Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, bán vàng giả ở Ninh Bình

Các đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào dây chuyền giả. Tiếp đó các đối tượng mang dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua...

Sau một thời gian điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự công an Ninh Bình xác định được nhóm 6 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả.

Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau; toàn bộ liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên, sinh năm 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng khác gồm Mai Văn Lâm, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng; Phan Văn Dũng (tức Lộc), sinh năm 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai; Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu), sinh năm 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Phạm Quang Hiếu (tức Phong) sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.

Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Tại cơ quan công an, nhóm tội phạm khai nhận thủ đoạn lừa đảo là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng; sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả. Tiếp đó, Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.

Ngày 15/10/2025, Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã đến biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả.

Hiện công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.