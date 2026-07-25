Một tuần tồi tệ của tỷ phú Elon Musk

Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần đầy biến động với những thách thức lớn từ cả hai công ty hàng đầu của ông là Tesla và SpaceX...

Tỷ phú Elon Musk trả lời phỏng vấn tạp chí The Economist - Ảnh chụp màn hình.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 18% trong tuần, đóng cửa ở mức 313,03 USD/cổ phiếu khi kết thúc phiên ngày thứ Sáu (24/7). Với mức giảm như vậy, đây là tuần giảm giá mạnh nhất của cổ phiếu hãng xe điện này kể từ năm 2022.

Cổ phiếu của SpaceX cũng tiếp tục xu hướng giảm, mất tổng cộng 7,2% giá trị trong tuần này, kết thúc tuần ở mức 115,07 USD - thấp nhất kể từ khi công ty khai phá vũ trụ này thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục vào tháng trước.

Cú sụt của hai cổ phiếu trên đã khiến khối tài sản của ông Musk “bốc hơi” khoảng 130 tỷ USD trong tuần, còn 719 tỷ USD - theo dữ liệu từ xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index.

Mới vài tuần trước, ông Musk trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới đạt mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày thứ Sáu, Musk đã tự giễu mình với dòng trạng thái “(Cựu) tỷ phú nghìn tỷ USD”. Dù vậy, nếu tính từ đầu năm, khối tài sản ròng của ông Musk hiện vẫn tăng hơn 99 tỷ USD.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của cổ phiếu Tesla trong tuần này là kết quả kinh doanh quý 2 không đạt kỳ vọng. Hãng báo cáo dòng tiền âm do chi tiêu tăng mạnh cho các dự án tương lai như robotaxi, robot hình người và một nhà máy sản xuất chip khổng lồ. Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Argus Research nhận định hoạt động đầu tư mạnh của Tesla “sẽ gây áp lực lên dòng tiền tự do và kìm hãm tăng trưởng lợi nhuận, không mang lại bất kỳ đồng lợi nhuận nào cho cổ đông trong ngắn hạn”.

Cổ phiếu của Tesla hiện đã giảm 30% nếu tính từ đầu năm, trở thành cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong số các công ty công nghệ lớn.

Trong khi đó, cổ phiếu của SpaceX đã giảm liên tục trong tháng qua sau khi một thời gian ngắn tăng mạnh sau khi chào sàn. Cổ phiếu này đã có 4 tuần giảm trong vòng 5 tuần qua và hiện thấp hơn khoảng 43% so với mức đỉnh thiết lập vào ngày 16/6.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi việc trong tuần này đều tồi tệ đối với ông Musk.

Vào tối ngày thứ Sáu, SpaceX đã thực hiện lần thử nghiệm phóng thứ 13 của Starship, tên lửa lớn nhất từng được chế tạo hoặc phóng. Công ty đã phóng phiên bản mới của tên lửa này là Starship V3 từ cơ sở phóng của công ty tại Starbase, Texas và vụ phóng đã diễn ra thành công. Tên lửa này được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn và được coi là quan trọng đối với mục tiêu ngắn hạn của SpaceX nhằm mở rộng mạnh mẽ mạng lưới vệ tinh Starlink.

Trong một bài đăng trên X, SpaceX cho biết công ty đã hoãn chuyến bay thử nghiệm dự kiến vào thứ Năm “vì lý do thời tiết”. Trước đó, SpaceX đã hủy một chuyến bay thử nghiệm vào tuần trước, sau khi bộ tăng cường của tên lửa kích hoạt một lệnh giữ, khiến “các động cơ ngừng hoạt động ngay khi bắt đầu đánh lửa” - một nhân viên SpaceX cho biết trong buổi phát trực tiếp sự kiện.

Hơn một giờ sau khi phóng vào ngày thứ Sáu, StarShip V3 hạ cánh an toàn xuống Ấn Độ Dương. Tầng tên lửa khép lại nhiệm vụ bằng màn tiếp nước ấn tượng, sau đó nhẹ nhàng đổ nghiêng và nổi trên mặt biển. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa Ship đáp xuống nước" - Dan Huot, người dẫn chương trình phát trực tiếp của SpaceX, cho biết. Ông gọi đây là "màn tiếp nước êm ái nhất" từ trước đến nay của SpaceX.

"Chúc mừng vì Flight 13 đã triển khai. Tôi rất mong chờ những gì được rút ra từ sứ mệnh này. Khi Starship chính thức hoạt động, năng lực của tên lửa này sẽ tạo ra bước ngoặt, trong đó có việc đảm bảo chúng ta không bao giờ từ bỏ Mặt Trăng lần nữa", ông Jared Isaacman, Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), viết trên X.

Ngoài phục vụ việc mở rộng mạng lưới Starlink, SpaceX có kế hoạch sử dụng Starship để đưa các phi hành gia Mỹ trở lại bề mặt Mặt Trăng. Và mong muốn lớn nhất của ông Musk là tên lửa này sẽ thực hiện các sứ mệnh có người lái tới Sao Hỏa.

Trong tuần này, ông Musk cũng đã một cuộc trả lời phỏng vấn đầy căng thẳng với tạp chí The Economist. Bà Zanny Minton Beddoes, Tổng biên tập của tạp chí danh tiếng này, đã hỏi ông Musk về sự ủng hộ của ông đối với “không chỉ phe dân túy cánh hữu, mà còn cả các đảng cực hữu, thậm chí là các đảng rất cực đoan ở một số quốc gia”.

Ngoài sự ủng hộ bằng tài chính và lời nói dành cho Tổng thống Donald Trump, bao gồm làm việc trong chính quyền ông Trump nhiệm kỳ thứ hai, ông Musk còn ủng hộ AfD - một đảng cực đoan chống nhập cư - của Đức, cũng như đảng Restore Britain của Anh, được thành lập bởi chính trị gia Rupert Lowe, người kêu gọi “đảo ngược tình trạng di cư hàng loạt”.

“Đó chỉ là những người bình thường!” ông Musk đáp lại. Ông chỉ trích ông Beddoes và “truyền thông truyền thống” vì đã có “sự mô tả vô lý về phe cực hữu”.