Trung Quốc nối lại nhập khẩu LNG trực tiếp từ Mỹ

Theo dự kiến, vào tháng 6 tới, Trung Quốc có thể nhận những lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đầu tiên trong vòng hơn 1 năm qua.

Theo dữ liệu từ công ty tài chính LSEG, ba tàu chở LNG đã rời các nhà máy xuất khẩu mặt hàng này của Mỹ tại bang Louisiana vào tuần trước và theo dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào giữa hoặc cuối tháng 6. Những chuyến hàng LNG này xuất cảng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong chuyến thăm chính thức diễn ra vào ngày 14-15/5.

Trong 1 năm qua, mặc dù có một số tàu chở LNG rời cảng Mỹ với thông báo sẽ đến Trung Quốc, nhưng không có tàu nào thực sự đi thẳng từ Mỹ đến Trung Quốc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Nguyên nhân chính là do các tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai nước.

Mỹ hiện là nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất mặt hàng năng lượng này.

Nhiều công ty Trung Quốc đã ký hợp đồng mua LNG từ các nhà sản xuất Mỹ nhưng đã bán lại các lô hàng này cho người mua ở các quốc gia khác trong năm qua. Nguyên nhân của việc bán lại này chủ yếu do các tranh chấp thương mại và khả năng kiếm lời từ giá LNG toàn cầu tăng cao.

Trong những tháng gần đây, các nhà nhập khẩu Trung Quốc có thể bán lại LNG mà họ mua từ Mỹ với biên lợi nhuận cao hơn do những gián đoạn thị trường gây ra bởi cuộc chiến Iran.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga và Trung Á. Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn EBW Analytics Group, việc nhận những lô hàng LNG từ Mỹ có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với Trung Quốc khi lượng tồn trữ của nước này giảm, nhưng sản xuất khí đốt trong nước và nhập khẩu qua đường ống với giá rẻ hơn vẫn sẽ là những nguồn cung cấp ưu tiên của Trung Quốc.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy tàu Umm Al Hanaya đã rời nhà máy xuất khẩu Sabine Pass của Cheniere Energy vào ngày 5/5, còn hai tàu Al Sailiya và Id'Asah đều rời nhà máy Plaquemines của Venture Global vào ngày 8/5. Cả ba tàu dự kiến sẽ cập cảng Thiên Tân của Trung Quốc từ ngày 15 đến ngày 20/6. Cheniere và Venture Global lần lượt là nhà sản xuất LNG lớn nhất và lớn thứ hai của Mỹ.

Nếu bất kỳ tàu nào trong số này thực sự đến Trung Quốc, đây sẽ là tàu LNG đầu tiên đi thẳng từ Mỹ đến Trung Quốc kể từ tháng 2/2025, khi tàu Mu Lan lấy LNG tại cảng Corpus Christi của Cheniere ở Texas vào tháng 12/2024 để chở tới Trung Quốc.

Ngoài Mu Lan, ba tàu LNG khác đã đến Trung Quốc thẳng từ Mỹ vào năm 2025 - tất cả đều vào tháng 1 năm đó, trước khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Các tàu này xuất phát từ Mỹ vào tháng 11 và tháng 12/2024.

Ngoài bốn tàu này, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết có hai tàu đã dỡ một lượng nhỏ LNG Mỹ xuống cảng tại Trung Quốc - một vào năm 2025 và một vào năm 2026 - sau khi dỡ phần lớn số hàng xuống Bangladesh. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết hai tàu này đã rời Mỹ vào tháng 9/2025 và tháng 2/2026.

Để so sánh, cơ quan này cho biết có 64 tàu LNG rời Mỹ vào năm 2024 đã dỡ hàng tại Trung Quốc. Con số này là 52 tàu vào năm 2023, 30 tàu vào năm 2022 và kỷ lục 131 tàu vào năm 2021. Mỹ đã bán LNG cho Trung Quốc ít nhất từ năm 2011, theo dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ghi lại bắt đầu vào năm 2000.