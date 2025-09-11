Triệu tập 115 người liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án SJC

Ngày 25/9 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử 16 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25-30/9/2025...

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê Thanh, nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận.

Có 5 người bị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán SJC Chi nhánh miền Trung… 6 người còn lại bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Theo quyết định xét xử, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang. Công ty SJC tham gia phiên tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người đến tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty SJC thực hiện chức năng sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá và được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Tuy nhiên, bị cáo Hằng cùng đồng phạm đã thực hiện các hành vi lợi dụng chức vụ, tham ô tài sản, thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng; trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 95,7 tỷ đồng.

Về hành vi tham ô tài sản, cáo buộc thể hiện bị cáo Hằng là chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng bằng cách chỉ đạo các bị cáo thuộc xưởng vàng Tân Thuận lập tờ trình “khống”để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Đặc biệt, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài. Sau đó bị cáo giao cho xưởng vàng Tân Thuận chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định. Riêng hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Bị cáo Hằng hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.

Tương tự, bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài để giao cho Trần Tấn Phát sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15,1 tỷ đồng.

Liên quan đến tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, Hoàng Lệ Huê – giám đốc SJC chi nhánh miền Trung và Trần Ngọc Minh Thư, trưởng phòng kinh doanh vàng SJC “găm” vàng bình ổn giá để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Các bị cáo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng nhằm hưởng lợi bất chính hơn 7,2 tỷ đồng. Với hành vi này của các bị cáo, nhà nước thiệt hại hơn 5,7 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Lê Thúy Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân tổng cộng 73,5 tỷ đồng.