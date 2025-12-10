Thứ Tư, 10/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Trụ “đè” VN-Index, cổ phiếu nỗ lực thoát ảnh hưởng

Kim Phong

10/12/2025, 12:00

Điều mà số đông nhà đầu tư mong chờ đã xuất hiện sáng nay: Nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt điều chỉnh mạnh tạo cơ hội kiểm chứng khả năng độc lập của phần còn lại. VN-Index đang “bốc hơi” 1,27% nhưng giao dịch vẫn khá bình tĩnh.

Nhóm cổ phiếu Vin đang tạo sức ép mạnh mẽ lên VN-Index.
Nhóm cổ phiếu Vin đang tạo sức ép mạnh mẽ lên VN-Index.

Cả 4 cổ phiếu nhóm Vin đều giảm rất sâu: VIC giảm 5,5%, VHM giảm 4%, VPL giảm sàn 6,99%, VRE giảm 2,66%. Các mã này lấy đi hơn 21 điểm trong tổng mức giảm 22,11 điểm của VN-Index.

Diễn biến này cũng không có gì bất ngờ vì nhịp tăng vừa rồi nhóm Vin đã kéo là chủ yếu. Lúc này giá đồng loạt điều chỉnh tất yếu ảnh hưởng nặng nề đến VN-Index.

Điều quan trọng hơn mà nhà đầu tư chờ đợi lại liệu tình huống ngược lại có xảy ra hay không? Ở chiều tăng, các trụ kéo điểm nhưng cổ phiếu hầu như không được hưởng lợi. Lúc này các trụ “đè” chỉ số xuống thì kỳ vọng cổ phiếu cũng sẽ đi ngược lại.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng nay không thực sự tốt nhưng vẫn duy trì được phân hóa nhẹ với 110 mã tăng/177 mã giảm. Trong đó, 77 mã giảm quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất này tương đối nhỏ: Chỉ 24 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng, thậm chí tổng giao dịch của 77 mã cũng chỉ hơn 2.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% sàn HoSE trong bối cảnh thanh khoản chung cũng rất thấp.

Nhóm Vin đã chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch của toàn bộ nhóm nói trên. Ngoài ra một vài cổ phiếu đáng chú ý khác là VJC giảm 1,65% với 244 tỷ; GEX giảm 2,33% với 202,1 tỷ; GEE giảm 6,8% với 142,9 tỷ; IJC giảm 4,1% với 120,5 tỷ; CII giảm 1,89% với 82,4 tỷ; PDR giảm 2,29% với 56,5 tỷ.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm cực mạnh 51% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 6.706 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Mức giao dịch đột biến như vậy là không bình thường, cho thấy có hiện tượng tạm dừng giao dịch để quan sát. Điều này cũng phù hợp với kỳ vọng về một đợt kiểm nghiệm khả năng chịu áp lực tâm lý từ VN-Index, khi chỉ số này có khả năng cao rơi vào nhịp điều chỉnh do các trụ suy yếu.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện sức ép ở nhóm cổ phiếu Vin quá lớn, áp đảo hết các blue-chips còn lại. VN30-Index đang giảm 0,86% dù độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Thực ra rổ cổ phiếu này cũng không tệ, trừ VIC, VHM, VRE, chỉ thêm VJC là giảm nhiều hơn 1%. Phía tăng cổ phiếu ngân hàng cũng khá tốt như HDB tăng 2,38%, BID tăng 1,07%, CTG tăng 1%... hay VNM tăng 2,24%, HPG tăng 1,52%. Điểm số đang giảm do mất cân bằng vốn hóa. Thanh khoản nhóm VN30 cũng đang giảm mạnh 54% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 3.946 tỷ đồng. Như vây ngay cả các tổ chức cũng đã giảm cường độ giao dịch.

Nhóm tăng giá sáng nay không nhiều cổ phiếu mạnh rõ rệt, trong 110 mã xanh có 37 mã tăng hơn 1%, nhưng chỉ 13 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips HDB, HPG, MBB, VNM, CTG, BID, chỉ có vài mã đáng chú ý là POW tăng 3,33% với 78,3 tỷ; TTF tăng 6,74% với 43,7 tỷ; LDG tăng 3,66% với 29,8 tỷ; FIT tăng 3,36% với 24,5 tỷ; QCG tăng 6,94% với 22,9 tỷ; KBC tăng 1,2% với 20,6 tỷ.

Như vậy phần lớn cổ phiếu và thanh khoản sáng nay tập trung ở nhóm dao động nhỏ. Đây cũng có thể xem là tín hiệu tích cực, vì trong trạng thái bình thường, hiếm phiên nào VN-Index bốc hơi hàng chục điểm mà cổ phiếu lại ổn định như vậy. Dòng tiền rõ ràng là đứng ngoài để quan sát nhưng bên bán cũng không tạo được “sóng gió” rõ rệt.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh cường độ, mua vào 633 tỷ, bán ra 1.180 tỷ, đều giảm mạnh so với sáng hôm qua. Mức ròng -547 tỷ tập trung chủ yếu ở VIC -144,3 tỷ; STB -126,7 tỷ; VHM -66,8 tỷ, HDB -59,2 tỷ, MSN -51,4 tỷ. Phía mua ròng có HPG +67,3 tỷ, VNM +40,5 tỷ, MBB +29,2 tỷ.

Lãi suất huy động "nóng" chỉ là yếu tố thời vụ

11:28, 10/12/2025

Lãi suất huy động

23 cổ phiếu dự kiến hút mạnh dòng tiền sau khi nâng hạng vào tháng 9/2026

10:59, 10/12/2025

23 cổ phiếu dự kiến hút mạnh dòng tiền sau khi nâng hạng vào tháng 9/2026

Thị trường dự báo tích cực trong tháng 12, chuyên gia chỉ hai nhóm ngành hiệu suất vượt trội

10:27, 10/12/2025

Thị trường dự báo tích cực trong tháng 12, chuyên gia chỉ hai nhóm ngành hiệu suất vượt trội

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC cổ phiếu vin cổ phiếu VPL cổ phiếu vre nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro các trụ ép chỉ số?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/12/2025

Cá nhân gom ròng gần 950 tỷ

Cá nhân gom ròng gần 950 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng tổng hợp 162 tỷ đồng, nhưng mua ròng khớp lệnh tới 949.1 tỷ đồng.

Kỳ vọng đột phá cho ngành xếp hạng tín nhiệm Việt Nam sau thương vụ S&P Global đầu tư vào FiinRatings

Kỳ vọng đột phá cho ngành xếp hạng tín nhiệm Việt Nam sau thương vụ S&P Global đầu tư vào FiinRatings

Thương vụ S&P Global đầu tư vào FiinRatings không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với doanh nghiệp, mà còn tạo hiệu ứng tích cực cho hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

Trong tháng 11, ghi nhận các chỉ số đều tăng điểm so với tháng trước, với mức tăng lần lượt là 3,13%, 1,56% và 2,05%.

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

Thanh khoản cực thấp hôm nay cho thấy bên mua đã “buông” để kiểm tra phản ứng của bên cầm cổ dưới sức ép của điểm số như thế nào. Ảnh hưởng là có, cũng gần trăm cổ phiếu giảm giá quá 1% lúc đóng cửa.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

HDBank chốt quyền chia gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày cả nước khởi công - khánh thành 245 dự án lớn

Tài chính

2

Cơ hội nhận giải thưởng 3 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại HDBank trong mùa lễ hội cuối năm

Tài chính

3

Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

Kinh tế số

4

Hộ kinh doanh đối mặt nhiều thay đổi khi chuyển sang kê khai thuế

Doanh nghiệp

5

Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy