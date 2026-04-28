Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Gần hai tháng sau khi xung đột tại Iran bùng phát, các thị trường chứng khoán toàn cầu đang ghi nhận đà tăng ấn tượng, trái ngược với nhiều dự báo bi quan ban đầu. Từ Mỹ đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, một nghịch lý đang xuất hiện khi các chỉ số chứng khoán liên tục tiến lên các mức cao kỷ lục, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông vẫn leo thang.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, S&P500 và Nasdaq tiếp tục đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Các thị trường lớn tại châu Á cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với Nhật Bản (Chỉ số Nikkei 225 tăng +1,3%), Hàn Quốc (Chỉ số Kospi tăng +4,6%) và Đài Loan tăng +5,8%.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giảm gần -2,5% trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp. Chỉ số Dollar Index tăng +0,42% trong cả tuần, cho thấy đồng đô la Mỹ tiếp tục phát huy vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột quân sự tại Vùng Vịnh kéo dài. Đây cũng là tuần tăng đầu tiên của chỉ số Dollar Index sau hai tuần giảm liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã tăng 0,19%, sau khi giảm khoảng 10% trong năm trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng +16,5% do hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ bởi sự phong tỏa của Mỹ và Iran.

Chỉ số VN-Index phục hồi sang tuần thứ 5 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm trước. Kết thúc tuần, VN-Index dừng ở mức 1.853,29 điểm, tăng +36,12 điểm (+1,99%) nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup (+44,4 điểm), trong đó gồm: VIC (+39,6 điểm), VHM (+4,8 điểm), …

Sau 5 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã quay trở lại vùng trước thời điểm xảy ra xung đột Iran (1.880 điểm), tuy nhiên nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chưa theo kịp đà phục hồi này.

Nhận định về triển vọng thị trường, Chứng khoán BSC cho rằng, trong tuần qua, chỉ số đã chạm mức cao nhất quanh 1.880 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử khoảng 1.900 điểm.

Tuy nhiên, bức tranh nội tại của thị trường cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong khi chỉ số chung phục hồi mạnh, phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn bị “bỏ lại phía sau”.

Theo thống kê từ cuối tháng 2/2026 – thời điểm xung đột Trung Đông bắt đầu – chỉ có hai nhóm gần như không bị ảnh hưởng hoặc tăng trưởng tốt là Vingroup (+24,2%) và Bất động sản dân cư (+8,4%). Nhóm Đầu tư công cũng đã lấy lại toàn bộ mức giảm trong nhịp điều chỉnh tháng 3. Đáng chú ý, các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ xung đột lại diễn biến trái chiều và chưa phục hồi: Dầu khí (-24,6%), Công nghệ (-20,6%), Viettel (-15,4%), Chứng khoán (-13,5%).

Trong bối cảnh dòng tiền tập trung vào một số ít nhóm cổ phiếu trụ, thanh khoản toàn thị trường hầu như không cải thiện dù chỉ số đã phục hồi hơn +200 điểm. Theo thống kê, thanh khoản tuần qua xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, dù chỉ số đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử. Trong chuỗi tăng 5 tuần, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường chỉ đạt 26.500 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 28.600 tỷ đồng tại tuần tạo đáy. Xu hướng dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hoặc suy giảm thêm trong bối cảnh tuần giao dịch ngắn và cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng trong đầu tháng 5.

Về dòng tiền và nhóm ngành, thanh khoản xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, ngay cả nhóm cổ phiếu tăng mạnh như Vingroup cũng ghi nhận mức độ tập trung vốn suy giảm. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 1/2026 cùng mùa Đại hội đồng cổ đông đang ở giai đoạn cao điểm với nhiều số liệu tích cực. Một số nhóm ngành có khả năng thu hút dòng tiền gồm: Ngân hàng, Bất động sản dân cư, Thủy sản, Logistics, Đầu tư công, Cao su tự nhiên.

Về mặt kỹ thuật, sau 5 tuần tăng liên tiếp, VN-Index đã tiến vào vùng đỉnh lịch sử quanh 1.900 điểm. Việc thanh khoản không gia tăng và độ rộng thị trường cho thấy mức tăng của cổ phiếu không tương đồng với chỉ số có thể trở thành yếu tố kìm hãm đà phục hồi. Bên cạnh đó, sự thiếu lan tỏa sang các nhóm dẫn dắt truyền thống như Ngân hàng, Chứng khoán hay Thép cũng là một hạn chế đáng kể.

Kịch bản rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật được đánh giá là cần thiết để dòng tiền thực hiện tái cơ cấu từ nhóm Vingroup sang các nhóm ngành khác. Đây không phải tín hiệu kết thúc xu hướng mà là nhịp nghỉ nhằm tích lũy động lực cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Với tuần giao dịch rút ngắn phía trước, nhà đầu tư nên duy trì trạng thái quan sát là chủ đạo. Việc tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tăng trưởng riêng thay vì phụ thuộc vào chỉ số chung sẽ là yếu tố then chốt để bảo vệ thành quả trong giai đoạn “xanh vỏ đỏ lòng”. Sự thận trọng tại vùng 1.900 điểm là cần thiết để chờ đợi tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn trong tháng 5.

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển rõ ràng, trong khi động thái hạ lãi suất của các ngân hàng trong nước còn dè dặt. Ngoài ra, kỳ nghỉ lễ kéo dài cũng góp phần khiến thanh khoản suy giảm mạnh.

Về kỹ thuật, VN-Index tiếp tục hình thành thêm một cây nến tăng trên đồ thị tuần nhưng với bóng trên khá dài, phản ánh áp lực bán tại vùng giá cao đang gia tăng. Trên khung ngày, xu hướng tăng vẫn được duy trì nhưng diễn biến giằng co, xen kẽ các phiên điều chỉnh mang tính phân phối. Đáng chú ý, trong hai phiên tăng điểm tích cực, khối lượng giao dịch lại giảm xuống mức thấp, cho thấy mức độ lan tỏa của dòng tiền còn hạn chế.

Diễn biến này cho thấy dư địa tăng vẫn còn, đặc biệt nếu các nhóm cổ phiếu điều chỉnh trước đó hồi phục trở lại, tuy nhiên VN-Index có thể đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi kiểm định vùng kháng cự quanh đỉnh lịch sử.