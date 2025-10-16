TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết 3.639 trường hợp nhận con nuôi trong nước

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Thi Nguyễn
16/10/2025, 10:05
Trong 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, UBND cấp xã trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết 3.639 trường hợp nuôi con nuôi trong nước...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi (từ ngày 1/1/2011 đến 30/9/2025).
Theo đó, trong 15 năm qua, công tác nuôi con nuôi tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, là địa phương có số lượng trẻ em được giải quyết làm con nuôi nhiều nhất cả nước, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam chính thức gia nhập Công ước La Hay năm 1993.
UBND Thành phố cho biết với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố, sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ của Công an Thành phố cùng các sở, ngành, việc giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi được thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, đồng thời góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.
Thành phố cũng đã triển khai đồng bộ, kịp thời Luật Nuôi con nuôi và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi tại Thành phố luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Luật Nuôi con nuôi, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Trong 15 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố đã giải quyết 3.639 trường hợp nuôi con nuôi trong nước.
Cùng với đó, UBND Thành phố đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị và văn bản chỉ đạo về công tác nuôi con nuôi, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Thành phố phân công cụ thể cho các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu (trước đây là UBND cấp huyện, cấp xã, Phòng Tư pháp), các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thực hiện Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sở Tư pháp được giao nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp – hộ tịch ở cơ sở. Đồng thời, Sở phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm việc tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, kịp thời và đúng quy định pháp luật.
Mới đây, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trực thuộc Sở Y tế bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế.
Theo đó, từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chấm dứt hoạt động, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất và tài sản được chuyển giao cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sau sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Bệnh viện có hai cơ sở: cơ sở chính tại số 01 Nơ Trang Long, phường Gia Định và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan và UBND Thành phố. Bệnh viện tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã ban hành trước khi tổ chức lại cho đến khi có hướng dẫn mới.
Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn…
Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 30 chỉ tiêu phát triển. Trong đó, nhân lực chất lượng cao và an sinh xã hội là một trong những trụ cột then chốt...
Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...
Nghị định 255/2025/NĐ-CP xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 – 2030 là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đồng thời rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: