Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Thu Minh

28/04/2026, 10:35

Kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật được đánh giá là cần thiết để dòng tiền thực hiện tái cơ cấu từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải tín hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ nhằm tích lũy động lực cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Ảnh minh họa.

Gần hai tháng sau khi xung đột tại Iran bùng phát, các thị trường chứng khoán toàn cầu đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, trái ngược với nhiều dự báo bi quan ban đầu. Từ Mỹ đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, một nghịch lý đang xuất hiện khi các chỉ số chứng khoán liên tục tiến lên các mức cao kỷ lục, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông vẫn leo thang.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, S&P500 và Nasdaq tiếp tục đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Các thị trường lớn tại châu Á cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với Nhật Bản (Chỉ số Nikkei 225 tăng +1,3%), Hàn Quốc (Chỉ số Kospi tăng +4,6%) và Đài Loan tăng +5,8%.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giảm gần -2,5% trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp. Chỉ số Dollar Index tăng +0,42% trong cả tuần, cho thấy đồng đô la Mỹ tiếp tục phát huy vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột quân sự tại Vùng Vịnh kéo dài. Đây cũng là tuần tăng đầu tiên của chỉ số Dollar Index sau hai tuần giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 0,19%, sau khi giảm khoảng 10% trong năm trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng +16,5% do hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ bởi sự phong tỏa của Mỹ và Iran.

Chỉ số VN-Index phục hồi sang tuần thứ 5 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm trước. Kết thúc tuần, VN-Index dừng ở mức 1.853,29 điểm, tăng +36,12 điểm (+1,99%) nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+44,4 điểm), trong đó gồm: VIC (+39,6 điểm), VHM (+4,8 điểm), … 

Sau 5 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã quay trở lại vùng trước thời điểm xảy ra xung đột Iran (1.880 điểm), tuy nhiên nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chưa theo kịp đà phục hồi này.

Nhận định về triển vọng thị trường, Chứng khoán BSC cho rằng, trong tuần qua, chỉ số đã chạm mức cao nhất quanh 1.880 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử khoảng 1.900 điểm.

Tuy nhiên, bức tranh nội tại của thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi chỉ số chung phục hồi mạnh, phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn bị “bỏ lại phía sau”.

Theo thống kê từ cuối tháng 2/2026 – thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu – chỉ có hai nhóm gần như không bị ảnh hưởng hoặc tăng trưởng tốt là Vingroup (+24,2%) và Bất động sản dân cư (+8,4%). Nhóm Đầu tư công cũng đã lấy lại toàn bộ mức giảm trong nhịp điều chỉnh tháng 3. Đáng chú ý, các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ xung đột lại diễn biến trái chiều và chưa phục hồi: Dầu khí (-24,6%), Công nghệ (-20,6%), Viettel (-15,4%), Chứng khoán (-13,5%).

Trong bối cảnh dòng tiền tập trung vào một số ít nhóm cổ phiếu trụ, thanh khoản toàn thị trường hầu như không cải thiện dù chỉ số đã phục hồi hơn +200 điểm. Theo thống kê, thanh khoản tuần qua xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, dù chỉ số đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử. Trong chuỗi tăng 5 tuần, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường chỉ đạt 26.500 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 28.600 tỷ đồng tại tuần tạo đáy. Xu hướng dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hoặc suy giảm thêm trong bối cảnh tuần giao dịch ngắn và cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng trong đầu tháng 5.

Về dòng tiền và nhóm ngành, thanh khoản xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, ngay cả nhóm cổ phiếu tăng mạnh như Vingroup cũng ghi nhận mức độ tập trung vốn suy giảm. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 1/2026 cùng mùa Đại hội đồng cổ đông đang ở giai đoạn cao điểm với nhiều số liệu tích cực. Một số nhóm ngành có khả năng thu hút dòng tiền gồm: Ngân hàng, Bất động sản dân cư, Thủy sản, Logistics, Đầu tư công, Cao su tự nhiên. 

Về mặt kỹ thuật, sau 5 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã tiến vào vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm. Việc thanh khoản không gia tăng và độ rộng thị trường cho thấy mức tăng của cổ phiếu không tương đồng với chỉ số có thể trở thành yếu tố kìm hãm đà phục hồi. Bên cạnh đó, sự thiếu lan tỏa sang các nhóm dẫn dắt truyền thống như Ngân hàng, Chứng khoán hay Thép cũng là một hạn chế đáng kể.

Kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật được đánh giá là cần thiết để dòng tiền thực hiện tái cơ cấu từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải tín hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ nhằm tích lũy động lực cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

 Với tuần giao dịch rút ngắn phía trước, nhà đầu tư nên duy trì trạng thái quan sát là chủ đạo. Việc tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng riêng thay vì phụ thuộc vào chỉ số chung sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ thành quả trong giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng”. Sự thận trọng tại vùng 1.900 điểm là cần thiết để chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn trong tháng 5.

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển rõ ràng, trong khi động thái hạ lãi suất của các ngân hàng trong nước còn dè dặt. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng góp phần khiến thanh khoản suy giảm mạnh.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục hình thành thêm một cây nến tăng trên đồ thị tuần nhưng với bóng trên khá dài, phản ánh áp lực bán tại vùng giá cao đang gia tăng. Trên khung ngày, xu hướng tăng vẫn được duy trì nhưng diễn biến giằng co, xen kẽ các phiên điều chỉnh mang tính phân phối. Đáng chú ý, trong hai phiên tăng điểm tích cực, khối lượng giao dịch lại giảm xuống mức thấp, cho thấy mức độ lan tỏa của dòng tiền còn hạn chế.

Diễn biến này cho thấy dư địa tăng vẫn còn, đặc biệt nếu các nhóm cổ phiếu điều chỉnh trước đó hồi phục trở lại, tuy nhiên VN-Index có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi kiểm định vùng kháng cự quanh đỉnh lịch sử.

Từ khóa:

chỉ số S&P500 cổ phiếu Vingroup dòng tiền giá dầu Brent nhà đầu tư thận trọng tâm lý thị trường Thanh khoản thị trường thị trường chứng khoán toàn cầu VN-Index xung đột Iran

Đọc thêm

Sức mạnh ấn tượng của "cặp trụ" VIC và VHM tiếp tục đẩy VN-Index lên sát mốc 1900 điểm. Độ rộng chỉ số cho thấy thị trường phân hóa tích cực, nhưng rất ít cổ phiếu thực sự mạnh.

Năm doanh nghiệp lớn nhất trong danh mục của PYN Elite (chiếm tổng tỷ trọng 47%) ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân 54%. Tuy nhiên, hiệu suất quỹ vẫn lỗ nặng...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/4), với hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập kỷ lục mới, nối tiếp những mức đỉnh thiết lập trong tháng 4 này...

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế...

Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy