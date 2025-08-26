Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…
Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh
mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng triệt
xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước.
CHO VAY LÃI NẶNG DƯỚI HÌNH THỨC ICLOUD
Qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên không gian mạng,
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho
vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện
thoại di động nhãn hiệu Iphone để cho vay.
Tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu,
Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người
vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện
thoại iPhone của mình; đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy
tờ cá nhân cho các đối tượng.
Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng cho các
gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày
đến 430.000 đồng/ngày. Thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ
235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy
định.
Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối
tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không
còn giá trị sử dụng nữa.
Quá trình đấu tranh chuyên án, đến ngày 20/8, Phòng Cảnh sát
hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 02 tổ công tác tiến hành đồng
loạt khám xét 02 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm
việc.
Các đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức
Nhân (SN 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (SN
2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú phường Đống
Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội; Hoàng
Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN
2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng thì Trần Đức Anh và
Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải
ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 08/2024 đến
tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt
vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Riêng
tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng
số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.
Căn cứ thông tin, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát
hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức
Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời tiếp tục củng
cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của
pháp luật.
“NÚP BÓNG” QUÁN SINH TỐ ĐỂ CHO VAY LÃI NẶNG
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác lập
chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) và con trai là Nguyễn
Văn Đang (sinh năm 1999) cầm đầu.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chuyên án, ngày 11/8/2025,
lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai phá án, bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng
gồm: Lâm Thị Thu Em (SN 1971, cầm đầu), Nguyễn Văn Đang (SN
1999, cầm đầu), Nguyễn Vũ Phát (SN 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (SN
1994), Lê Thành Bắc (SN 2002).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng hoạt động
cho vay từ năm 2024 đến nay theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền
từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất cao từ 180% đến 360%/năm.
Các đối tượng nhóm này núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên
đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) cũ để làm địa điểm thu tiền của người
vay. Hoạt động này gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bước đầu xác định số
tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.
"CHẠY QUẢNG CÁO" ĐỂ DỤ DỖ NGƯỜI VAY TIỀN
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh
Bình bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng do
vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991; cùng trú tại
phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Nhóm này gồm 7 đối tượng, hoạt động với quy mô lớn trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng Quyên, Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, chuẩn
bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử
dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội
Facebook, Zalo, Telegram ảo… để liên lạc, chạy quảng cáo nhằm dụ dỗ, lôi kéo
người dân vay tiền.
Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều tổ
công tác, đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng
trong nhóm tín dụng đen. Quá trình khám xét khẩn cấp đã thu giữ 1 máy tính xách
tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho
vay tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.
Tài liệu điều tra ban đầu đến nay xác định, vợ chồng Quyên
đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương
đương 146%/năm, chiếm hưởng trên 15 tỷ đồng.
Triệt phá nhiều đường dây "tín dụng đen" phức tạp
