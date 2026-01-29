Thứ Năm, 29/01/2026

Triển vọng ảm đạm, Đức hạ dự báo tăng trưởng năm 2026

Ngọc Trang

29/01/2026, 11:23

Chính phủ Đức vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế vào năm 2026, khi nhận định đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang chậm hơn so với kỳ vọng trước đó...

Ảnh minh họa - Ảnh: Rueters
Ảnh minh họa - Ảnh: Rueters

Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche cho biết chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz hiện dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng khoảng 1% trong năm nay và 1,3% vào năm 2027. Trước đó, vào tháng 10/2025, chính phủ dự báo mức tăng trưởng lần lượt là 1,3% và 1,4%.

Theo số liệu sơ bộ công bố cách đây 2 tuần, GDP của Đức tăng 0,2% trong năm 2025 sau hai năm liên tiếp suy giảm.

Chính phủ liên minh do ông Merz đứng đầu - gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) - lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái và coi phục hồi tăng trưởng là một ưu tiên quan trọng.

Thời gian qua, Berlin đã triển khai chương trình khuyến khích đầu tư, lập quỹ 500 tỷ euro (596 tỷ USD) để nâng cấp hạ tầng trong 12 năm tới, đồng thời mở đường cho việc tăng chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh đó, chính phủ dự kiến trợ cấp giá năng lượng cho công nghiệp nặng, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy nhanh quá trình số hóa.

“Lý do chúng tôi đưa ra ước tính tương đối thận trọng là động lực kỳ vọng từ các biện pháp chính sách tài khóa và kinh tế chưa phát huy tác dụng nhanh và mạnh như chúng tôi từng giả định”, bà Reiche phát biểu với báo chí ngày thứ Tư (28/1).

Bà Reiche cho rằng môi trường kinh tế vẫn rất khó khăn với nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Đức, khi các đợt tăng thuế quan của Mỹ từ năm ngoái tiếp tục gây sức ép lên kinh tế toàn cầu.

“Nếu có điều gì thay đổi, thì đó là triển vọng đang xấu đi về mặt cấu trúc” bà Reiche nói.

Tuy nhiên, bà Reiche cho biết các dữ liệu hiện nay cho thấy kinh tế Đức đang ghi nhận “xu hướng phục hồi rõ ràng” nhờ động lực mạnh trong nước.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Đức, riêng các biện pháp chính sách tài khóa có thể đóng góp khoảng 2/3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP vào năm 2026.

Tuy nhiên, dù Quốc hội Đức đã thông qua quỹ hạ tầng 500 tỷ euro vào tháng 3 năm trước, đến cuối năm mới giải ngân 24 tỷ euro. Điều này cho thấy quy trình ra quyết định trong hệ thống liên bang của Đức vẫn chậm chạp.

Các nhà kinh tế và hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo chương trình kích thích tài khóa này, nếu không đi kèm cải cách, sẽ khó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, đồng thời kêu gọi chính phủ đẩy mạnh cải cách cơ cấu quyết liệt hơn.

Những năm qua, Đức tiếp tục dựa vào xuất khẩu để củng cố vị thế trong thương mại toàn cầu, đặc biệt ở các sản phẩm kỹ thuật như máy móc công nghiệp và xe sang. Tuy nhiên, mô hình này đang chịu sức ép ngày càng lớn khi cạnh tranh từ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, chi phí năng lượng neo cao sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, cùng loạt rủi ro bên ngoài khác - trong đó thay đổi chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bối cảnh chi tiêu công được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng, báo cáo của Bộ Kinh Đức dự báo tiêu dùng tư nhân năm 2026 chỉ tăng 0,8%, giảm từ mức 1,4% vào năm 2025. Báo cáo cũng giả định tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình giữ nguyên quanh mức 10,5% thu nhập.

Việc hạ dự báo tăng trưởng giúp Chính phủ Đức mở rộng dư địa vay nợ. Theo cơ chế điều chỉnh theo chu kỳ trong trần vay nợ được quy định trong Hiến pháp Đức, khi kinh tế yếu hơn dự báo ban đầu, chính phủ có thể vay nợ thêm.

