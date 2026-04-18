Thương hiệu làm đẹp "thắng đậm" nhờ sự kiện âm nhạc

Theo phân tích dữ liệu, dù các nhà tài trợ chính thức của lễ hội âm nhạc Coachella đạt mức độ hiển thị cao trên mạng xã hội, nhưng chính các hoạt động kích hoạt bên ngoài khuôn viên sự kiện của các thương hiệu làm đẹp mới tạo ra tác động mạnh mẽ nhất...

Sự kiện âm nhạc Coachella 2026 (tuần 1), vừa diễn ra từ ngày 10 - 12/4/2026, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, với khoảng 125.000 người tham dự mỗi ngày. Không chỉ là sân khấu của âm nhạc, Coachella còn mở hàng loạt không gian pop-up sáng tạo - yếu tố góp phần khuếch đại sức ảnh hưởng và khả năng kết nối của các thương hiệu với thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Khách tham dự pop-up “mini festival” Rhode World do Hailey Bieber tổ chức được tận hưởng một không gian xanh như ốc đảo, với các trò chơi mang màu sắc hội chợ, khu làm đẹp do Sephora tài trợ phát nhạc của Justin Bieber, cùng hàng loạt góc chụp ảnh đậm dấu ấn thương hiệu.

Gần đó, ngay trong khuôn viên chính của Coachella 2026, các thương hiệu làm đẹp như Medicube và e.l.f. Beauty cũng triển khai các hoạt động tương tác hướng đến người tiêu dùng, nhằm giành vị thế trong “cuộc đua độ phủ” mà giới quan sát gọi là “Olympics của sự chú ý”.

Trong số các thương hiệu làm đẹp, Rhode nổi lên là cái tên dẫn đầu về mức độ tương tác tại Coachella theo dữ liệu từ Traackr, nhờ màn hợp tác đúng thời điểm giữa Rhode và ca sĩ Justin Bieber. Coachella 2026 cũng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các “ông lớn” làm đẹp đã có chỗ đứng và những gương mặt mới nổi như Medicube trong việc thu hút sự chú ý.

Việc chi mạnh tay cho các không gian pop-up tại Coachella rõ ràng mang lại lợi thế: danh sách các thương hiệu dẫn đầu về tương tác và lượt xem trên mạng xã hội trong thời điểm diễn ra Coachella tuần 1 đa phần thuộc về các thương hiệu làm đẹp.

SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC “LỄ HỘI BÊN LỀ”

Với những thương hiệu làm đẹp có ngân sách dồi dào, cách “kích hoạt ngân sách” lớn nhất vẫn là tài trợ trực tiếp cho sự kiện chính của Coachella.

Các thương hiệu làm đẹp lớn như Neutrogena và Method tiếp tục quay lại với vai trò đối tác chính thức, với các trạm phát kem chống nắng Neutrogena và 4 gian hàng thử sản phẩm có mùi hương của Method được bố trí khắp khuôn viên và khu cắm trại tại Coachella.

Trong khi đó, Medicube - nhà tài trợ làm đẹp đến từ Hàn Quốc đầu tiên của Coachella - đã triển khai một gian hàng karaoke phong cách Hàn Quốc, thu hút khoảng 3.500 lượt khách tham gia, trong đó có sự xuất hiện của ca sĩ Lisa.

Tuy nhiên, các “lễ hội bên lề” không trực thuộc Coachella, nhưng được tổ chức trong khu vực xung quanh Coachella đang dần trở thành một chiến lược hiệu quả cho các thương hiệu, kể từ khi Revolve tổ chức Revolve Fest lần đầu vào năm 2015.

Dù mang màu sắc thời trang với sự góp mặt của các ngôi sao như Teyana Taylor, sự kiện này vẫn khéo léo tích hợp yếu tố làm đẹp, với sự tham gia của các thương hiệu như Grow Good do Cardi B sáng lập.

Mảng làm đẹp thậm chí còn hiện diện nổi bật hơn tại các “lễ hội mini” khác như 818 Outpost diễn ra vào thứ Sáu, hay Camp Poosh của Kourtney Kardashian và Rhode World, cùng tổ chức vào thứ Bảy và cạnh tranh trực tiếp với Revolve Fest.

Rhode là thương hiệu làm đẹp đầu tiên thử nghiệm mô hình “lễ hội đơn thương hiệu” độc quyền mà không có sự tham gia của các thương hiệu tài trợ. Nhân dịp ra mắt màn hợp tác mang hình ảnh “cặp đôi quyền lực” của Hailey Bieber và chồng là Justin Bieber với các sản phẩm như miếng dán mụn, dưỡng môi và mặt nạ mắt, không gian trải nghiệm được “Rhode hóa” đến từng chi tiết: từ đồ uống là cocktail đặc trưng đến khu nhạc DJ màu xanh baby được thiết kế riêng.

Thương hiệu Rhode của Hailey Bieber cũng xuất hiện tại 818 Outpost, nơi phát các loại cocktail chủ đề chuối kèm sản phẩm dưỡng môi peptide đặc trưng của Rhode gắn trên giá đỡ đồ uống đặc biệt.

Theo dữ liệu từ Dash Social, các nội dung liên quan đến Rhode đạt hơn 740 triệu lượt hiển thị trong giai đoạn từ ngày 7 - 13/4, trong khi 818 Outpost ghi nhận 183 triệu lượt và Revolve Festival đạt 62,8 triệu lượt hiển thị.

Urban Decay - một trong 10 thương hiệu làm đẹp dẫn đầu bảng xếp hạng của Traackr - đã lựa chọn 818 Outpost như điểm kích hoạt chính nhằm tiếp cận nhóm các influencer trong năm nay, theo ông Fernando Febres, Giám đốc marketing của hãng.

“Chúng tôi muốn tập trung vào những sự kiện có lượng khách phù hợp, nơi có thể trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tham dự,” ông Fernando Febres cho biết. Gian hàng của thương hiệu có sự xuất hiện của nữ diễn viên Barbie Ferreira, đồng thời tài trợ một khu lounge hoạt động đến 4 giờ sáng trong bữa tiệc hậu sự kiện vào thứ Bảy của thương hiệu streetwear Pizzaslime, nhằm quảng bá cho sản phẩm xịt cố định lớp trang điểm All-Nighter.

818 Outpost và Camp Poosh cũng góp phần khuếch đại sức ảnh hưởng cho hệ sinh thái thương hiệu của gia đình Kardashian, bao gồm thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics, dòng bột đồ uống làm đẹp K2O mới của Kylie Jenner, cũng như thương hiệu thực phẩm bổ sung Lemme của Kourtney Kardashian.

“Đây thực sự là một sự kiện mang tính ‘gia đình’,” Jay Hunter, CEO của thương hiệu đồ uống vodka Sprinter do Kylie Jenner sáng lập, chia sẻ. Thương hiệu này đã ra mắt sản phẩm K2O vào ngày 8/4, ngay trước thềm lễ hội.

​​Sự hiện diện dày đặc và đầu tư bài bản tại Coachella cho thấy ngành làm đẹp đang ngày càng dịch chuyển từ “bán sản phẩm” sang “bán trải nghiệm”. Khi ranh giới giữa âm nhạc, thời trang và làm đẹp ngày càng mờ đi, những thương hiệu biết cách hòa mình vào dòng chảy văn hóa sẽ là những cái tên chiếm ưu thế.

Coachella, vì thế, không chỉ là sân khấu của nghệ sĩ - mà còn là “đấu trường” nơi các thương hiệu làm đẹp cạnh tranh để giành lấy sự chú ý, cảm xúc và lòng trung thành của thế hệ tiêu dùng mới.