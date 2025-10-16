Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tháo gỡ "điểm nghẽn", thu hút chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài

Đỗ Mến

16/10/2025, 15:44

Các chuyên gia công nghệ, pháp lý là người Việt Nam ở nước ngoài có thể tư vấn, hỗ trợ tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam hoặc góp phần thúc đẩy số hóa dữ liệu pháp luật, AI hỗ trợ xét xử, blockchain trong hợp đồng thông minh…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại hội đồng. Ảnh: CTV.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại hội đồng. Ảnh: CTV.

Sáng 16/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức Đề án khoa học cấp Bộ năm 2024: “Các giải pháp thu hút chuyên gia pháp luật là người gốc Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề pháp luật và tư pháp phù hợp với Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW”.

Báo cáo tại Hội đồng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Hữu Huyên, Chủ nhiệm Đề án, cho biết việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, bảo vệ doanh nghiệp trong và ngoài nước đòi hỏi kiến thức pháp lý chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn quốc tế.

Với kỹ năng, kinh nghiệm làm việc cũng như mối quan hệ rộng rãi trong môi trường quốc tế, các chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài có thể tư vấn, hỗ trợ tham gia giải quyết tranh chấp cho các công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, công nghệ pháp lý (Legal Tech) và chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ. Trong khi đó đây là vấn đề mới mẻ tại Việt Nam với rất nhiều vấn đề đang đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Những vấn đề này có thể được xử lý tốt hơn nếu có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài bởi họ có các mối quan hệ đối tác chiến lược để cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện.

Các chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể tham gia giảng dạy chuyên đề, đào tạo sau đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, hoặc viết bài phản biện, đồng chủ biên giáo trình. Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu pháp luật, AI hỗ trợ xét xử, blockchain trong hợp đồng thông minh ... là những nội dung mà chuyên gia công nghệ - pháp lý gốc Việt có thể góp phần thúc đẩy.

Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất các giải pháp đột phá về chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi để thu hút hiệu quả hơn nguồn lực trí tuệ từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chỉ khi khắc phục được “điểm nghẽn” thể chế này, Việt Nam mới thực sự chuyển hóa nguồn lực trí thức kiều bào thành đòn bẩy nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, cải cách tư pháp và biến thể chế pháp luật thành lợi thế cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị làm rõ đặc điểm hệ thống pháp luật Việt Nam, thể chế, vấn đề nhà nước và pháp luật… để từ đó có sự phân định rõ việc sử dụng chuyên gia pháp lý là người Việt Nam ở nước ngoài trong từng lĩnh vực cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Ví dụ, cần chuyên gia về pháp luật thương mại quốc tế thì tập trung vào các chuyên gia pháp lý là người Việt Nam ở nước ngoài thuộc các nước G7…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án nêu rõ các giải pháp chung, các chính sách đột phá về thu hút các chuyên gia pháp luật là người Việt Nam ở nước ngoài...

Xây dựng pháp luật cần bảo đảm tính dự báo cao, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển

10:25, 28/07/2025

Xây dựng pháp luật cần bảo đảm tính dự báo cao, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển

Tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật từ thực tiễn địa phương

20:24, 23/07/2025

Tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật từ thực tiễn địa phương

Bộ Tư pháp đề xuất cơ chế tài chính để thu hút nhân tài xây dựng văn bản pháp luật

10:21, 21/07/2025

Bộ Tư pháp đề xuất cơ chế tài chính để thu hút nhân tài xây dựng văn bản pháp luật

Từ khóa:

chuyên gia pháp luật

Đọc thêm

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, phác đồ mới còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế…

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp tổ chức có thể được vay đến 300 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp tổ chức có thể được vay đến 300 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy với mức vay lên đến 300 triệu đồng…

Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, bán vàng giả ở Ninh Bình

Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, bán vàng giả ở Ninh Bình

Các đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào dây chuyền giả. Tiếp đó các đối tượng mang dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua...

Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã

Bộ Nội vụ định hướng bổ sung vị trí việc làm ở cấp xã

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền...

Rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vingroup ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị dành cho “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Bất động sản

2

Cổ phiếu trụ cân bằng tốt, thị trường dao động nhỏ

Chứng khoán

3

Ajinomoto Việt Nam ra mắt Thịt heo chiên xù kiểu Nhật Tonkatsu

Doanh nghiệp

4

Vị thế đang lên của ẩm thực Việt trên bản đồ khu vực

Ẩm thực

5

Nhà nước cấp ít nhất 500 tỷ cho Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy