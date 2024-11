Trong 10 tháng năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 40%

Trong tổng số 14,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 12 triệu lượt người, chiếm 84,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 2 triệu lượt người, chiếm 13,9% và tăng 65,7%; bằng đường biển đạt 189,1 nghìn lượt người, chiếm 1,3% và tăng 172,3%.

Xét về số lượng, các quốc gia châu Á tiếp tục là nguồn khách chính, chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng đầu danh sách với 3,7 triệu lượt khách, chiếm 26,4% tổng lượng khách, tiếp theo là Trung Quốc với 3 triệu lượt khách (chiếm 21,3%). Các thị trường gửi khách đông nhất còn lại gồm Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Australia.

Mặc dù các thị trường nguồn hàng đầu đều tăng trưởng, riêng Thái Lan lại ghi nhận mức giảm 13,3% so với cùng kỳ, một dấu hiệu cho thấy cần có những điều chỉnh chính sách để duy trì và phát triển nguồn khách từ thị trường này. Ngược lại, Philippines là tệp khách có mức tăng trưởng mạnh nhất vào tháng 10, với gần 26.000 lượt, bằng 210% so với cùng kỳ năm 2023. Khách Pháp, Bỉ, Trung Quốc cũng tăng cao, bằng 150 - 165% so với cùng kỳ. Khách Nga, Italy và Indonesia cũng có mức tăng trưởng từ 140 đến 180%.

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2024 ước đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Ttheo các công ty dịch vụ, lữ hành trong nước, mức tăng trưởng phản ánh Việt Nam đã bước vào mùa cao điểm khách quốc tế, từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá được các tổ chức quốc tế trao tặng, đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Về mục tiêu Việt Nam đón 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết, để đạt được mục tiêu đón 17 triệu lượt khách quốc tế, trong 3 tháng cuối năm 2024 phải đạt gần 4,3 triệu lượt khách, bình quân hơn 1,43 triệu lượt khách/tháng. Do quý 4 hàng năm là mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế nên mục tiêu đón 17 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam là khả thi, trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước không có đột biến bất lợi.

Cụ thể một số địa phương, theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 10 ước đạt 586 nghìn lượt người, tăng 18,1% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế tháng 10 ước đạt 405 nghìn lượt người, khách du lịch nội địa tháng 10 ước đạt 181 nghìn lượt người. Tính chung 10 tháng năm 2024, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 5.110 nghìn lượt người, trong đó khách quốc tế ước đạt 3.521 nghìn lượt người.

Có được kết quả trên là do ngành du lịch Thủ đô tiếp tục đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Thành phố xây dựng đa dạng các hình thức truyền thông trên các nền tảng số, website, nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp trên không gian mạng nhằm tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội. Trong tháng, Hà Nội đã tổ chức “Ngày hội văn hóa vì Hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình; tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2024...

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, 10 tháng năm 2024, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đón trên 16,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó trên 3 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch trên 40.100 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.

Hai tháng cuối năm là giai đoạn nước rút hoàn thành mục tiêu đón 19 triệu lượt khách du lịch cả năm, trong đó 3,5 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch tỉnh sẽ tổ chức nhiều sự kiện thúc đẩy thu hút du khách trong nước và quốc tế như: Đại nhạc hội SuperFest 2024, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh… Bên cạnh đó, đưa vào hoạt động các sản phẩm du lịch mới trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, phát huy hiệu quả sản phẩm du lịch thu đông, thúc đẩy mở các tuyến du lịch tàu biển mới. Đặc biệt, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch đến các khu công nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, thu hút dòng khách MICE – du lịch hội nghị hội thảo…

Tương tự, thống kê của Sở Du lịch Hải Phòng cho thấy trong tháng 10/2024, ngành du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ gần 667 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế là trên 80 nghìn lượt. Tính tổng 10 tháng năm 2024, du lịch Hải Phòng đón hơn 7,8 triệu lượt khách, đạt 86,21% so với kế hoạch năm. Doanh thu du lịch 10 tháng năm 2024 ước đạt trên 9.400 tỷ đồng.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố hết tháng 10, toàn tỉnh đón hơn 14,4 triệu lượt khách du lịch. Doanh thu ước đạt 15.397 tỷ đồng, đạt 93,37% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cũng thông tin số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 10 ước đạt trên 386,5 nghìn lượt. Tính tổng 10 tháng năm 2024, tỉnh Ninh Bình phục vụ hơn 7,6 triệu lượt khách. Doanh thu du lịch ước đạt gần 7,7 nghìn tỷ đồng, đạt 94,22% so với kế hoạch năm 2024.

Đáng chú ý, trong tháng 10, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để toàn ngành tập trung thực hiện công tác xây dựng và triển khai quy hoạch du lịch trên toàn quốc, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hiện Website du lịch quốc gia https://vietnam.travel và các trang mạng xã hội của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tiếp tục quảng bá các sự kiện nổi bật, các điểm đến lý tưởng như: Khám phá làng gốm Bát Tràng, Bản giao hưởng mùa thu miền Bắc Việt Nam, Việt Nam - Điểm đến hàng đầu châu Á,Việt Nam - vùng đất mới của phim trường thế giới, Côn Đảo là một trong những hòn đảo tốt nhất cho kỳ nghỉ cá nhân, Chả Cá Lã Vọng - món ăn du khách không nên bỏ lỡ, 7 địa điểm thu hút khách du lịch ở Việt Nam, Trải nghiệm độc đáo khi qua đêm tại hang Sơn Đoòng...