Từ di sản đến kinh tế biển, Huế xây dựng cấu trúc phát triển 6 vùng chức năng
Nguyễn Thuấn
26/02/2026, 14:15
Với cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian, Huế định hình 6 phân vùng từ di sản, trung tâm đô thị đến kinh tế biển và sinh thái rừng. Mục tiêu là tạo động lực tăng trưởng dài hạn, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc đặc trưng.
Mới đây, Hội nghị Thành ủy Thành phố Huế lần thứ tư đã cho ý kiến đối với nội
dung điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TỔ CHỨC LẠI KHÔNG GIAN THEO 6 PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG
Theo phương án điều chỉnh, thành phố được tổ chức lại không
gian phát triển theo 6 phân vùng.
Vùng di sản là khu vực tập trung các hoạt động văn hóa, giáo
dục, y tế, du lịch và bảo tồn di sản. Định hướng tại đây là phát triển kinh tế
di sản, kinh tế đêm và thương mại truyền thống, bảo đảm hài hòa giữa khai thác
và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng.
Vùng trung tâm giữ vai trò hạt nhân hành chính – kinh tế,
nơi tập trung các dự án đô thị mới và các đầu mối chiến lược như Cảng hàng
không Phú Bài và ga đường sắt cao tốc Phú Mỹ. Khu vực này được định hướng phát
triển kinh tế tri thức với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ tài
chính, giáo dục, y tế chuyên sâu và công nghệ thông tin.
Vùng phía Bắc là không gian cho công nghiệp, năng lượng và
khai khoáng gắn với mỏ cát thạch anh silicat. Định hướng phát triển gồm điện mặt
trời; công nghiệp chế biến thủy hải sản, chế biến silicat, dệt may; công nghiệp
nhẹ và nông nghiệp công nghệ cao.
Vùng Chân Mây – Lăng Cô được xác định là trung tâm kinh tế
biển, tập trung công nghiệp, logistics và du lịch gắn với cảng biển nước sâu tại
xã Chân Mây – Lăng Cô. Định hướng phát triển bao gồm cảng biển, logistics, lắp
ráp ô tô, công nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây – phía
Nam là không gian phát triển kinh tế dưới tán rừng, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu,
kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch chữa lành gắn với rừng; đồng thời
định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu tại các khu vực phù hợp.
Bên cạnh phân vùng không gian, quy hoạch điều chỉnh còn bổ
sung định hướng hình thành khu công nghệ cao, khu công nghệ số, khu thương mại
tự do; tiếp tục hoàn thiện hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tạo động
lực tăng trưởng mới.
ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THỰC HIỆN
Quy hoạch lần này cũng cập nhật các dự án giao thông chiến
lược, trong đó định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao, mở rộng cảng biển, cảng
hàng không; đầu tư hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hệ thống thủy lợi và phòng
chống thiên tai. Giáo dục và y tế chất lượng cao tiếp tục được xác định là lĩnh
vực ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội.
Cùng với đó, nội dung điều chỉnh rà soát, phân bổ lại quỹ đất
theo định hướng phát triển mới; đồng thời hoàn thiện các nhóm giải pháp về cơ
chế, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch để bảo đảm
tính khả thi.
Theo ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế,
quy hoạch là công cụ mang tính chiến lược nên cần tiếp tục tiếp thu tối đa các
ý kiến xác đáng để hoàn thiện, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng với
các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và quy hoạch chuyên ngành.
Ban Thường vụ Thành ủy Huế thống nhất quan điểm xây dựng quy hoạch
với tầm nhìn cao hơn, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhưng phải bền vững,
bao trùm, hài hòa và gắn chặt với bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời bảo
đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định xã hội lâu dài. Trong điều kiện nguồn
lực còn hạn chế, thành phố xác định cần phân kỳ đầu tư hợp lý, tạo nền tảng vững
chắc sau năm 2030 để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2050.
Hải Phòng: Đầu tư cơ sở hạ tầng để đưa 3 khu vực khó khăn thành trọng điểm du lịch
11:16, 10/02/2026
Đà Nẵng và bài toán đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI
Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027
TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới...
7 mũi nhọn chiến lược: Động lực bứt phá của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh
Không còn chỉ dựa vào các ngành truyền thống, động lực tăng trưởng của TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung vào "7 mũi nhọn" chiến lược: từ tài chính quốc tế, kinh tế số, vi mạch bán dẫn đến logistics thế hệ mới, y tế chất lượng cao…
Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả
Đến giữa tháng 2/2026, 34/34 địa phương đã xây dựng đề án kiện toàn Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu được rà soát, sắp xếp, điều động...
Đẩy nhanh tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
Với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục quan trọng, trong đó bến số 1 và số 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026...
Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tiếp tục rà soát toàn diện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất; khi ban hành phải thực sự khả thi, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Thủ đô Hà Nội bứt phá phát triển.
