Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ thêm tin về chiến tranh, giá dầu trượt sâu dưới 100 USD/thùng

Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/7) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi cổ phiếu chip bị bán nhiều và nhà đầu tư đánh giá những diễn biến mới trong cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Giá dầu thô sụt mạnh sau khi có tin Pakistan đang tìm cách nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,05%, đạt 7.411,98 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,64%, còn 24.975,82 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 235,6 điểm, tương đương tăng 0,46%, đạt 51.947,25 điểm.

Động lực phía sau sự vượt trội của Dow Jones trong phiên này là cú tăng 3,5% của cổ phiếu Apple.

Trái lại, Nasdaq chịu sức ép giảm lớn từ tình trạng bán tháo tiếp diễn ở nhóm cổ phiếu chip.

Cổ phiếu Intel kết thúc phiên với mức giảm gần 8% dù đã tăng trước đó trong phiên nhờ kết quả kinh doanh quý 2 tốt hơn dự báo. Loạt cổ phiếu chip khác giảm theo, như Broadcom giảm 2,7%, AMD giảm 3,3% và Micron “bốc hơi” 7%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip giảm 3%.

Trước khi kết thúc phiên trong trạng thái “kẻ giảm người tăng”, cả ba chỉ số đều đã tăng cao hơn vào đầu phiên nhờ sự thoái lui của giá dầu.

Ba nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng nỗ lực của Pakistan nhằm tái khởi động đàm phán Mỹ - Iran nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc. “Trung Quốc không hài lòng vì việc Iran tấn công các nước Vùng Vịnh khác và việc đóng cửa eo biển Hormuz ảnh hưởng đến lợi ích của họ”, một quan chức chính phủ Pakistan nói với Reuters.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nói rằng trở ngại trong việc thảo luận với Mỹ về vấn đề này vẫn còn cao.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có thực hiện một cuộc tấn công "quy mô lớn" nhằm vào Iran hay không, sau khi xung đột tại Trung Đông lan rộng sang một chiến trường mới ở Biển Đỏ. Trao lại với trang tin Axios, ông Trump cho biết các cuộc tấn công được đề xuất sẽ có quy mô lớn hơn bất kỳ đợt tấn công nào từng diễn ra trong cuộc xung đột từ trước đến nay, đồng thời nhận định rằng Iran vẫn "chưa phải chịu đủ nỗi đau”.

"Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn. Lớn hơn bất kỳ cuộc tấn công nào trước đây. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đó”, ông Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Ngày thứ Sáu, tờ báo New York Times đưa tin rằng ông Trump đang họp với các cố vấn hàng đầu và các thành viên cấp cao trong nội các để quyết định xem có nên leo thang các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran hay không.

Sau khi chạm đáy của phiên ở mức dưới 95 USD/thùng, giá dầu đã tăng trở lại khi có thông tin này.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London giảm gần 4% so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, còn 96,78 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3%, còn 89,31 USD/thùng. Hôm thứ Năm, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên từ cuối tháng 5, sau khi phiến quân Houthi ở Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo giới phân tích, nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran. Trong 2 tuần qua, Mỹ đã không ngừng không kích Iran. Đến ngày thứ Sáu, Bộ Chỉ huy trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã hoàn tất đêm thứ 13 liên tiếp không kích Iran.

“Những diễn biến tại Trung Đông có thể gây ra tác động đến nền kinh tế thực, thông qua việc gây cản trở dòng chảy năng lượng, cũng như khả năng thích ứng của nền kinh tế toàn cầu trước tình trạng này”, ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư tại công ty U.S. Bank Asset Management Group, nhận định với hãng tin CNBC.

Về cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Northey tin rằng lãi suất sẽ không thay đổi. Ông nói thêm: “Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã thể hiện rất rõ quan điểm về việc đưa lạm phát giảm về mục tiêu 2%, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của ông ấy”.

Các S&P 500 và Nasdaq đều giảm tuần thứ hai liên tiếp trong tuần này, lần lượt mất 0,6% và 2,1%. Chỉ số Dow cũng giảm 0,4% trong cùng kỳ, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp.