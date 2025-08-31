Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Từ một nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản

Chu Minh Khôi

31/08/2025, 14:56

Trải qua hành trình 80 năm, ngành nông nghiệp Việt Nam dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã phát triển vượt bậc, giành được nhiều thành tựu to lớn, làm tròn vai trò nền tảng, trụ đỡ cho kinh tế đất nước...

Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo
Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo

Ngành nông nghiệp Việt Nam đã trải qua một hành trình dài từ những ngày đầu kháng chiến cho đến nay, khi đất nước đã vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nông nghiệp Việt Nam rơi vào tình trạng kiệt quệ dưới ách thực dân, với chính sách khai thác tài nguyên và bóc lột sức lao động nông dân. Hơn 2 triệu người đã chết đói vào năm 1945, để lại nỗi đau lịch sử sâu sắc.

Sau Cách mạng, nhiệm vụ hàng đầu của ngành nông nghiệp là đảm bảo lương thực cho nhân dân. Chính phủ đã phát động phong trào tăng gia sản xuất, và chỉ trong vòng 10 năm (1945-1954), nông nghiệp đã hoàn thành sứ mệnh cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến, với sản lượng lương thực đạt gần 3 triệu tấn vào năm 1954. Giai đoạn 1955-1975, nông nghiệp miền Bắc đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hậu phương cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976 đã đề ra nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nhưng sản lượng lúa trung bình chỉ đạt khoảng 13-14 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1976-1980. Để khắc phục tình trạng này, chính sách khoán sản phẩm đã được áp dụng, mở ra cơ chế quản lý mới, tạo động lực cho nông dân. Giai đoạn 1981-1985, sản xuất nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng bình quân 4,9%, sản lượng lương thực đạt 17 triệu tấn/năm.

Đại hội VI (1986) đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi nông nghiệp được xác định là mặt trận hàng đầu trong công cuộc đổi mới. Nghị quyết số 10-NQ/TW đã giao khoán đất cho hộ gia đình, tạo động lực cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất. Kết quả là sản lượng lúa đã tăng vọt lên 21,5 triệu tấn vào năm 1989 và đạt 32,55 triệu tấn vào năm 2000. Việt Nam đã xuất khẩu gạo lần đầu tiên vào tháng 11/1989, đánh dấu sự chuyển mình từ một quốc gia thiếu ăn thành nước xuất khẩu lương thực.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển, với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 41,2 tỷ USD vào năm 2020, gấp 85 lần so với năm 1986. Dự báo đến năm 2024, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD. Việt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu cá tra, hạt tiêu, điều, và đứng thứ hai toàn cầu về xuất khẩu cà phê và gạo.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiếu lao động trẻ và cạnh tranh khốc liệt về chất lượng sản phẩm. Để duy trì vị thế cường quốc xuất khẩu nông sản, Việt Nam cần tiếp tục phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, thông minh. Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia hàng đầu về chế biến, xuất khẩu nông sản, gắn với bảo vệ môi trường và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Hành trình từ một quốc gia thiếu đói đến vị trí hàng đầu thế giới về nông sản là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của nông dân Việt Nam...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33.html

VnEconomy

Áp lực đẩy mạnh cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường

10:46, 19/08/2025

Áp lực đẩy mạnh cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

16:03, 18/08/2025

Sắp diễn ra loạt sự kiện về thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy đổi mới nông nghiệp cho khối APEC

09:01, 11/08/2025

Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy đổi mới nông nghiệp cho khối APEC

Từ khóa:

Nông nghiệp Việt Nam nông sản Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 thách thức nông nghiệp thị trường Xuất khẩu nông sản

Đọc thêm

Petrovietnam - 5 "An" và 5 "Nhất"

Petrovietnam - 5 "An" và 5 "Nhất"

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 30/8, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 "An" và 5 "Nhất" của Tập đoàn trong hành trình đồng hành cùng đất nước.

Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững

Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững

Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành mía đường đang gánh chịu nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa...

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng container lớn nhất thế giới

Ba cảng biển Việt Nam ở Hải Phòng, TP.HCM và Cái Mép lọt vào “Top” 50 cảng biển xử lý hàng container lớn nhất thế giới, theo bình chọn mới nhất của tạp chí DynaLiners Millionaires thuộc Công ty tư vấn vận tải biển DynaLiners có trụ sở tại Hà Lan...

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng xe điện ở Trung Quốc đã khiến thế giới bất ngờ, và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này chưa hề có dấu hiệu chậm lại...

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

Dân sinh

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Ấn phẩm

3

Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

4

Chủ tịch PDR đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

5

Con trai Chủ tịch HAG chi 395 tỷ mua 25 triệu cổ phiếu

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: