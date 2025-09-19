Truy tố 5 bị can Tập đoàn Chị Em Rọt tội lừa dối khách hàng

Trong vòng hơn một tháng, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bán hơn 129.000 hộp kẹo kera, thu về hơn 17 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 12,4 tỷ đồng…

Ngày 19/9, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt về tội lừa dối khách hàng.

Các bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng “du mục”; Chủ tịch HĐQT); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs; thành viên HĐQT); Lê Thành Công (thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (tên thường gọi là “kẹo Kera”) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu. Các bị can đưa ra các thông tin gian dối, thổi phồng tính năng, công dụng của sản phẩm để lừa dối khác hàng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 7/2024, Quang Linh Vlog, Hằng du mục và Lê Tuấn Linh bàn bạc, thống nhất ý tưởng góp vốn thành lập công ty chuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội. Sau đó, các bị can kêu gọi thêm Lê Thành Công và Thùy Tiên cùng góp vốn.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó tăng lên 30% cổ phần. Thùy Tiên là cổ đông và đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Công ty Chị Em Rọt đã hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm, lấy tên là kẹo Kera. Nhóm này công bố sản phẩm, lập hồ sơ với thành phần ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm tới 28,13%.

Do tin tưởng nên có 56.385 khách hàng đặt mua kẹo kera. Một số khách hàng mang sản phẩm đi kiểm nghiệm thì phát hiện trong 100g kẹo kera chỉ có 0,51g chất xơ, không đúng như quảng cáo “1 viên tương ứng 1 đĩa rau”.

Theo cáo buộc, các bị can biết rõ Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, biết hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935% (tương ứng 0,03g chất xơ/1 viên) thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, các bị can đã thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm này tung ra các video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch như cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2–3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể, thậm chí còn bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 12/12/2024 đến ngày 16/1/2025, các bị can đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tính đến khi vụ việc bị phát giác, có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera. Nhóm này thu về hơn 17 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Bộ Công an tìm thấy chất sorbitol, hàm lượng trung bình là 33,8% nhưng không được ghi trên nhãn hiệu.