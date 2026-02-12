Triệt phá đường dây thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn tại Hà Tĩnh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 12/02/2026
Nguyễn Thuấn
12/02/2026, 07:13
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với số lượng lớn, các sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân.
Ngày 11/2/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” xảy ra tại xã Đức Minh và xã Can Lộc. Các sản phẩm thuốc giả được các đối tượng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh” và đưa đi tiêu thụ trên diện rộng.
Trong quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phản ánh cho thấy người sử dụng các loại thuốc này chỉ sau thời gian ngắn đã có biểu hiện ăn khỏe, ngủ sâu, tăng cân nhanh bất thường, không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y cổ truyền. Từ đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định dấu hiệu pha trộn hoạt chất tân dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án, tập trung điều tra nguồn gốc sản xuất, phương thức hoạt động và các đối tượng liên quan.
Quá trình điều tra xác định, cơ sở đầu tiên do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972, trú tại xã Đức Minh) cầm đầu, cấu kết với Trần Văn Hợp (sinh năm 1997, trú tại xã Đức Thọ). Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng mua sắm công cụ, nguyên liệu để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” ngay tại nhà riêng.
Nguyên liệu chủ yếu là bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói. Để tạo tác dụng nhanh, Lam và Hợp mua số lượng lớn các loại thuốc tân dược như Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol, Cinarizin từ Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).
Các đối tượng thuê nhân công tại địa phương tham gia sản xuất, dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thông tin thành phần, công dụng không đúng sự thật, sau đó quảng cáo và bán sản phẩm qua Facebook, TikTok, Zalo.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1984, trú tại xã Đức Minh) tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng, hoạt động độc lập nhưng sử dụng thủ đoạn tương tự.
Ngày 20/1/2026, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đóng gói thuốc giả.
Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời có các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cũng kết luận các sản phẩm này là thuốc theo quy định của Luật Dược nhưng không được cấp phép lưu hành.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 1/2026, xuất khẩu chè của Việt Nam ước đạt 14 nghìn tấn, trị giá khoảng 23 triệu USD, tăng mạnh 44,7% về khối lượng và 40,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu xăng dầu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu...
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần thiết phải hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất. Đồng thời, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện...
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-LNKL, hướng dẫn tuân thủ EUDR cho ngành gỗ Việt Nam. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định nới lỏng yêu cầu về tọa độ địa lý đối với các lô rừng có diện tích dưới 4 ha, phù hợp với thực trạng manh mún của rừng trồng trong nước, đồng thời vẫn đáp ứng các tiêu chí cốt lõi của EU về truy xuất nguồn gốc và chống mất rừng...
Tháng 1/2026, xuất khẩu cá tra Việt Nam mang về hơn 177 triệu USD, tăng trên 33% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường Trung Quốc, ASEAN và Nhật Bản đã giúp cá tra trở thành mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất trong tháng, tiếp nối đà khởi sắc của năm 2025...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: