quả tính toán để triển khai cơ chế dán nhãn
carbon tự nguyện….
NHÃN CARBON MANG
LẠI NHIỀU LỢI ÍCH LỚN CHO DOANH NGHIỆP
Việt Nam đã cam kết giảm phát thải và đạt mục tiêu NetZero
vào năm 2050. Không những thế, các ngành xuất khẩu của Việt Nam đang chịu nhiều
áp lực từ yêu cầu của các thị trường quốc tế (như CBAM của EU). Các chuyên gia cho rằng
"xanh" không còn là một khẩu hiệu, mà là một điều kiện tiên quyết để doanh
nghiệp tồn tại.
Theo ông
Nguyễn Trung Thực, Viện trưởng Viện Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, VCCI, các thị trường quốc tế lớn như
EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản đang thiết lập các hàng rào kỹ thuật mới dựa trên dấu chân
carbon của sản phẩm. Từ năm 2026 này, các yêu cầu bắt buộc về báo cáo phát thải
carbon đối với hàng hóa xuất khẩu vào những thị trường này sẽ trở thành thách
thức sống còn.
Chia sẻ điều này, ông Nguyễn Hùng Minh, Phó Trưởng Phòng thị trường carbon, Cục Biến đổi
khí hậu - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nêu rõ: trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô
hình phát triển carbon thấp, các thị trường quốc tế đặt thêm những yêu cầu khắt
khe hơn về minh bạch phát thải khí nhà kính, truy xuất nguồn gốc carbon của sản
phẩm, cũng như tiêu chuẩn môi trường.
"Đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ
hội để doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội
nhập sâu hơn, rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Minh nói.
Ông Minh nhấn mạnh rằng việc triển khai nhãn carbon không chỉ
đơn thuần là một công cụ kỹ thuật mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực và
lâu dài cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường
quốc tế; nâng cao danh tiếng và niềm tin của khách hàng cũng như đối tác; tối
ưu hóa chi phí sản xuất; thúc đẩy tiêu dùng bền vững; quản trị rủi ro và chủ động
tuân thủ quy định...
Không những thế,
nhãn carbon còn thể hiện cam kết minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong
bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó củngcố hình ảnh
thương hiệu và tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp trên thị trường.
Theo chuyên gia,
việc nắm bắt và quản lý tốt dấu chân carbon cũng sẽ giúp doanh nghiệp chủ động
thích ứng với các quy định pháp lý trong nước và quốc tế, giảm thiểu rủi ro về
pháp lý, tài chính và uy tín khi tham gia thương mại toàn cầu.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn
Trung Thực cho rằng việc
chủ động đo lường dấu chân carbon và áp dụng cơ chế ghi nhãn carbon không chỉ
là một yêu cầu kỹ thuật, mà chính là nước đi chiến lược để doanh nghiệp khẳng định
giá trị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trên trường quốc tế,
đồng thời đóng góp thiết thực vào cam kết quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu giảm
phát thải.
THÍ ĐIỂM NHÃN CARBON
CHO DOANH NGHIỆP
Một điểm sáng
trong nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam là Chương trình thí điểm
dán nhãn carbon tự nguyện tại Việt Nam, thuộc Chương trình Đối tác Chuyển dịch
Năng lượng Đông Nam Á (ETP), do Văn phòng Dịch vụ Dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS)
phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.
Thông qua các hoạt
động đào tạo, tập huấn, hỗ trợ truyền thông và kỹ thuật chuyên sâu, các doanh
nghiệp tham gia thí điểm sẽ từng bước được chuẩn hóa quy trình quản trị phát thải,
thiết lập tiêu chuẩn khoa học, xây dựng phương pháp luận chuẩn quốc tế để định
lượng lượng phát thải CO2 trong suốt quá trình sản xuất – kinh doanh.
Trên cơ sở đó đẩy
mạnh minh bạch thông tin, giúp người tiêu dùng và đối tác nhận diện được những
nỗ lực "xanh hóa" của doanh nghiệp, nâng cao uy tín và năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Thông tin về
chương trình thí điểm dán nhãn carbon tự nguyện cho doanh nghiệp, bà
Nguyễn Thị Thanh Mai, Chuyên gia tư vấn cho biết chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp đo lường, xác minh
và thể hiện dấu chân carbon (CFP) để tiếp cận thị trường tốt hơn.
Bên cạnh đó
giúp các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất carbon thấp, tiêu dùng bền vững và
khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đặc biệt giúp các doanh nghiệp phù hợp với các
tiêu chuẩn quốc tế, các yêu cầu về tiêu chuẩn xanh như CBAM, công bố carbon
doanh nghiệp.
Được thiết
kế với 6 nội dung cốt lõi, chương
trình hướng đến phát triển các phương pháp tiêu chuẩn hóa để tính toán
và dán nhãn CFP sản phẩm, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14067 và
Nghị định thư GHG. Cùng với đó hỗ
trợ các doanh nghiệp trong việc xác định các nguồn phát thải chính và áp dụng
các biện pháp để giảm phát thải khí nhà kính ở cấp độ sản phẩm.
Thông qua chương
trình sẽ tăng cường nhận thức người tiêu dùng về các sản phẩm carbon thấp
và thúc đẩy các quyết định mua hàng có trách nhiệm với môi trường.
Đáng chú ý,
chương trình cũng hướng tới xây dựng năng lực quốc gia trong Giám sát- Báo
cáo- Thẩm định (MRV) khí nhà kính ở cấp độ sản phẩm; đồng thời củng cố các kết nối chính sách
giữa việc dán nhãn carbon, mua sắm công xanh và các mục tiêu khí hậu quốc gia.
Ngoài ra, chương trình
cũng nhằm giúp hài hòa với hệ thống quốc tế để nâng cao mức độ sẵn sàng
và năng lực cạnh tranh thị trường của Việt Nam theo các quy định carbon toàn cầu.
Chuyên gia dự án
cho biết việc triển khai sẽ tập trung vào các lĩnh vực phát thải cao và
các ngành hướng tới xuất khẩu. Trong giai đoạn đầu triển khai chương trình dán
nhãn carbon tự nguyện nhưng tương lai sẽ tiến tới bắt buộc và mở rộng ra nhiều nhiều
ngành và danh mục sản phẩm khác. Theo thiết kế, trong giai đoạn đầu
sẽ lựa chọn thí điểm trong 3 ngành: Hóa chế (phân bón), chế biến thực phẩm và
giấy.
