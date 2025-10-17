Bắt nhóm đối tượng giả bác sĩ lừa đảo hàng ngàn người dân Nghệ An

Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí ở các xã miền núi nhằm lừa bán thực phẩm chức năng với giá cao, khiến gần 1.000 người dân sập bẫy...

Từ đầu năm 2025, các xã miền núi Nghệ An liên tục xuất hiện những “đoàn bác sĩ thiện nguyện” mang theo máy siêu âm, giường xếp và thiết bị y tế đến tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an Nghệ An phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ nhóm người này.

Kết quả điều tra xác định, Phùng Thị Thu Hiền là kẻ chủ mưu. Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí” với đầy đủ nội dung về khám, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, sau đó mang đến các xã xin xác nhận, tạo vỏ bọc hợp pháp.

Sau khi được chính quyền địa phương đồng ý cho tổ chức, Hiền huy động nhiều người không có chứng chỉ hành nghề y, dược – thuê họ mặc áo blouse trắng, đóng giả bác sĩ, kỹ thuật viên. Nhóm này mang theo cân điện tử, máy chiếu, máy siêu âm xách tay, giường gấp… để tạo cảm giác chuyên nghiệp cho “đoàn công tác y tế”.

Trong các buổi khám, Hiền cho chiếu slide, thuyết trình về các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp…, rồi tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm và “chẩn đoán” nhiều người dân mắc bệnh. Từ đó, họ khéo léo giới thiệu các loại “thuốc đặc trị” được quảng cáo có thể chữa khỏi bệnh – thực chất chỉ là thực phẩm chức năng thông thường.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm của Hiền tung chiêu “khuyến mãi giảm 50%” cho những người mua ngay tại chỗ, đồng thời khẳng định đây là sản phẩm “độc quyền” của các bác sĩ Trung ương. Tuy nhiên, mức giá giảm này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập thực tế.

Nhiều người dân tin tưởng, vay mượn tiền để mua với hy vọng “chữa khỏi bệnh không cần đến bệnh viện”. Hậu quả, hàng trăm người vừa mất tiền, vừa bị tổn thương về sức khỏe lẫn niềm tin.

Hai trong số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao cho người dân vùng miền núi

Theo thống kê ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ gần 1.000 bị hại ở nhiều địa phương miền núi Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng các loại – toàn bộ không có giấy phép lưu hành hợp pháp hoặc quảng cáo sai sự thật.

Sau khi bị người dân phản ánh và chính quyền địa phương nghi ngờ, Hiền chỉ đạo đồng bọn dừng hoạt động và rút khỏi địa bàn Kỳ Sơn. Tuy nhiên, khi đang trên đường trở về, nhóm này bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Thị Thu Hiền khai nhận toàn bộ hành vi. Cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2025 đến khi bị bắt, nhóm của Hiền đã tổ chức hàng chục buổi khám miễn phí trá hình ở các xã miền núi, thu về số tiền lớn từ việc bán sản phẩm không rõ nguồn gốc.