Thủ đoạn "găm" vàng, bán khống của Tổng giám đốc SJC và các đồng phạm

Tại Công ty SJC, Chi nhánh SJC Hải Phòng, SJC miền Trung, các bị can lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng bình ổn giá cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng...

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa truy tố Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và 15 bị can về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, để bình ổn thị trường vàng giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3/6/2024 thông qua việc bán trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

Theo đó, “các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ Ngân hàng Nhà nước + 1 triệu đồng/lượng”.

Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”. Yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Quá trình thực hiện, Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Trần Ngọc Minh Thư, Trưởng phòng kinh doanh vàng chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết.

Thư trao đổi với nhân viên để phối hợp thực hiện. Hàng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư báo lại để nhân viên lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/7 – 30/8/2024, Thư chỉ đạo nhân viên lập 591 lệnh xuất vàng khống để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết hơn 69 tỷ đồng, bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn niêm yết. Cơ quan điều tra xác định, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước 400 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 330 triệu đồng.

Còn tại SJC Chi nhánh Hải Phòng, cáo buộc thể hiện các bị can thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng lập danh sách khống bán vàng bình ổn giá trái quy định.

Cụ thể, từ ngày 14/6 – 27/8/2024, Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng đã chỉ đạo nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá, có giá niêm yết hơn 221 tỷ đồng.

Cáo trạng cho thấy Nguyễn Thị Huệ bán trái quy định 918 lượng vàng (trị giá hơn 72,9 tỷ đồng) cho 16 khách hàng để hưởng tiền chênh lệch hơn 1,1 tỷ đồng. Các khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản cho Huệ hoặc chồng Huệ. Huệ và Hằng chia nhau mỗi người hưởng lợi hơn 595 triệu đồng.

Ngoài ra, còn 1.902 lượng vàng, Huệ bán cho một số khách hàng khác. Tuy nhiên do không có dữ liệu điện thoại, không ghi chép sổ sách nên không xác định được khách hàng, số lượng, giá trị vàng mua bán. Hoặc Huệ mua hộ cho người thân quen, các mối quan hệ ngoại giao theo giá niêm yết nên không được hưởng lợi.

Qua xác minh trong 16 khách hàng có 15 người xác nhận có việc mua vàng như lời khai của Huệ. Khi giao vàng, Huệ không đưa hóa đơn, giấy tờ mua bán. Trong đó, có 3 khách hàng sau khi mua vàng đã bán lại, hưởng lợi từ 100.000 đồng – 500.000 đồng/lượng; số tiền hưởng lợi từ 1 – 10 triệu đồng.

12 khách hàng còn lại mua để sử dụng cá nhân hoặc mua hộ người thân quen. Còn 1 khách hàng không xác minh được nhân thân, lai lịch.

Tương tự, tại SJC Chi nhánh miền Trung, các bị can cũng thực hiện việc bán vàng bình ổn giá trái quy định, gây thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong đó, từ ngày 19/6 – 30/8, Hoàng Lệ Huê – Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung chỉ đạo Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh, nhân viên kho quỹ giao 2.48 lượng vàng miếng bình ổn cho nhân viên kỹ thuật và cửa hàng trưởng SJC 193 Hùng Vương để bán cho khách ngoài. Các bị can thu hơn 192 tỷ đồng, chênh lệch hơn 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Lệ Huê ra chủ trương để 24 nhân viên cùng góp 53 lượng vàng; lập khống chứng từ mua 938 lượng vàng bình ổn (quay vòng từ 53 lượng vàng trên) theo giá niêm yết để lấy số vàng này bán cho khách hàng bên ngoài trái quy định, hưởng chênh lệch hơn 1,5 tỷ đồng.

Tổng cộng Huê chỉ đạo nhân viên dưới quyền bán 3.346 lượng vàng trái quy định, chênh lệch hơn 5,6 tỷ đồng. Bản thân Huê hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Với hành vi này, các bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc, các bị can lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, bị can Lê Thúy Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.