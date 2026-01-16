TSMC lập kỷ lục lợi nhuận mới nhờ cơn khát chip AI

Công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á, TSMC đang hưởng lợi rõ nét từ làn sóng AI, khi đảm nhiệm vai trò sản xuất các bộ xử lý AI tiên tiến cho nhiều khách hàng lớn như Nvidia và AMD...

Tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 với lợi nhuận tăng 35%, vượt xa kỳ vọng của thị trường và thiết lập kỷ lục mới, trong bối cảnh nhu cầu chip AI tiếp tục tăng mạnh, theo CNBC.

Theo số liệu tổng hợp từ LSEG SmartEstimates, TSMC đều vượt dự báo ở cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu đạt 1.046 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 33,73 tỷ USD), cao hơn mức ước tính 1.034 nghìn tỷ Đài tệ, lợi nhuận ròng đạt 505,74 tỷ Đài tệ, so với mức dự báo 478,37 tỷ Đài tệ.

Đáng chú ý, đây là quý thứ tám liên tiếp TSMC ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, phản ánh đà tăng bền bỉ của doanh nghiệp trong chu kỳ bùng nổ AI trên toàn cầu.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo TSMC cho biết doanh thu quý hiện tại dự kiến đạt từ 34,6 đến 35,8 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với quý trước và tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc tài chính Wendell Huang cho biết biên lợi nhuận của TSMC đang tiếp tục cải thiện nhờ nhu cầu cao đối với các công nghệ sản xuất tiên tiến.

Là công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á, TSMC đang hưởng lợi rõ nét từ làn sóng AI, khi đảm nhiệm vai trò sản xuất các bộ xử lý AI tiên tiến cho nhiều khách hàng lớn như Nvidia và AMD.

Mảng điện toán hiệu suất cao bao gồm chip AI và các ứng dụng 5G tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 55% tổng doanh thu trong quý 4. Trong khi đó, nhóm sản phẩm phục vụ điện thoại thông minh đóng góp khoảng 32% doanh số.

TSMC cho biết các dòng chip tiên tiến có tiến trình từ 7nm trở xuống chiếm tới 77% tổng doanh thu wafer trong quý. Tính cả năm 2025, nhóm chip này đóng góp 74% doanh thu, tăng mạnh so với mức 69% của năm 2024. Trong ngành bán dẫn, tiến trình càng nhỏ đồng nghĩa với mật độ bóng bán dẫn cao hơn, khả năng xử lý nhanh hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn.

Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ sản xuất chip 2nm trong năm nay, sau khi chính thức đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt từ quý trước.

Song song với việc mở rộng công nghệ, TSMC cũng gia tăng mạnh chi tiêu. Theo kế hoạch, chi tiêu vốn của tập đoàn trong năm 2026 dự kiến đạt từ 52 đến 56 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 40,9 tỷ USD của năm 2025.

Theo ông Jake Lai, nhà phân tích cấp cao của Counterpoint Research, nhu cầu AI vẫn duy trì ở mức rất cao, kéo theo nhu cầu chip trên toàn bộ thị trường máy chủ. Ông nhận định năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một năm bứt phá của mảng máy chủ AI.

“Từ mở rộng công suất 2 nm, các dây chuyền sản xuất mới bắt đầu đóng góp doanh thu, cho tới việc mở rộng công nghệ đóng gói tiên tiến, TSMC có cơ sở để duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2026”, ông Lai đánh giá.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng nhu cầu chip gắn với các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân có thể chịu tác động từ tình trạng thiếu bộ nhớ và xu hướng tăng giá linh kiện.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei thừa nhận thị trường bộ nhớ đang gặp khó, song cho rằng TSMC tập trung vào phân khúc điện thoại cao cấp – nhóm ít nhạy cảm hơn với biến động giá. Dù vậy, ông cũng cảnh báo các chính sách thuế quan toàn cầu có thể trở thành yếu tố rủi ro trong năm 2026.

Những năm gần đây, TSMC đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra nước ngoài, với các dự án lớn tại Nhật Bản, châu Âu và đặc biệt là bang Arizona (Mỹ), nơi công ty đang tăng tốc xây dựng và mở rộng công suất.

Theo ông C.C. Wei, TSMC đã mua thêm quỹ đất tại Arizona để phục vụ các cơ sở sản xuất mới. “Chúng tôi sẽ xây dựng thêm nhiều nhà máy tại đây. Cụm gigafab này sẽ giúp cải thiện năng suất, giảm chi phí và phục vụ khách hàng tại Mỹ hiệu quả hơn,” ông nói.

Dù việc mở rộng ra nước ngoài có thể giúp TSMC giảm bớt tác động từ các rào cản thương mại và thuế quan, doanh nghiệp cũng thừa nhận rằng các nhà máy ngoài Đài Loan sẽ có biên lợi nhuận thấp hơn so với các cơ sở sản xuất trong nước.