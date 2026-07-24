ECB giữ nguyên lãi suất, để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...

Chủ tịch ECB Christine Lagarde - Ảnh: Corbis.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này đã thảo luận về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới để ứng phó với áp lực lạm phát từ đợt tăng mới của giá dầu.

Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, cho biết quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% - như dự báo của thị trường - nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong nội bộ ECB, dù đã có một số thành viên trong hội đồng thống đốc “tự hỏi liệu có nên xem xét việc tăng lãi suất hay không” tại cuộc họp này.

Tháng trước, ECB đã tăng lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm lên 2,25%, trở thành ngân hàng trung ương đầu tiên trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do xung đột quân sự ở Trung Đông.

Tại buổi họp báo sau cuộc họp ngày 23/7 của ECB, bà Lagarde cho biết các nhà hoạch định chính sách quyết định giữ nguyên lãi suất "ở thời điểm hiện tại" nhưng cảnh báo rằng sự đổ vỡ của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã dẫn đến "những diễn biến nghiêm trọng" trên thị trường hàng hóa.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Madison Faller - chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Private Bank - cho rằng việc giữ nguyên lãi suất trong lần họp này cho thấy ECB đang cố gắng duy trì sự linh hoạt, để ngỏ mọi khả năng trong điều hành chính sách. Ông nói thêm rằng thị trường không nên vì sự linh hoạt này mà cho rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của khu vực eurozone đang tự mãn.

Ông Karsten Junius, nhà kinh tế trưởng của ngân hàng Bank J Safra Sarasin, nhận định ECB đã để "cánh cửa rộng mở cho một đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 9".

Kể từ đầu tháng 7 tới nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng hơn 30%, do lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sụp đổ và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn ở trong tình trạng hạn chế nghiêm trọng.

Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã vượt qua mức 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Cú tăng 7% của giá dầu Brent trong phiên này xảy ra sau khi các phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Giá dầu leo thang đã gây ra một đợt bán tháo trái phiếu chính phủ, đẩy chi phí đi vay đối với các nền kinh tế lớn ở châu Âu lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Phiên ngày 23/7, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,21%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Bà Lagarde gọi những diễn biến mới nhất ở Biển Đỏ là "đáng báo động" và cho biết những diễn biến này đã có "tác động”. Bà cảnh báo về nguy cơ lạm phát có thể vượt quá dự báo và gây ra những ảnh hưởng lớn hơn dự kiến nền kinh tế trên diện rộng.

Tháng trước, ECB dự báo tốc độ lạm phát ở eurozone sẽ đạt đỉnh ở mức 3,4% trong nửa cuối năm, cao hơn nhiều so với mục tiêu trung hạn 2% của ECB, và duy trì ở mức khoảng 3% vào đầu năm 2027.

Bà Lagarde nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách đang "theo dõi chặt chẽ cường độ và thời gian" của cú sốc năng lượng, đồng thời cho biết họ "đang ở vào vị thế tốt để điều hướng trong sự bất định do xung đột gây ra".

Lãi suất chính sách của ECB qua các năm. Đơn vị: % - Nguồn: ECB/LSEG/FT.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch ECB cũng trả lời các câu hỏi về thời điểm bà sẽ rời cương vị này. Bác bỏ khả năng từ nhiệm trong năm nay, bà Lagarde nói: “Tôi sẽ không rời đi trước năm 2027”. Tuy nhiên, bà từ chối nói về việc có ở lại ghế chủ tịch ECB cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 10/2027 hay không.

Ý định của bà Lagarde về rút khỏi ECB trước khi kết thúc nhiệm kỳ được cho là nhằm mục đích để phe cực hữu ở Pháp không thể gây ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm bà, vì cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp sẽ diễn ra vào tháng 4/2027, nửa năm trước khi bà chính thức hết nhiệm kỳ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 6 vừa qua, bà Lagarde nói bà “có thể” rời cương vị chủ tịch ECB sớm nếu rủi ro lạm phát giảm xuống.

Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Thị trường hoán đổi lãi suất đang đặt cược gần như chắc chắn rằng từ nay đến hết quý 1/2027, ECB sẽ có 2 lần tăng lãi suất. Trong đó, lần tăng lãi suất sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING, nhận định việc ECB nói rằng hiệu ứng lạm phát từ cú sốc năng lượng cần thời gian để phản ánh hết thực chất là một nỗ lực "để khiến thị trường tin rằng ECB sẽ nghiêng về thắt chặt”.