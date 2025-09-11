Triệu tập 115 người liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án SJC

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu tổng giám đốc
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản
và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng tội danh trên còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc
xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát, Phó giám đốc
xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung; Đoàn Lê
Thanh, nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận.
Có 5 người bị truy tố về tội Tham ô tài sản gồm Trần Hiền
Phúc, Kế toán trưởng Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán SJC Chi nhánh miền
Trung… 6 người còn lại bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi
thi hành công vụ.
Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.
Theo quyết định xét xử, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Đoàn
Thị Hương Giang. Công ty SJC tham gia phiên tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người đến tòa
với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty SJC thực hiện chức năng sản xuất, gia công lại
vàng miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC, bán vàng miếng SJC bình ổn giá
và được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.
Tuy nhiên, bị cáo Hằng cùng đồng phạm đã thực hiện các hành
vi lợi dụng chức vụ, tham ô tài sản, thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 107 tỷ
đồng; trong đó Nhà nước thiệt hại hơn 95,7 tỷ đồng.
Về hành vi tham ô tài sản, cáo buộc thể hiện bị cáo Hằng là
chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng bằng cách chỉ đạo
các bị cáo thuộc xưởng vàng Tân Thuận lập tờ trình “khống”để nâng định mức hao
hụt trong gia công vàng miếng.
Đặc biệt, bị cáo Hằng lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc
Công ty SJC để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài. Sau đó bị cáo giao
cho xưởng vàng Tân Thuận chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng
móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.
Riêng hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Bị cáo Hằng hưởng
lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.
Tương tự, bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc
SJC chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài để giao cho Trần Tấn Phát
sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước
hơn 15,1 tỷ đồng.
Liên quan đến tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi
hành công vụ, bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - giám đốc SJC chi nhánh Hải
Phòng, Hoàng Lệ Huê – giám đốc SJC chi nhánh miền Trung và Trần Ngọc Minh Thư,
trưởng phòng kinh doanh vàng SJC “găm” vàng bình ổn giá để bán ra ngoài với giá
cao hơn niêm yết.
Các bị cáo lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho
4.342 khách hàng nhằm hưởng lợi bất chính hơn 7,2 tỷ đồng. Với hành vi này của
các bị cáo, nhà nước thiệt hại hơn 5,7 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Lê Thúy Hằng gây
thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân tổng cộng 73,5 tỷ đồng.