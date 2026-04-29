Trung Quốc có thể sắp nối lại xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng

Điệp Vũ

29/04/2026, 19:34

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu xăng dầu “có thể làm giảm đáng kể các cú sốc cung ứng ở các nước Đông Nam Á" - một vị chuyên gia nhận xét...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc có thể đang chuẩn bị để nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng từ tháng 5, một động thái có thể làm giảm đáng kể tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra.

Tờ báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin trong hoạt động thương mại cho biết các công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc đã nộp đơn xin cấp phép xuất khẩu để bắt đầu xuất khẩu nhiên liệu trở lại trong tháng 5. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu mà Trung Quốc áp dụng từ khi chiến tranh mới nổ ra để bảo vệ nguồn cung trong nước có thể sắp được nới lỏng.

Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và là một nhà xuất khẩu lớn các mặt hàng nhiên liệu máy bay và dầu diesel sang các nước như Australia, Nhật Bản, Philippines và Bangladesh. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 800.000 thùng nhiên liệu tinh chế mỗi ngày - theo dữ liệu từ Kpler. Con số này đã giảm một nửa trong tháng 4.

Nguồn tin là nhân viên tại một công ty dầu khí nhà nước Trung Quốc cho biết nhà chức trách tin rằng nhu cầu nhiên liệu trong nước đã "ổn định" và nước này đã có thể xuất khẩu nhiên liệu trở lại. Một nguồn thạo tin khác cho biết Bắc Kinh muốn cung cấp nhiên liệu máy bay cho các nước châu Á hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng, cũng như một số mặt hàng xăng và dầu diesel.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại, vì các nhà máy lọc dầu của khu vực này phụ thuộc vào nhập khẩu cho khoảng 80% nguồn nguyên liệu đầu vào, và Vùng Vịnh chiếm khoảng một nửa trong số đó.

Việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu xăng dầu “có thể làm giảm đáng kể các cú sốc cung ứng ở các nước Đông Nam Á. Trong khu vực châu Á, Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng xuất khẩu nhiên liệu ở quy mô lớn. Các chương trình hỗ trợ liên chính phủ đã có giữa Trung Quốc và các nước này có thể chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt”, bà Liao Na, nhà sáng lập công ty tư vấn GL Consulting, nhận định với Financial Times.

Nguồn tin tại một công ty thương mại quốc tế cho biết một số nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã được cấp hạn ngạch mới cho xuất khẩu. Một nguồn tin khác cho biết việc nối lại xuất khẩu xăng dầu từ Trung Quốc "sẽ giải quyết được một số vấn đề cấp bách trên thị trường”.

Ông Marco Dunand, CEO của công ty thương mại hàng hóa Thụy Sỹ Mercuria, cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàng hóa Toàn cầu do Financial Times tổ chức vào tuần trước ở Lausanne rằng các công ty Trung Quốc đã "tích cực bán dầu thô" trong 2-3 tuần qua, chuyển hướng các lô hàng mà họ đã mua sang các nước khác. Theo ông Dunand, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được lấy dầu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia hoặc từ các nhà cung cấp Iran, hoặc có thể báo hiệu sự lạc quan rằng eo biển Hormuz sắp mở cửa trở lại.

Trong tháng 3, Trung Quốc đã bổ sung 40 triệu thùng dầu thô vào dự trữ, khi các nhà máy lọc dầu của nước này giảm sản lượng khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày. Trung Quốc đã lo ngại sâu sắc về rủi ro cung ứng năng lượng, mặc dù đã tích lũy được khối lượng dự trữ dầu lớn kỷ lục trước chiến tranh. Tháng trước, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc cũng đã được thắt chặt đối với một số loại phân bón.

Giá dầu tăng gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn với Trung Quốc

11:11, 23/04/2026

Giá dầu tăng gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn với Trung Quốc

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

08:05, 21/04/2026

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Khủng hoảng nhôm toàn cầu vì chiến tranh, cơ hội cho Nga và Trung Quốc

07:53, 18/04/2026

Khủng hoảng nhôm toàn cầu vì chiến tranh, cơ hội cho Nga và Trung Quốc

Mặc đà giảm sâu, giới phân tích vẫn nâng dự báo giá vàng 2026

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ...

50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

50 ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nắm giữ khối tài sản trị giá tổng cộng 101,6 nghìn tỷ USD - con số gần tương đương quy mô nợ chính phủ toàn cầu, ước khoảng 111 nghìn tỷ USD trong năm 2025...

Chủ tịch Fed Jerome Powell đứng trước quyết định lớn cuối cùng: Rời đi hay ở lại?

Câu chuyện kế nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giờ đây phụ thuộc vào một quyết định mà chỉ Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đưa ra…

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, tính tới tháng 3/2026, tổng tài sản của gia đình Lee đạt khoảng 45,5 tỷ USD, tăng mạnh gấp hơn hai lần so với mức khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước đó...

Lợi nhuận của BP tăng gấp đôi khi giá dầu leo thang

Lợi nhuận của hãng dầu khí BP đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay, đạt mức cao nhất kể từ năm 2023 và vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

eMagazine

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

1

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Tài chính

2

Công đoàn nghiên cứu hoán đổi nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026

Dân sinh

3

Hà Nội: Đề xuất hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương giai đoạn 2026 - 2027

Bất động sản

4

Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày

Dân sinh

5

50 ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản, Trung Quốc áp đảo

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy