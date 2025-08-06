Trong nước đồng loạt bán ròng, riêng khối ngoại quay lại mua

VN-Index chính thức có phiên đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới dù nhìn về biên độ thì vẫn chưa vượt qua được ngưỡng cao nhất của phiên hôm qua. Chỉ số kết phiên đạt 1.573,71 tương ứng tăng 26,56 điểm với độ rộng đẹp miên man 247 mã tăng và chỉ còn lại 78 cổ phiếu giảm điểm.

Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt, không có cổ phiếu nào bật tăng hết biên độ nhưng độ rộng cực đẹp tại nhóm này. Vốn hóa lớn và nhỏ đều cao trào, trong đó các trụ lớn tăng khá như VCB, BID, TCB tăng tới 3,24%; CTG tăng 2,15% kéo theo đó là nhóm vừa và nhỏ bứt phá như STB, SHB, ACB, TPB, MBB.

Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng và một vài mã lớn như HPG, VHM đã đóng góp gần 11 điểm cho chỉ số chung. Bất động sản đánh dấu sự quay lại ở nhóm Vingroup khi VIC tăng 0,85%; VHM tăng 1,56% đặc biệt cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp như KBC, BCM hay nhóm nhà đất cũng tăng rất tốt như PDR, NVL.

Nhóm chứng khoán cũng được kéo mạnh không kém phần, VIX hôm nay lấy lại gấp đôi những gì đã mất hôm qua tương ứng tăng 6,34%; SHS tăng 4,31%; HCM tăng 4,71%...

Nhìn chung sự đồng thuận của thị trường đang khá lớn, nhóm vốn hóa lớn và nhỏ đều trở nên hấp dẫn. Viễn thông bất ngờ khi tăng tới 4,18%; Nguyên vật liệu, xuất khẩu, thủy sản kịch trần nhiều mã như ANV, IDI, dầu khí cũng bật mạnh...

Tâm lý thị trường đang rất tích cực, giống với giai đoạn 2021, tiền không ngừng chảy vào không cho Vn-Index có cơ hội chỉnh sâu. Mặc dù vậy, dòng tiền ngày càng thông minh không mua đuổi bằng mọi giá.

Thanh khoản ba sàn hôm nay giảm mạnh còn 42.000 tỷ đồng. Trong đó điểm tích cực nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua, giá trị mua ròng 754.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 358.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VIX, VPB, SS1, MWG, DCM, VSC, HCM, DPM, VHM. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, KDH, VCI, MSN, FUEVFVND, E1VFVN30, HAX, VRE, HHS.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 282.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 191.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, SHB, TCB, TPB, KDH, VHM, VCI, CTG, VGC, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, VIX, VPB, VSC, DBC, HDB, VJC, DCM, ACB.

Tự doanh bán ròng 204.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 125.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VNM, FUEVFVND, VIC, MSN, FPT, E1VFVN30, VCI, HPG, LPB, VJC. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEX, VIX, VGC, MBB, TCB, VPB, GEE, DBC, DXG, PC1.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 40.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 41.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có SHB, STB, TPB, MWG, VHM, SSI, DPM, DCM, BSR, HCM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng Có HPG, VIX, FPT, GEX, DBC, MBB, CII, HHS, HDB, DXG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.140,2 tỷ đồng, giảm -61,0% so với phiên liền trước và đóng góp 5,0% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý giữa các Tổ chức nước ngoài ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (TCB, MBB, HDB, CTG) và nhóm vốn hóa lớn (VHM, MWG, FPT, VIC).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng Chứng khoán, Hóa chất, Bán lẻ, Thực phẩm, Dầu khí, CNTT trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi, hậu cần & bảo dưỡng. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.