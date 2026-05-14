Singapore ứng phó rủi ro khí hậu trong thế giới bị ràng buộc bởi carbon
Trọng Hoàng
14/05/2026, 10:18
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng, Singapore đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi thực dụng: mở rộng điện mặt trời, nghiên cứu các nguồn năng lượng mới, thúc đẩy thị trường carbon và đầu tư mạnh cho thích ứng khí hậu dài hạn…
Biến đổi khí hậu không còn là nguy
cơ trong tương lai mà đang dần tái định hình điều kiện vận hành của các nền
kinh tế. Đối với Singapore - quốc đảo có diện tích nhỏ, mật độ dân cư cao và
địa hình thấp - áp lực này càng trở nên rõ nét.
Theo các số liệu được công bố, nhiệt độ trung bình tại Singapore đã tăng khoảng 0,24 độ C mỗi thập kỷ kể từ năm
1984. Các hình thái mưa trở nên thất thường hơn, trong khi mực nước biển có thể
tăng từ 0,23m đến 1,15m vào cuối thế kỷ này, kéo theo nguy cơ ngập lụt ven biển
ngày càng nghiêm trọng.
Dù chỉ đóng góp khoảng 0,1% lượng
phát thải khí nhà kính toàn cầu, Singapore lại nằm trong nhóm nền kinh tế dễ
tổn thương trước biến đổi khí hậu, khi cơ sở hạ tầng, sức khỏe cộng đồng và ổn
định kinh tế đều chịu sức ép ngày càng lớn.
TẬN
DỤNG TỐI ĐA KHÔNG GIAN CHO ĐIỆN MẶT TRỜI
Không giống nhiều quốc gia khác,
Singapore gần như không có điều kiện phát triển thủy điện hay điện gió quy mô
lớn. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, điện mặt trời trở thành lựa chọn năng
lượng tái tạo khả thi nhất của quốc đảo này.
Tuy nhiên, thay vì phát triển các
trang trại điện mặt trời diện tích lớn, Singapore lựa chọn cách tận dụng mọi
không gian sẵn có, từ mái nhà dân cư, khu công nghiệp đến các hồ chứa nước.
Với vị trí địa lý nằm gần xích đạo, Singapore có
lợi thế về cường độ bức xạ mặt trời quanh năm. Chính phủ nước này đã triển khai
hàng loạt chương trình như SolarNova để lắp đặt pin mặt trời trên các khu nhà ở
HDB, hay SolarRoof và SolarLand tại các khu công nghiệp và khu đất trống.
Một trong những dự án tiêu biểu là
hệ thống điện mặt trời nổi tại hồ chứa Tengeh. Dự án trải rộng khoảng 45ha,
tương đương gần một phần ba diện tích mặt hồ, với hơn 120.000 tấm pin mặt trời.
Điện năng tạo ra phục vụ hoạt động xử lý nước của PUB và giúp giảm khoảng 32
kiloton khí thải carbon mỗi năm, tương đương loại bỏ khoảng 7.000 xe ô tô khỏi
đường phố.
Singapore ban đầu đặt mục tiêu đạt
công suất điện mặt trời 2 gigawatt-peak (GWp), nhưng đã hoàn thành sớm hơn kế
hoạch. Quốc đảo này hiện nâng mục tiêu lên 3GWp vào năm 2030, đủ cung cấp điện
cho khoảng 500.000 hộ gia đình mỗi năm.
TÌM
KIẾM NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI
Dù vậy, giới chức Singapore thừa
nhận điện mặt trời chỉ có thể đáp ứng một phần nhu cầu điện năng của quốc gia
này. Điều đó buộc Singapore phải mở rộng tìm kiếm các nguồn năng lượng carbon
thấp khác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.
Trong số các lựa chọn đang được
nghiên cứu có hydrogen carbon thấp, bao gồm nhập khẩu, lưu trữ và sử dụng trong
sản xuất điện cũng như công nghiệp. Singapore đồng thời quan tâm đến các công
nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS).
Ngoài ra, biomethane cũng đang được
thí điểm để đánh giá khả năng sử dụng trong lĩnh vực điện lực. Song song với
đó, các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến đang được nghiên cứu trong dài hạn
nhằm xem xét mức độ an toàn, tính khả thi và khả năng phù hợp với điều kiện
Singapore.
Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp kéo theo chi phí không nhỏ đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều năng lượng. Các doanh nghiệp phải đầu tư nâng cấp thiết bị, thay đổi quy trình vận hành và đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin khí hậu ngày càng nghiêm ngặt, trong khi vẫn phải duy trì sức cạnh tranh.
Để hỗ trợ khu vực tư nhân, Singapore
triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và đào tạo. Chương trình Energy
Efficiency Grant hỗ trợ chi phí nâng cấp thiết bị tiết kiệm năng lượng, còn
Enterprise Financing Scheme - Green giúp doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay
phục vụ đầu tư bền vững.
Bên cạnh đó, Sustainability
Reporting Grant hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu báo cáo phát triển bền vững
và nâng cao năng lực nhân sự trong các lĩnh vực liên quan đến khí hậu.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có
thể tham gia Enterprise Sustainability Programme nhằm nâng cao kỹ năng về quản
lý năng lượng và báo cáo phát triển bền vững cho lực lượng lao động.
THỊ
TRƯỜNG CARBON GIỮ VAI TRÒ BỔ TRỢ
Ngoài các giải pháp trong nước,
Singapore xem thị trường carbon quốc tế là công cụ bổ trợ quan trọng cho mục
tiêu giảm phát thải.
Theo cơ chế thuế carbon hiện hành,
doanh nghiệp tại Singapore được phép sử dụng tín chỉ carbon chất lượng cao để
bù đắp tối đa 5% lượng phát thải chịu thuế, sau khi đã thực hiện các biện pháp
cắt giảm phát thải trong nội bộ.
Để đảm bảo tính minh bạch và độ tin
cậy, Singapore đang hợp tác với nhiều đối tác quốc tế thông qua Liên minh Phát
triển Thị trường Carbon (Coalition to Grow Carbon Markets), đồng thời ký kết
các thỏa thuận song phương với nhiều quốc gia nhằm xây dựng các tiêu chuẩn
chung cho thị trường carbon.
Singapore cho rằng việc cắt giảm
phát thải là cần thiết nhưng chưa đủ, bởi một số tác động của biến đổi khí hậu
đã trở thành hiện thực và sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều thập kỷ tới.
Trong bối cảnh đó, năm 2026 được
Singapore xác định là “Năm Thích ứng với Biến đổi Khí hậu”. Quốc đảo này đang
xây dựng Kế hoạch Thích ứng Quốc gia đầu tiên, tập trung vào các lĩnh vực như
chống chịu với nắng nóng, chống ngập lụt, bảo vệ ven biển cũng như bảo đảm an
ninh nguồn nước và lương thực.
Chiến lược của Singapore cho thấy
cách tiếp cận mang tính thực dụng và dài hạn trong ứng phó biến đổi khí hậu,
khi vừa thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, vừa chuẩn bị cho những rủi ro khí hậu
được dự báo sẽ ngày càng nghiêm trọng trong tương lai.
