Trụ “đè” VN-Index, cổ phiếu nỗ lực thoát ảnh hưởng

Điều mà số đông nhà đầu tư mong chờ đã xuất hiện sáng nay: Nhóm cổ phiếu trụ đồng loạt điều chỉnh mạnh tạo cơ hội kiểm chứng khả năng độc lập của phần còn lại. VN-Index đang “bốc hơi” 1,27% nhưng giao dịch vẫn khá bình tĩnh.

Cả 4 cổ phiếu nhóm Vin đều giảm rất sâu: VIC giảm 5,5%, VHM giảm 4%, VPL giảm sàn 6,99%, VRE giảm 2,66%. Các mã này lấy đi hơn 21 điểm trong tổng mức giảm 22,11 điểm của VN-Index.

Diễn biến này cũng không có gì bất ngờ vì nhịp tăng vừa rồi nhóm Vin đã kéo là chủ yếu. Lúc này giá đồng loạt điều chỉnh tất yếu ảnh hưởng nặng nề đến VN-Index.

Điều quan trọng hơn mà nhà đầu tư chờ đợi lại liệu tình huống ngược lại có xảy ra hay không? Ở chiều tăng, các trụ kéo điểm nhưng cổ phiếu hầu như không được hưởng lợi. Lúc này các trụ “đè” chỉ số xuống thì kỳ vọng cổ phiếu cũng sẽ đi ngược lại.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng nay không thực sự tốt nhưng vẫn duy trì được phân hóa nhẹ với 110 mã tăng/177 mã giảm. Trong đó, 77 mã giảm quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản ở nhóm giảm sâu nhất này tương đối nhỏ: Chỉ 24 mã đạt giá trị khớp lệnh quá 10 tỷ đồng, thậm chí tổng giao dịch của 77 mã cũng chỉ hơn 2.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% sàn HoSE trong bối cảnh thanh khoản chung cũng rất thấp.

Nhóm Vin đã chiếm gần một nửa tổng giá trị giao dịch của toàn bộ nhóm nói trên. Ngoài ra một vài cổ phiếu đáng chú ý khác là VJC giảm 1,65% với 244 tỷ; GEX giảm 2,33% với 202,1 tỷ; GEE giảm 6,8% với 142,9 tỷ; IJC giảm 4,1% với 120,5 tỷ; CII giảm 1,89% với 82,4 tỷ; PDR giảm 2,29% với 56,5 tỷ.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay sụt giảm cực mạnh 51% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 6.706 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 7/2025. Mức giao dịch đột biến như vậy là không bình thường, cho thấy có hiện tượng tạm dừng giao dịch để quan sát. Điều này cũng phù hợp với kỳ vọng về một đợt kiểm nghiệm khả năng chịu áp lực tâm lý từ VN-Index, khi chỉ số này có khả năng cao rơi vào nhịp điều chỉnh do các trụ suy yếu.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện sức ép ở nhóm cổ phiếu Vin quá lớn, áp đảo hết các blue-chips còn lại. VN30-Index đang giảm 0,86% dù độ rộng cân bằng 14 mã tăng/14 mã giảm. Thực ra rổ cổ phiếu này cũng không tệ, trừ VIC, VHM, VRE, chỉ thêm VJC là giảm nhiều hơn 1%. Phía tăng cổ phiếu ngân hàng cũng khá tốt như HDB tăng 2,38%, BID tăng 1,07%, CTG tăng 1%... hay VNM tăng 2,24%, HPG tăng 1,52%. Điểm số đang giảm do mất cân bằng vốn hóa. Thanh khoản nhóm VN30 cũng đang giảm mạnh 54% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 3.946 tỷ đồng. Như vây ngay cả các tổ chức cũng đã giảm cường độ giao dịch.

Nhóm tăng giá sáng nay không nhiều cổ phiếu mạnh rõ rệt, trong 110 mã xanh có 37 mã tăng hơn 1%, nhưng chỉ 13 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips HDB, HPG, MBB, VNM, CTG, BID, chỉ có vài mã đáng chú ý là POW tăng 3,33% với 78,3 tỷ; TTF tăng 6,74% với 43,7 tỷ; LDG tăng 3,66% với 29,8 tỷ; FIT tăng 3,36% với 24,5 tỷ; QCG tăng 6,94% với 22,9 tỷ; KBC tăng 1,2% với 20,6 tỷ.

Như vậy phần lớn cổ phiếu và thanh khoản sáng nay tập trung ở nhóm dao động nhỏ. Đây cũng có thể xem là tín hiệu tích cực, vì trong trạng thái bình thường, hiếm phiên nào VN-Index bốc hơi hàng chục điểm mà cổ phiếu lại ổn định như vậy. Dòng tiền rõ ràng là đứng ngoài để quan sát nhưng bên bán cũng không tạo được “sóng gió” rõ rệt.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm mạnh cường độ, mua vào 633 tỷ, bán ra 1.180 tỷ, đều giảm mạnh so với sáng hôm qua. Mức ròng -547 tỷ tập trung chủ yếu ở VIC -144,3 tỷ; STB -126,7 tỷ; VHM -66,8 tỷ, HDB -59,2 tỷ, MSN -51,4 tỷ. Phía mua ròng có HPG +67,3 tỷ, VNM +40,5 tỷ, MBB +29,2 tỷ.