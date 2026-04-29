Trung Quốc có thể sắp nối lại xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu xăng dầu “có thể làm giảm đáng kể các cú sốc cung ứng ở các nước Đông Nam Á" - một vị chuyên gia nhận xét...

Trung Quốc có thể đang chuẩn bị để nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng từ tháng 5, một động thái có thể làm giảm đáng kể tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra.

Tờ báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin trong hoạt động thương mại cho biết các công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc đã nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu để bắt đầu xuất khẩu nhiên liệu trở lại trong tháng 5. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu mà Trung Quốc áp dụng từ khi chiến tranh mới nổ ra để bảo vệ nguồn cung trong nước có thể sắp được nới lỏng.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và là một nhà xuất khẩu lớn các mặt hàng nhiên liệu máy bay và dầu diesel sang các nước như Australia, Nhật Bản, Philippines và Bangladesh. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 800.000 thùng nhiên liệu tinh chế mỗi ngày - theo dữ liệu từ Kpler. Con số này đã giảm một nửa trong tháng 4.

Nguồn tin là nhân viên tại một công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc cho biết nhà chức trách tin rằng nhu cầu nhiên liệu trong nước đã "ổn định" và nước này đã có thể xuất khẩu nhiên liệu trở lại. Một nguồn thạo tin khác cho biết Bắc Kinh muốn cung cấp nhiên liệu máy bay cho các nước châu Á hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, cũng như một số mặt hàng xăng và dầu diesel.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại, vì các nhà máy lọc dầu của khu vực này phụ thuộc vào nhập khẩu cho khoảng 80% nguồn nguyên liệu đầu vào, và Vùng Vịnh chiếm khoảng một nửa trong số đó.

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu xăng dầu “có thể làm giảm đáng kể các cú sốc cung ứng ở các nước Đông Nam Á. Trong khu vực châu Á, Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng xuất khẩu nhiên liệu ở quy mô lớn. Các chương trình hỗ trợ liên chính phủ đã có giữa Trung Quốc và các nước này có thể chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt”, bà Liao Na, nhà sáng lập công ty tư vấn GL Consulting, nhận định với Financial Times.

Nguồn tin tại một công ty thương mại quốc tế cho biết một số nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã được cấp hạn ngạch mới cho xuất khẩu. Một nguồn tin khác cho biết việc nối lại xuất khẩu xăng dầu từ Trung Quốc "sẽ giải quyết được một số vấn đề cấp bách trên thị trường”.

Ông Marco Dunand, CEO của công ty thương mại hàng hóa Thụy Sỹ Mercuria, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu do Financial Times tổ chức vào tuần trước ở Lausanne rằng các công ty Trung Quốc đã "tích cực bán dầu thô" trong 2-3 tuần qua, chuyển hướng các lô hàng mà họ đã mua sang các nước khác. Theo ông Dunand, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được lấy dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia hoặc từ các nhà cung cấp Iran, hoặc có thể báo hiệu sự lạc quan rằng eo biển Hormuz sắp mở cửa trở lại.

Trong tháng 3, Trung Quốc đã bổ sung 40 triệu thùng dầu thô vào dự trữ, khi các nhà máy lọc dầu của nước này giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Trung Quốc đã lo ngại sâu sắc về rủi ro cung ứng năng lượng, mặc dù đã tích lũy được khối lượng dự trữ dầu lớn kỷ lục trước chiến tranh. Tháng trước, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc cũng đã được thắt chặt đối với một số loại phân bón.