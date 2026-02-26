Từ di sản đến kinh tế biển, Huế xây dựng cấu trúc phát triển 6 vùng chức năng

Với cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian, Huế định hình 6 phân vùng từ di sản, trung tâm đô thị đến kinh tế biển và sinh thái rừng. Mục tiêu là tạo động lực tăng trưởng dài hạn, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc đặc trưng.

Mới đây, Hội nghị Thành ủy Thành phố Huế lần thứ tư đã cho ý kiến đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TỔ CHỨC LẠI KHÔNG GIAN THEO 6 PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG

Theo phương án điều chỉnh, thành phố được tổ chức lại không gian phát triển theo 6 phân vùng.

Vùng di sản là khu vực tập trung các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và bảo tồn di sản. Định hướng tại đây là phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm và thương mại truyền thống, bảo đảm hài hòa giữa khai thác và gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng.

Vùng trung tâm giữ vai trò hạt nhân hành chính – kinh tế, nơi tập trung các dự án đô thị mới và các đầu mối chiến lược như Cảng hàng không Phú Bài và ga đường sắt cao tốc Phú Mỹ. Khu vực này được định hướng phát triển kinh tế tri thức với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ tài chính, giáo dục, y tế chuyên sâu và công nghệ thông tin.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài

Vùng phía Bắc là không gian cho công nghiệp, năng lượng và khai khoáng gắn với mỏ cát thạch anh silicat. Định hướng phát triển gồm điện mặt trời; công nghiệp chế biến thủy hải sản, chế biến silicat, dệt may; công nghiệp nhẹ và nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng Chân Mây – Lăng Cô được xác định là trung tâm kinh tế biển, tập trung công nghiệp, logistics và du lịch gắn với cảng biển nước sâu tại xã Chân Mây – Lăng Cô. Định hướng phát triển bao gồm cảng biển, logistics, lắp ráp ô tô, công nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây – phía Nam là không gian phát triển kinh tế dưới tán rừng, nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch chữa lành gắn với rừng; đồng thời định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu tại các khu vực phù hợp.

Bên cạnh phân vùng không gian, quy hoạch điều chỉnh còn bổ sung định hướng hình thành khu công nghệ cao, khu công nghệ số, khu thương mại tự do; tiếp tục hoàn thiện hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THỰC HIỆN

Quy hoạch lần này cũng cập nhật các dự án giao thông chiến lược, trong đó định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao, mở rộng cảng biển, cảng hàng không; đầu tư hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hệ thống thủy lợi và phòng chống thiên tai. Giáo dục và y tế chất lượng cao tiếp tục được xác định là lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội.

Cùng với đó, nội dung điều chỉnh rà soát, phân bổ lại quỹ đất theo định hướng phát triển mới; đồng thời hoàn thiện các nhóm giải pháp về cơ chế, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch để bảo đảm tính khả thi.

Quy hoạch lần này cập nhật các dự án giao thông chiến lược, định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao và mở rộng cảng biển, cảng hàng không.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế, quy hoạch là công cụ mang tính chiến lược nên cần tiếp tục tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng với các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật và quy hoạch chuyên ngành.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế thống nhất quan điểm xây dựng quy hoạch với tầm nhìn cao hơn, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhưng phải bền vững, bao trùm, hài hòa và gắn chặt với bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định xã hội lâu dài. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, thành phố xác định cần phân kỳ đầu tư hợp lý, tạo nền tảng vững chắc sau năm 2030 để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2050.