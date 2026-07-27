Trung Quốc nhập khẩu vàng nhiều nhất hơn 2 năm

Tổng lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 820 tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Khối lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc đạt mức cao nhất hơn 2 năm trong tháng 6 vừa qua, khi giá vàng thế giới giảm mạnh khiến kim loại quý này càng gia tăng sức hấp dẫn tại quốc gia tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới.

Số liệu hải quan Trung Quốc được công bố gần đây cho thấy khối lượng vàng nhập khẩu từ nước ngoài đã tăng tháng thứ ba liên tiếp, đạt khoảng 173 tấn trong tháng 6. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2024 và vượt qua con số 163 tấn của tháng 5.

Giá vàng rẻ hơn và đồng nội tệ mạnh hơn đã thúc đẩy mối quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc đối với vàng. Cùng với đó, các ngân hàng ở nước này cũng tận dụng cơ hội để sử dụng hạn ngạch nhập khẩu vàng đã được cấp, tăng tích trữ vàng nhằm đáp ứng nhu cầu bán lẻ.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Bloomberg, nhà phân tích Zijie Wu của công ty Jinrui Futures, nhận định: “Việc nhà đầu tư mua vào khi giá vàng giảm là một động lực quan trọng cho sự gia tăng nhu cầu vàng ở Trung Quốc gần đây. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại Trung Quốc cần xây dựng dự trữ vàng để cung cấp đảm bảo vật chất cho các dịch vụ bán lẻ và tích lũy vàng, cũng như duy trì dự trữ an toàn phòng trường hợp nhu cầu vàng có sự gia tăng đột biến”.

Dịch vụ tích lũy vàng do các ngân hàng thương mại Trung Quốc cung cấp cho phép khách hàng cá nhân mua vàng theo từng phần nhỏ, và đây là một trong những cách phổ biến để nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc tiếp cận với vàng.

Trong tháng 6, có lúc giá vàng thế giới giảm về mức hơn 3.950 USD/oz, thấp hơn khoảng 30% so với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1.

Các ngân hàng Trung Quốc được cấp giấy phép nhập khẩu vàng dựa trên hạn ngạch được kiểm soát chặt chẽ và cấp không thường xuyên bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Giới phân tích cho rằng việc nhập khẩu vàng của nước này tăng mạnh trong tháng 6 cũng có thể do chế độ cấp phép mới có hiệu lực từ ngày 1/6 khuyến khích các ngân hàng sử dụng hết hạn ngạch hiện có.

Trước khi lập đỉnh mới trong tháng 6, nhập khẩu vàng của Trung Quốc cũng đã đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm vào tháng 5 - thời điểm giá vàng giảm khoảng 25% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng cuối tháng 1.

Theo dữ liệu hải quan được công bố vào cuối tháng 6, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 163 tấn vàng trong tháng 5, sau khi nhập 157 tấn vàng trong tháng 4.

Tổng lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay là 820 tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử của nửa đầu năm, chỉ sau mức kỷ lục 830 tấn của nửa đầu năm 2024.

Lượng nhập khẩu vàng 6 tháng đầu năm của Trung Quốc từ năm 2021-2026 - Nguồn: Hải quan Trung Quốc/Bloomberg.

Ông Song Jiangzhen, nhà nghiên cứu tại Học viện Thị trường Vàng Nam Quảng Châu, cho biết nhu cầu vàng miếng duy trì ở mức cao, cùng với nhu cầu vàng để hậu thuẫn các dịch vụ tích lũy vàng từng phần mà các ngân hàng Trung Quốc cung cấp cho người tiêu dùng, là những động lực chính của việc nước này tăng nhập khẩu vàng trong thời gian gần đây.

Ngoài ra, các quỹ ETF vàng của Trung Quốc - một phương thức đầu tư vàng được ưa chuộng ở nước này - đã mua ròng 28 tấn vàng trong nửa đầu năm nay, theo dữ liệu của Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE).

Những số liệu này cho thấy Trung Quốc tiếp tục là một lực lượng quan trọng trên thị trường vàng toàn cầu. Lực mua từ nước này là một yếu tố quan trọng góp phần vào xu hướng tăng dữ dội của giá vàng mấy năm qua. Gần đây, khi giá vàng sụt giảm vì rủi ro lãi suất cao hơn lâu hơn liên quan tới cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh, nhu cầu từ Trung Quốc là một yếu tố giúp giá vàng duy trì được ngưỡng tâm lý 4.000 USD/oz.

Theo liệu công bố vào đầu tháng 7 này, PBOC đã mua mạnh vàng trong tháng 6, với lượng mua ròng lớn nhất trong 2 năm rưỡi, cho thấy Bắc Kinh cũng tranh thủ việc giá vàng giảm sâu để gia tăng tỷ trọng của vàng trong dự trữ ngoại hối.

Khối lượng vàng dự trữ của PBOC đạt 75,44 triệu ounce vào cuối tháng 6, tăng từ mức 74,96 triệu ounce vào tháng trước đó. Lượng mua ròng 480.000 ounce, tương đương gần 15 tấn vàng, đánh dấu tháng thứ 20 liên tiếp cơ quan này mua ròng vàng.