Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước.

CHO VAY LÃI NẶNG DƯỚI HÌNH THỨC ICLOUD

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone để cho vay.

Tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình; đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày. Thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 02 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 02 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc.

Các đối tượng bị trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô trên cả nước bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng.

Các đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN 2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng thì Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 08/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

“NÚP BÓNG” QUÁN SINH TỐ ĐỂ CHO VAY LÃI NẶNG

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chuyên án, ngày 11/8/2025, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lâm Thị Thu Em (SN 1971, cầm đầu), Nguyễn Văn Đang (SN 1999, cầm đầu), Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN 1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.

Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũ để làm địa điểm thu tiền của người vay. Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

"CHẠY QUẢNG CÁO" ĐỂ DỤ DỖ NGƯỜI VAY TIỀN

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Nhóm này gồm 7 đối tượng, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram ảo… để liên lạc, chạy quảng cáo nhằm dụ dỗ, lôi kéo người dân vay tiền.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng trong nhóm tín dụng đen. Quá trình khám xét khẩn cấp đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tài liệu điều tra ban đầu đến nay xác định, vợ chồng Quyên đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trên 15 tỷ đồng.