Truy tố 55 bị can về hành vi đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 55 bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và 31 bị can khác cùng bị truy tố tội Nhận hối lộ. 21 bị can còn lại bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, các bị can đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong việc thẩm định cấp "giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm"; "giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm"; cấp "giấy chứng nhận GMP".

Theo đó, để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền được các bị can Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long... biết và đồng ý với chủ trương, cơ chế chia tiền.

Theo đó, tổng số tiền các bị can nhận hối lộ trong việc cấp giấy tiếp nhận là hơn 93,7 tỷ đồng; cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng và cấp giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, bị can Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng với vai trò lãnh đạo. Còn bị can Nguyễn Hùng Long chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 22,5 tỷ đồng; bị can Trần Việt Nga chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 12,7 tỷ đồng…

Theo Viện kiểm sát, liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSD có hành vi đưa hối lộ hơn 3,4 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2020 – 2024, bị can Nguyễn Năng Mạnh đã chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm khi đoàn kiểm tra xuống thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Công ty CP Dược phẩm liên doanh Mediphar và nhà máy của Công ty CP Dược phẩm MediUSA.

Việc đưa tiền nhằm mục đích nhờ bị can Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hùng Long tạo điều kiện, xếp lịch thẩm định sớm và bỏ qua một số tồn tại của công ty. Từ đó, công ty được cấp giấy chứng nhận GMP và nhà máy sớm đi vào hoạt động.

Ngoài ra, trước khi giấy chứng nhận hết hạn (thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp), bị can Mạnh tiếp tục đặt vấn đề và đưa tiền cho đoàn kiểm tra sớm thẩm định lại và bỏ qua các sai phạm, thiếu sót của nhà máy.

Theo Viện kiểm sát, hiện bị can Mạnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố về các tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra tách, chuyển tài liệu của bị can Mạnh đến C03 để điều tra, xử lý cùng vụ án.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên 6 bất động sản của bị can Nguyễn Thanh Phong, 1 bất động sản của bị can Trần Việt Nga… Ngoài ra, các bị can và những người liên quan đã nộp hơn 27,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.