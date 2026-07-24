Thụy Điển tăng tốc khai khoáng chiến lược, quyết giảm phụ thuộc khoáng sản Trung Quốc
TTrọng Hoàng
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Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Chính sách mới được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế tài nguyên của nước này, đồng thời góp phần củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược của Liên minh châu Âu (EU).
Khoáng sản quan trọng và đất hiếm
đang trở thành "nguồn tài nguyên chiến lược" của thế kỷ 21 khi đóng
vai trò nền tảng đối với sản xuất pin xe điện, tua-bin gió, chip bán dẫn, thiết
bị quốc phòng và nhiều công nghệ năng lượng sạch.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc giữ
vị trí thống trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các loại khoáng sản này,
từ khai thác đến chế biến. Điều đó khiến Mỹ và châu Âu ngày càng lo ngại về
nguy cơ đứt gãy nguồn cung trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng.
Mới đây, Chính phủ Thụy Điển đã công
bố một chiến lược mới nhằm biến khai thác các khoáng sản quan trọng và đất hiếm
thành một lợi ích an ninh quốc gia. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhất của
Stockholm trong nhiều năm nhằm khai thác lợi thế tài nguyên, đồng thời hỗ trợ
EU xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản độc lập hơn.
KHOÁNG
SẢN CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC XEM LÀ VẤN ĐỀ AN NINH QUỐC GIA
Theo chiến lược mới, hoạt động khai
thác các kim loại quan trọng và đất hiếm sẽ được ưu tiên trong quá trình xem
xét, phê duyệt dự án. Chính phủ Thụy Điển đặt mục tiêu rút ngắn đáng kể thời
gian cấp phép vốn được đánh giá là một trong những rào cản lớn nhất đối với
ngành khai khoáng nước này.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng
lượng Ebba Busch khẳng định Thụy Điển cần trở thành một trong những quốc gia
dẫn đầu thế giới về khai khoáng trong bối cảnh nhu cầu khoáng sản chiến lược
ngày càng tăng mạnh.
Theo bà Busch, chính phủ sẽ cải cách
quy trình cấp phép theo hướng đơn giản và minh bạch hơn để các quyết định đầu
tư có thể được đưa ra nhanh chóng. Điều này không chỉ tạo động lực cho doanh
nghiệp trong nước mà còn giúp thu hút thêm dòng vốn quốc tế vào lĩnh vực khai
khoáng.
Chính phủ Thụy Điển cho rằng việc
gia tăng năng lực khai thác khoáng sản trong nước sẽ đóng góp trực tiếp vào
năng lực quốc phòng của Thụy Điển, EU và NATO. Đáng chú ý, Stockholm xem sự phụ
thuộc của ngành công nghiệp châu Âu vào nguồn khoáng sản từ Trung Quốc là một
"rủi ro mang tính hệ thống". Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy
mạnh sản xuất xe điện, pin lưu trữ và công nghệ quốc phòng, việc đa dạng hóa
nguồn cung nguyên liệu được coi là yêu cầu cấp thiết.
Song song với cải cách thủ tục cấp
phép, chính phủ cũng đang nghiên cứu khả năng thành lập một doanh nghiệp đầu tư
thuộc sở hữu nhà nước chuyên hỗ trợ các dự án khai khoáng chiến lược.
Theo Bộ trưởng Ebba Busch, hiện
chính phủ vẫn thiếu những công cụ đủ mạnh để thúc đẩy và thu hút đầu tư vào các
dự án có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia.
LỢI
THẾ TÀI NGUYÊN GIÚP THỤY ĐIỂN NẮM GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TẠI CHÂU ÂU
Thụy Điển từ lâu đã là một trong
những trung tâm khai khoáng lớn nhất châu Âu. Lịch sử khai thác mỏ của nước này
bắt đầu từ thế kỷ thứ 10 với mỏ đồng Falun nổi tiếng. Trong nhiều thế kỷ, Falun
từng cung cấp tới khoảng hai phần ba sản lượng đồng của châu Âu, góp phần đưa
Thụy Điển trở thành cường quốc khai khoáng của khu vực.
Hiện nay, biểu tượng của ngành khai
khoáng Thụy Điển là mỏ quặng sắt Kiruna do tập đoàn LKAB vận hành ở phía bắc
Vòng Bắc Cực. Theo số liệu của Chính phủ Thụy Điển, nước này đang sở hữu khoảng
60% trữ lượng quặng sắt đã được xác định của toàn châu Âu. Năm 2021, Thụy Điển
chiếm khoảng 90% tổng sản lượng khai thác quặng sắt của châu lục, trong đó
riêng mỏ Kiruna đóng góp khoảng một phần ba.
Không chỉ giàu quặng sắt, khu vực
phía bắc Thụy Điển còn được đánh giá có tiềm năng rất lớn về đất hiếm và nhiều
loại khoáng sản quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên,
việc phát triển khai khoáng cũng kéo theo nhiều thách thức.
Hoạt động khai thác quy mô lớn tại
Kiruna trong nhiều năm qua đã gây hiện tượng sụt lún địa chất, buộc hàng nghìn
cư dân cùng nhiều công trình công cộng phải di dời để bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, hơn 90% các mỏ của Thụy
Điển nằm trong khu vực Sapmi - vùng sinh sống truyền thống của người Sami. Việc
mở rộng các dự án khai khoáng nhiều năm qua luôn vấp phải phản đối từ cộng đồng
bản địa, khi họ lo ngại đất chăn thả tuần lộc sẽ bị thu hẹp, ảnh hưởng trực
tiếp đến sinh kế và bản sắc văn hóa lâu đời.
Chính phủ Thụy Điển cho biết việc
đơn giản hóa thủ tục cấp phép sẽ đi kèm với các quy định bảo đảm quyền lợi của
các bên liên quan, song vấn đề cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ cộng
đồng bản địa vẫn được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh luận.
MẮT
XÍCH QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC TỰ CHỦ KHOÁNG SẢN CỦA EU
Động thái của Stockholm diễn ra
trong bối cảnh EU đang tăng tốc triển khai chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng
khoáng sản nội khối.
Một trong những dự án được kỳ vọng
nhất là mỏ Per Geijer nằm gần Kiruna. Khu vực này được xác định có khoảng 1,2
tỷ tấn tài nguyên khoáng sản, trong đó có khoảng 2,2 triệu tấn oxit đất hiếm -
được đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất tại châu Âu trong nhiều
thập kỷ.
Tập đoàn LKAB hiện vẫn đang đánh giá
khả năng khai thác thương mại tại Per Geijer. Tuy nhiên, doanh nghiệp này ước
tính chỉ riêng quá trình xin cấp phép khai thác trên vùng đất của người Sami
cũng có thể kéo dài tới 10 năm theo quy định hiện hành.
Hiện có bốn trong tổng số 47 dự án
khoáng sản chiến lược của EU nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc được đặt tại
Thụy Điển. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của quốc gia Bắc Âu
trong chiến lược tự chủ nguyên liệu của châu Âu.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng
việc sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào mới chỉ là điều kiện cần. Để cạnh tranh
với Trung Quốc, châu Âu còn phải đầu tư mạnh vào năng lực chế biến sâu, tinh
luyện và sản xuất vật liệu công nghệ cao - những lĩnh vực mà Bắc Kinh hiện vẫn
chiếm ưu thế tuyệt đối.
Đối với Thụy Điển, chiến lược mới
không chỉ nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên trong nước mà còn thể
hiện tham vọng trở thành trung tâm cung ứng khoáng sản chiến lược của châu Âu
trong nhiều thập kỷ tới. Nếu các cải cách về thủ tục cấp phép được triển khai
hiệu quả, Stockholm có thể thu hút thêm nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, góp phần
củng cố an ninh nguyên liệu cho EU trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về
tài nguyên chiến lược ngày càng quyết liệt.
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