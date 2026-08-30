Từ những cấu kiện nghìn tấn đến năng lực logistics cho các dự án ngoài khơi của doanh nghiệp Việt

Từ 800 chuyến hàng siêu trường siêu trọng tại CHW2204, với cấu kiện nặng tới 2.400 tấn, đến chân đế 3.200 tấn và topside gần 4.000 tấn, những cột mốc liên tiếp đang kể lại hành trình của Công ty TNNH MTV Thương Mại & Tiếp Vận Bảo Tín (PPL) từng bước tích lũy, chuẩn hóa và nâng tầm năng lực logistics cho các dự án năng lượng ngoài khơi.

Có những dự án được nhớ đến bởi quy mô, nhưng cũng có những dự án mang ý nghĩa lớn hơn bởi chính những năng lực mới được hình thành sau khi dự án kết thúc. Greater Changhua Offshore Wind Farm 2B&4 (CHW2204) là một dấu mốc như vậy.

DẤU MỐC TỪ 33 CHÂN ĐẾ ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI ĐẦU TIÊN CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM

Năm 2023, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) ký hợp đồng với Ørsted để chế tạo và cung cấp 33 chân đế dạng Suction Bucket Jacket (SBJ) cho dự án điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2B&4 tại Đài Loan. Dự án có tổng công suất 920 MW; mỗi chân đế có kích thước 51,5 x 46,5 x 82 m, nặng 2.400 tấn (bao gồm dầm hạ thủy), được cấu thành từ những khối cấu kiện khác nhau . Đây cũng là hợp đồng xuất khẩu quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Tháng 4/2024, tại Vũng Tàu, chân đế đầu tiên trong tổng số 33 cấu kiện được PTSC hoàn thiện. Không chỉ đánh dấu một thành tựu về chế tạo, đây còn là chân đế điện gió ngoài khơi đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam – mở ra một dấu mốc mới cho năng lực tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo quốc tế của doanh nghiệp trong nước.

Nhưng để những cấu kiện khổng lồ ấy thực sự rời bãi chế tạo và bắt đầu hành trình đến công trường ngoài khơi Đài Loan, một bài toán khác cũng phải được giải quyết: Làm thế nào để di chuyển những khối kết cấu hàng trăm cho đến hàng nghìn tấn từ bãi chế tạo ra cầu cảng và đưa lên phương tiện vận tải biển một cách an toàn, chính xác?

Trong dự án này, PPL đảm nhận công tác vận chuyển tại bãi (site-move) và hạ thủy (load-out) xuất khẩu đi nước ngoài cho toàn bộ cấu kiện của 33 chân đế. Tổng thể dự án ghi nhận 800 kiện hàng với khoảng 70.000 tấn thép, trong đó những cấu kiện nguyên khối có trọng lượng 2.400 tấn (bao gồm dầm hạ thủy).

Kiện hàng chân đế nặng 2.400 tấn bao gồm dầm hạ thủy của dự án điện gió ngoài khơi CHW2204 được PPL site-move bằng thiết bị đặc chủng SPMT (địa điểm: PTSC Vũng Tàu).

KHI KINH NGHIỆM VẬN TẢI SIÊU TRỌNG BƯỚC VÀO MỘT CHUẨN MỰC MỚI

Trước CHW2204, việc vận chuyển những kiện hàng có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn không phải bài toán xa lạ với PPL. Tuy nhiên, điện gió ngoài khơi đặt doanh nghiệp trước một chuẩn mực khác: không chỉ là “có vận chuyển được hay không”, mà còn là khả năng đáp ứng đồng thời những yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn, chất lượng, tiến độ và quy trình của một dự án quốc tế.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, nền tảng đầu tiên của PPL đến từ đội ngũ kỹ sư và nhân sự chủ chốt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải siêu trường, siêu trọng và logistics dự án, trong đó phần lớn các kỹ sư chủ chốt có trên 10 năm kinh nghiệm. Kinh nghiệm thực địa giúp đội ngũ nhanh chóng tiếp cận những yêu cầu mới của các dự án ngoài khơi, đồng thời chuyển hóa nền tảng vận tải siêu trọng sang các bài toán có mức độ phức tạp cao hơn.

Song hành với năng lực con người là hệ thống thiết bị chuyên dụng được đầu tư bài bản. Trên cơ sở tính toán tải trọng, đặc tính cấu kiện và điều kiện hiện trường, PPL lựa chọn thiết bị phù hợp cho từng phương án site-move và load-out xuất khẩu đi nước ngoài, trong đó sử dụng trailer chuyên dụng thương hiệu Scheuerle – một trong những thương hiệu thiết bị vận tải siêu trường siêu trọng hàng đầu thế giới.

PPL hoàn thành site-move, load-out xuất khẩu đi nước ngoài 4 chân đế đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam của dự án CHW2204 (tháng 11/2024, Cảng PV Shipyard Vũng Tàu).

Tuy nhiên, thiết bị chỉ là một phần của bài toán. Phía sau mỗi phương án vận chuyển là năng lực kỹ thuật công nghệ, từ khảo sát, tính toán tải trọng, thiết kế cấu hình thiết bị đến kiểm soát quá trình di chuyển và load-out. Các phần mềm chuyên ngành được ứng dụng trong tính toán, mô phỏng và kiểm tra, giúp phương án được xây dựng và kiểm soát trên cơ sở dữ liệu kỹ thuật của từng dự án.

Song hành với đó là quy trình quản lý và kiểm soát chặt chẽ, trong đó các phương án kỹ thuật, quy trình thực hiện và yêu cầu HSE tuân thủ nghiêm ngặt, với sự tham gia của các đơn vị tư vấn, giám định độc lập và các bên liên quan theo yêu cầu từng dự án. Sự kết hợp giữa đội ngũ giàu kinh nghiệm, thiết bị chuyên dụng, kỹ thuật, công nghệ và quy trình kiểm soát chặt chẽ là nền tảng để PPL đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của các dự án ngoài khơi.

MỘT DỰ ÁN MỞ ĐƯỜNG CHO NHỮNG DỰ ÁN TIẾP THEO

CHW2204 là bước chuyển chiến lược, đưa PPL tiến sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng ngoài khơi. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở 800 chuyến hàng hay 33 chân đế được xử lý thành công, mà còn ở nền tảng kinh nghiệm thực tiễn để PPL tiếp tục chinh phục những dự án có quy mô và yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Từ nền tảng đó, PPL tiếp tục tham gia TPC OSS, Fengmiao, Baltica 2 trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và các dự án dầu khí như RC12, BK26, Lạc Đà Vàng, Thiên Nga – Hải Âu, Đại Hùng Nam... Qua mỗi dự án, năng lực về kỹ thuật và tổ chức thực thi tiếp tục được kiểm chứng và nâng cao.

Topside trạm biến áp ngoài khơi của dự án TPC Phase II nặng gần 4.000 tấn (bao gồm dầm hạ thủy) được PPL hoàn thành site-move & load-out xuất khẩu đi nước ngoài vào tháng 6/2025.

Nhìn rộng hơn, hành trình ấy cũng phản ánh sự thay đổi đang diễn ra trong chuỗi cung ứng năng lượng ngoài khơi tại Việt Nam. Từ những hạng mục từng phụ thuộc nhiều vào năng lực quốc tế, doanh nghiệp Việt đang từng bước đảm nhận nhiều hơn các mắt xích có yêu cầu kỹ thuật cao – từ chế tạo đến vận chuyển siêu trường, siêu trọng, site-move và load-out xuất khẩu đi nước ngoài.

Từ những cấu kiện nghìn tấn, một năng lực mới được hình thành. Khi tải trọng, số lượng cấu kiện và mức độ phức tạp của các dự án ngày càng tăng, kinh nghiệm từ mỗi dự án tiếp tục được chuyển hóa thành năng lực chuyên biệt, mở rộng khả năng để doanh nghiệp logistics Việt Nam đảm nhận những công việc có yêu cầu kỹ thuật cao hơn trong chuỗi cung ứng năng lượng ngoài khơi toàn cầu.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH MTV Thương mại và Tiếp vận Bảo Tín (PPL)

Địa chỉ: Lầu 5A, Tòa nhà Master Building, số 41-43 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

Tel: (84.283) 823 2828 - Fax: (84.283) 823 2626

Email: info@ppl.com.vn / Website: ppl.com.vn

Chi nhánh/VPĐD: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An