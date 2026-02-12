Thứ Năm, 12/02/2026

Trang chủ Thị trường

Triệt phá đường dây thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn tại Hà Tĩnh

Nguyễn Thuấn

12/02/2026, 07:13

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả với số lượng lớn, các sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân.

Các đối tượng đang trực tiếp trộn phụ gia và thuốc tân dược, vo viên, đóng gói thuốc giả chuẩn bị đưa ra thị trường.
Các đối tượng đang trực tiếp trộn phụ gia và thuốc tân dược, vo viên, đóng gói thuốc giả chuẩn bị đưa ra thị trường.

Ngày 11/2/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã đấu tranh thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” xảy ra tại xã Đức Minh và xã Can Lộc. Các sản phẩm thuốc giả được các đối tượng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh” và đưa đi tiêu thụ trên diện rộng.

Trong quá trình nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phản ánh cho thấy người sử dụng các loại thuốc này chỉ sau thời gian ngắn đã có biểu hiện ăn khỏe, ngủ sâu, tăng cân nhanh bất thường, không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm của thuốc đông y cổ truyền. Từ đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định dấu hiệu pha trộn hoạt chất tân dược, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án, tập trung điều tra nguồn gốc sản xuất, phương thức hoạt động và các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, cơ sở đầu tiên do Đoàn Thị Lam (sinh năm 1972, trú tại xã Đức Minh) cầm đầu, cấu kết với Trần Văn Hợp (sinh năm 1997, trú tại xã Đức Thọ). Từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng mua sắm công cụ, nguyên liệu để sản xuất “Thuốc tăng cân đông y Tiến Hạnh” ngay tại nhà riêng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại nhà Đoàn Thị Lam.
Các đối tượng bị bắt giữ tại nhà Đoàn Thị Lam.

Nguyên liệu chủ yếu là bột ngô, bột nếp, bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc, sau đó trộn thêm thuốc tân dược rồi vo viên, đóng gói. Để tạo tác dụng nhanh, Lam và Hợp mua số lượng lớn các loại thuốc tân dược như Alphamethason-DHT (chứa hoạt chất Dexamethason), Panactol, Cinarizin từ Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1997, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng thuê nhân công tại địa phương tham gia sản xuất, dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thông tin thành phần, công dụng không đúng sự thật, sau đó quảng cáo và bán sản phẩm qua Facebook, TikTok, Zalo.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1984, trú tại xã Đức Minh) tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng, hoạt động độc lập nhưng sử dụng thủ đoạn tương tự.

Nguyễn Cao Cường tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng.
Nguyễn Cao Cường tổ chức sản xuất thuốc đông y giả tại nhà riêng.

Ngày 20/1/2026, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ hai cơ sở, khám xét 6 địa điểm tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đóng gói thuốc giả.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như ghi trên nhãn, đồng thời có các chất không được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cũng kết luận các sản phẩm này là thuốc theo quy định của Luật Dược nhưng không được cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:

Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh chống hàng giả nguyên liệu không rõ nguồn gốc sản xuất thuốc giả thuốc đông y giả thuốc tăng cân đông y

VnEconomy