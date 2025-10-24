“Công xưởng công nghiệp” của thành phố Hồ Chí Minh cần hàng vạn lao động dịp cuối năm

Nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm...

Ngày 23/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Nội vụ) cho biết thị trường lao động thành phố đang tiếp tục đà tăng trưởng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất, dịch vụ, nhất là trong giai đoạn cuối năm 2025.

Trung tâm Dịch vụ việc làm dự kiến nhu cầu lao động giai đoạn cao điểm cuối năm 2025 sẽ tăng 10 - 15% (tương đương khoảng 18.000 - 24.000 vị trí) do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng xuất khẩu và lĩnh vực thương mại - dịch vụ vào mùa cao điểm tiêu dùng, du lịch, lễ hội và Tết.

Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ nhu cầu lao động trong các ngành dịch vụ, bán lẻ, logistics, thương mại từ 7.000 - 9.000 vị trí việc làm; nâng tổng số tuyển dụng cả năm lên mức trên 75.000 vị trí.

Đặc biệt, các ngành như: Dịch vụ, du lịch, khách sạn, vận tải, thực phẩm sẽ chiếm tỷ trọng lớn bởi khu vực này là trung tâm tiêu dùng và là điểm đến du lịch lớn của cả nước trong dịp cuối năm.

Nhu cầu lao động chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, quản trị doanh nghiệp cũng tiếp tục tăng, khi nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bài toán “thừa bằng cấp, thiếu kỹ năng thực tiễn” vẫn là vấn đề nan giải.

Cùng thời điểm, nhu cầu tuyển dụng khu vực Bình Dương (cũ) dự kiến có mức tăng cao nhất từ 8.000 - 11.000 vị trí việc làm, chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, gỗ, điện tử, cơ khí… Với đặc thù là “công xưởng công nghiệp” hàng nghìn doanh nghiệp nên đây cũng là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm, các doanh nghiệp thường tăng ca, tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Đáng lưu ý, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao, trong khi nhu cầu về nhân lực quản lý và kỹ thuật có xu hướng tăng nhưng khó tuyển đủ. Xu hướng tuyển dụng nữ giới vẫn duy trì cao, nhất là trong ngành may mặc, da giày và điện tử. Dự kiến, khu vực Bình Dương (cũ) cần thêm hàng nghìn nữ công nhân để đáp ứng các dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp FDI cũng tìm kiếm nhân lực có khả năng ngoại ngữ, tin học để phục vụ cho các vị trí quản lý, vận hành kỹ thuật. Ngược lại, nhu cầu lao động ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) dự kiến chỉ tăng thêm từ 3.000 - 4.000 vị trí, nâng tổng nhu cầu cả năm vượt mốc 40.000 vị trí.

Các nhóm ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải và dịch vụ giải trí ghi nhận mức tăng nhanh do địa phương bước vào mùa du lịch lễ hội, đặc biệt dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Bên cạnh đó, sự phục hồi của các dự án dầu khí, năng lượng và cơ khí chế tạo cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề.

Đáng lưu ý, thị trường lao động ở đây có đặc điểm vừa khan hiếm nhân lực trình độ cao trong ngành kỹ thuật - dầu khí, vừa dư thừa lao động thời vụ trong dịch vụ, du lịch. Điều này dẫn đến việc kết nối cung cầu gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực về nhu cầu lao động, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của sản xuất và dịch vụ sau thời gian trầm lắng.

Tuy nhiên, thách thức về chất lượng nguồn nhân lực, sự mất cân đối cung cầu và chậm chuyển đổi số trong tuyển dụng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, liên kết giữa doanh nghiệp, trường nghề, trung tâm dịch vụ việc làm, định hướng phát triển nguồn nhân lực đặc thù và hỗ trợ người lao động nhằm bảo đảm ổn định thị trường việc làm và phát triển nguồn nhân lực bền vững cho thị trường lao động cho những năm tiếp theo.