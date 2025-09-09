Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Thủ đoạn "găm" vàng, bán khống của Tổng giám đốc SJC và các đồng phạm

Đỗ Mến

09/09/2025, 14:27

Tại Công ty SJC, Chi nhánh SJC Hải Phòng, SJC miền Trung, các bị can lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa truy tố Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và 15 bị can về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, để bình ổn thị trường vàng giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

Theo đó, “các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ Ngân hàng Nhà nước + 1 triệu đồng/lượng”.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”. Yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Quá trình thực hiện, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết.

Thư trao đổi với nhân viên để phối hợp thực hiện. Hàng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư báo lại để nhân viên lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/7 – 30/8/2024, Thư chỉ đạo nhân viên lập 591 lệnh xuất vàng khống để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết hơn 69 tỷ đồng, bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn niêm yết. Cơ quan điều tra xác định, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước 400 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 330 triệu đồng.

Còn tại SJC Chi nhánh Hải Phòng, cáo buộc thể hiện các bị can thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng lập danh sách khống bán vàng bình ổn giá trái quy định.

Cụ thể, từ ngày 14/6 – 27/8/2024, Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng đã chỉ đạo nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá, có giá niêm yết hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng cho thấy Nguyễn Thị Huệ bán trái quy định 918 lượng vàng (trị giá hơn 72,9 tỷ đồng) cho 16 khách hàng để hưởng tiền chênh lệch hơn 1,1 tỷ đồng. Các khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản cho Huệ hoặc chồng Huệ. Huệ và Hằng chia nhau mỗi người hưởng lợi hơn 595 triệu đồng.

Ngoài ra, còn 1.902 lượng vàng, Huệ bán cho một số khách hàng khác. Tuy nhiên do không có dữ liệu điện thoại, không ghi chép sổ sách nên không xác định được khách hàng, số lượng, giá trị vàng mua bán. Hoặc Huệ mua hộ cho người thân quen, các mối quan hệ ngoại giao theo giá niêm yết nên không được hưởng lợi.

Qua xác minh trong 16 khách hàng có 15 người xác nhận có việc mua vàng như lời khai của Huệ. Khi giao vàng, Huệ không đưa hóa đơn, giấy tờ mua bán. Trong đó, có 3 khách hàng sau khi mua vàng đã bán lại, hưởng lợi từ 100.000 đồng – 500.000 đồng/lượng; số tiền hưởng lợi từ 1 – 10 triệu đồng.

12 khách hàng còn lại mua để sử dụng cá nhân hoặc mua hộ người thân quen. Còn 1 khách hàng không xác minh được nhân thân, lai lịch.

Tương tự, tại SJC Chi nhánh miền Trung, các bị can cũng thực hiện việc bán vàng bình ổn giá trái quy định, gây thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 19/6 – 30/8, Hoàng Lệ Huê – Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung chỉ đạo Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, nhân viên kho quỹ giao 2.48 lượng vàng miếng bình ổn cho nhân viên kỹ thuật và cửa hàng trưởng SJC 193 Hùng Vương để bán cho khách ngoài. Các bị can thu hơn 192 tỷ đồng, chênh lệch hơn 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Lệ Huê ra chủ trương để 24 nhân viên cùng góp 53 lượng vàng; lập khống chứng từ mua 938 lượng vàng bình ổn (quay vòng từ 53 lượng vàng trên) theo giá niêm yết để lấy số vàng này bán cho khách hàng bên ngoài trái quy định, hưởng chênh lệch hơn 1,5 tỷ đồng.

Tổng cộng Huê chỉ đạo nhân viên dưới quyền bán 3.346 lượng vàng trái quy định, chênh lệch hơn 5,6 tỷ đồng. Bản thân Huê hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Với hành vi này, các bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, các bị can lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, bị can Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

16:53, 08/09/2025

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

Thành lập Đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra ngay trong tháng 9/2025

16:46, 08/09/2025

Thành lập Đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra ngay trong tháng 9/2025

Cựu Tổng Giám đốc SJC gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng

16:38, 08/09/2025

Cựu Tổng Giám đốc SJC gây thiệt hại tài sản nhà nước 95,7 tỷ đồng; hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng

Từ khóa:

bình ổn giá vàng lợi dụng chức vụ SJC tham ô tài sản

Đọc thêm

"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

"Thưởng" 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong dự thảo thông tư quy định về mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an soạn thảo, mức chi có thể lên đến 5 triệu đồng...

Vụ kẹo Kera: Cần “chốt chặn kỹ thuật” để tránh các biến tướng

Vụ kẹo Kera: Cần “chốt chặn kỹ thuật” để tránh các biến tướng

Bộ Công an cho rằng vụ kẹo Kera đã bộc lộ các sơ hở, thiếu sót về pháp lý, do đó cần phải rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực về sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm…

Vụ kẹo kera: Các KOL phóng đại công dụng sản phẩm để lừa dối khách hàng

Vụ kẹo kera: Các KOL phóng đại công dụng sản phẩm để lừa dối khách hàng

Với mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, Hoa hậu Thùy Tiên (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - KOL) đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm sai sự thật, phóng đại công dụng sản phẩm nhằm lừa dối khách hàng...

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Vụ án Phúc Sơn: Chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ hình thức “phân lô, bán nền”

Tại dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân và thu về hơn 7.032 tỷ đồng...

Sẽ sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Sẽ sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng xác nhận, tại hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, do Ủy ban nhân dân TP.HCM tổ chức vào ngày 27/8/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thương hiệu Việt vẫn ở vị trí "vùng giữa" trên sàn thương mại điện tử

Kinh tế số

2

Masteri Rivera Danang - Tower A: Tầm nhìn khoáng đạt giữa trung tâm thành phố đáng sống

Bất động sản

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”

Tiêu điểm

4

Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

Bất động sản

5

Quảng Trị hướng tới đô thị sân bay “bốn trong một”

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: