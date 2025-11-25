TP. Hồ Chí Minh thành lập Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu

Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu được thành lập với tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính, trung tâm tài sản số hàng đầu khu vực và là cửa ngõ kết nối dòng vốn…

Chiều 25/11 trong khuôn khổ phiên đối thoại “CEO 500 – Tea Connect” thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu đã chính thức được thành lập dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ông Trần Lưu Quang; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler; cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Theo đó, Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu được triển khai bởi Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh, hướng tới thử nghiệm và phát triển các mô hình tài chính số thế hệ mới, mở rộng hạ tầng kinh tế on-chain và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Theo định hướng, Liên minh sẽ hoạt động như một nền tảng hợp tác đa bên, quy tụ doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư, định chế tài chính và tổ chức quốc tế. Mục tiêu là thúc đẩy thương mại số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đồng thời hình thành mạng lưới tài chính toàn diện cho người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm các thành viên Việt Nam như Viettel Digital cùng nhiều đối tác quốc tế như Dragon Capital...

Đáng chú ý, tại chương trình “CEO 500 – Tea Connect”, hàng loạt biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đã được ký kết, tạo nền tảng hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng thông minh.

1. MOU giữa Binance và Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh trong hợp tác triển khai tài sản số và ứng dụng blockchain cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. HCM, hướng đến chuẩn hóa khung phát triển thị trường tài sản số.

2. Quỹ đầu tư Vina Capital và tập đoàn FPT trong hợp tác trong chuyển đổi số, AI và chuyển đổi xanh. Hai bên kỳ vọng kết hợp năng lực công nghệ của FPT với nguồn lực tài chính của VinaCapital để mở khóa các dự án quy mô lớn tại Việt Nam.

3. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và FPT Semiconductor trong hợp tác đào tạo nhân lực ngành bán dẫn, tăng cường năng lực thiết kế chip và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng FDI toàn cầu.

4. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM và Liên minh Kinh tế tầm thấp trong hợp tác về phát triển công nghệ UAV, drone, AI, bán dẫn và các công nghệ phụ trợ liên quan, hướng tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu – sản xuất công nghệ cao.

5. Trung tâm Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư TP. HCM (C4IR) và Sở KH&CN Đà Nẵng, trong hợp tác về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và phát triển nghiên cứu liên quan đến CMCN 4.0 tại Việt Nam.

6. Công ty chuyên phát triển về smart-city RMS Flatform (Hàn Quốc) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub trong phát triển giải pháp công nghiệp và hạ tầng thông minh ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy các mô hình thành phố thông minh tại Việt Nam.

7. Liên minh Cảng Los Angeles – Energy Capital Vietnam (ECV) và SaigonTel, trong hợp tác thúc đẩy đầu tư và phát triển các dự án cảng biển tại TP. Hồ Chí Minh, mở rộng kết nối logistics quốc tế.

8. MOU giữa ba bên SaigonTel, Accelint (công ty quốc tế chuyên về phần mềm, AI và cảm biến cho các ứng dụng quốc phòng và nhiệm vụ chiến lược) và Viện công nghệ vũ trụ HTI (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - VAST), trong hợp tác nghiên cứu và phát triển thiết bị không gian tầm thấp, nhằm làm chủ các công nghệ không gian thế hệ mới và xây dựng nền tảng ứng dụng cho lĩnh vực viễn thông, quan sát Trái đất và phát triển hạ tầng số quốc gia.

9. MOU giữa Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) và Tập đoàn Ant International (A&I).

10. Hợp tác giữa HCMC C4IR và SRI International về việc thành lập nền tảng trao đổi và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Mỹ.

​11. Bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR, SaigonTel và Naver về phát triển trung tâm dữ liệu.

12. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và SynoSys về đào tạo thiết kế vi mạch.

Việc thành lập Liên minh kinh tế on-chain toàn cầu và ký kết loạt thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua việc thu hút các tập đoàn quốc tế, thúc đẩy mô hình tài sản số, mở rộng hợp tác trong AI, bán dẫn, UAV, đổi mới sáng tạo và logistics, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu Đông Nam Á trong thập kỷ mới.