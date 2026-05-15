Trung Quốc cam kết “mở cửa rộng hơn” với doanh nghiệp Mỹ

Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng cánh cửa kinh doanh tại Trung Quốc sẽ tiếp tục “mở rộng hơn”...

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Tập cho biết các doanh nghiệp Mỹ đã tham gia sâu vào tiến trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, qua đó mang lại lợi ích cho cả hai bên.

“Cánh cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng mở rộng hơn”, ông Tập nói, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh hoan nghênh Washington tăng cường hợp tác cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp Mỹ sẽ có thêm nhiều cơ hội tại thị trường Trung Quốc.

Đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump có nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu, gồm ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX; ông Jensen Huang, CEO hãng chế tạo chip Nvidia; ông Tim Cook, CEO tập đoàn công nghệ Apple... Theo Tân Hoa Xã, ông Trump đã lần lượt giới thiệu các lãnh đạo doanh nghiệp này với ông Tập.

Theo Tân Hoa Xã, các doanh nhân Mỹ tham dự cuộc gặp cho biết họ “rất coi trọng thị trường Trung Quốc”, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước này và tăng cường hợp tác với Bắc Kinh.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cũng phát đi thông điệp tương tự về mở cửa thị trường. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Nhà Trắng cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó có việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ và tăng đầu tư từ Trung Quốc.

“Phát biểu của ông Tập phát đi thông điệp mạnh mẽ tới các doanh nghiệp toàn cầu, khuyến khích họ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc. Tuy nhiên, tuyên bố mở cửa này không chỉ mang tính tuyên truyền. Trung Quốc thực sự cần duy trì sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài”, ông George Chen, đồng chủ tịch mảng kỹ thuật số tại công ty tư vấn The Asia Group, nhận định với kênh CNBC.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai nước đều đẩy nhanh phát triển công nghệ này.

Trong thời gian qua, Washington tìm cách hạn chế Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ có thể thúc đẩy năng lực AI, trong đó có các dòng con chip của hãng chế tạo chip Nvidia. Đáp lại, Trung Quốc tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng công nghệ nội địa, thúc đẩy doanh nghiệp bán dẫn trong nước tìm cách lấp khoảng trống do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ gây ra.

Các mô hình AI của Trung Quốc, trong đó có sản phẩm của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, cho thấy khả năng cạnh tranh tốt với một số công nghệ do các công ty hàng đầu của Mỹ phát triển.

Theo hãng tin Reuters, vào thứ Năm (14/5), Washington đã cho phép hãng chế tạo chip Nvidia cung cấp H200 - một trong những dòng con chip tiên tiến của hãng - cho một số doanh nghiệp công nghệ tại Trung Quốc.

Nvidia lâu nay nằm trong diện chịu hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong năm qua, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ có thể nới lỏng một phần các biện pháp kiểm soát để hãng này tiếp tục bán con chip cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, các kế hoạch đó dường như chưa được triển khai, trong khi Bắc Kinh được cho là đã yêu cầu doanh nghiệp trong nước ưu tiên mua con chip nội địa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC, khi hỏi về thông tin liên quan đến H200, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng: “Đây là thông tin mới với tôi”.

“Tôi biết đã có nhiều trao đổi qua lại về vấn đề này và chúng ta sẽ phải chờ xem. Đây là chức năng của Bộ Thương mại”, ông Bessent nói thêm.

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia, được bổ sung vào đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc vào phút chót. Phát biểu với báo giới, ông gọi cuộc gặp tại Bắc Kinh là “một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại”. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc, trong đó có việc bán con chip, và chỉ nhấn mạnh rằng cả ông Trump và ông Tập đều thể hiện thái độ cởi mở tại cuộc gặp.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing, theo một đoạn phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News được phát sóng vào thứ Năm (14/5).

“Một việc mà ông ấy đồng ý hôm nay là đặt mua 200 máy bay. Đó là một thỏa thuận lớn - máy bay Boeing”, ông Trump nói, nhắc tới ông Tập.

Trước chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, giới phân tích đã kỳ vọng chuyến đi này có thể mang lại một đơn hàng lớn cho nhà sản xuất máy bay Boeing. Tuy nhiên, con số 200 máy bay thấp hơn một số dự báo trước đó. Công ty dịch vụ tài chính Jefferies từng ước tính đơn hàng tiềm năng có thể lên tới 500 chiếc.

Ông Kelly Ortberg, CEO Boeing, cũng có mặt trong phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm. Boeing chưa giành được đơn hàng lớn nào từ Trung Quốc trong gần 10 năm qua, trong khi nước này vẫn tiếp tục mua máy bay từ hãng sản xuất máy bay Airbus, đối thủ chính của Boeing.

Ông Trump không nói rõ Trung Quốc sẽ mua dòng máy bay nào. Tuy nhiên, giới phân tích trước đó cho rằng một đơn hàng như vậy nhiều khả năng bao gồm 737 Max, dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing.

Thông tin về đơn hàng ít hơn dự báo đã khiến giá cổ phiếu Boeing giảm gần 4% trong phiên giao dịch buổi chiều 14/5.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng trước, ông Ortberg từng nói rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung có thể là “một cơ hội lớn” đối với Boeing, trong đó có khả năng sẽ có đơn hàng máy bay.