Trợ lực từ vĩ mô cho doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ Việt

MẢNG KINH DOANH TIÊU DÙNG LIÊN TỤC TĂNG TRƯỞNG

Trong 9 tháng đầu năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Masan vẫn khả quan bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, doanh thu thuần của Masan đạt 57.470 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 3,5% so với 55.546 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan bao gồm WinCommerce (“WCM”), Masan Consumer Holdings (“MCH”), Masan MEATLife (“MML”) và Phúc Long Heritage (“PLH”) ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh (“EBIT” hay “thu nhập trước lãi vay và thuế”) tăng trưởng ở mức 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

TIÊU DÙNG HỒI PHỤC VÀ NHÀ NƯỚC KÍCH CẦU

Mới đây, theo cập nhật từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu dùng các vật phẩm văn hóa, giáo dục, đồ dùng gia đình tăng khá cao và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,8%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,9% (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,7%).

CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Mới đây, theo ghi nhận từ phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 30/9 vừa qua, dựa trên kết quả 9 tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian sắp tới với ba kịch bản tăng trưởng khác nhau, bao gồm tăng trưởng 5%, 5,5% và 6%. Thủ tướng đã yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục nỗ lực đạt được kết quả tốt nhất cho năm 2023.

Theo đó, trong bối cảnh phải đối phó và khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, trong, nhà nước đã thành công trong việc tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dùng để chuẩn bị cho việc cải cách tiền lương trong giai đoạn 2024, 2025 và 2026.

GIẢM THUẾ VAT TRONG NĂM 2024

Mới đây, theo thông tin từ Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã có công văn về đề xuất giảm thuế VAT 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024. Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, việc giảm thuế VAT sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Việc giảm 2% thuế suất thuế VAT sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Trước đó trong năm 2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đã đề ra giải pháp giảm thuế VAT 2% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất VAT 10% từ ngày 01/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

WinMart Hạ Long tấp nập ngày khai trương.

TIẾP TỤC HẠ LÃI SUẤT

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt lãi suất cho vay có thể giảm nhanh hơn. Cụ thể, PGS.TS Ngô Trí Long dự báo, mặt bằng lãi suất từ giờ đến cuối năm sẽ giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất huy động sẽ giảm chậm hơn lãi suất cho vay vì lãi suất này đã giảm mạnh liên tục trong thời gian qua và hiện gần đến tận cùng. “Lãi suất cho vay vẫn ở mức cao và còn nhiều dư địa giảm. Do đó, theo tôi, lãi suất cho vay sẽ giảm nhanh hơn lãi suất huy động", ông Long chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây.

Vào ngày 1/11 vừa qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định không nâng lãi suất sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5,25-5,5% - cao nhất 22 năm. Hồi tháng 9, cơ quan này cũng không tăng lãi. Điều này mang ý nghĩa tích cực, tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, lãi suất trong nước sẽ được điều chỉnh theo xu hướng ổn định và giảm dần.

Những điều trên có ý nghĩa rằng nhà nước ta sẽ có nhiều dư địa để vận dụng các chính sách tiền tệ, tài khóa trong thời gian tới đây nhằm tối ưu hóa tăng trưởng GDP, gián tiếp bơm 1 lượng tiền lớn ra nền kinh tế thông qua các chính sách cải cách tiền lương, giúp kích cầu tiêu dùng nội địa, và doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ như Masan Group sẽ hưởng lợi đáng kể từ động thái này. Với trợ lực từ những chính sách thiết thực từ nhà nước, cùng nền tảng tiêu dùng bán lẻ liên tục tăng trưởng, doanh nghiệp này hứa hẹn sẽ tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm 2023.