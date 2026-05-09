Từ Trump Tower đến Hanoi Signature by Swiss-Belhotel: Vì sao bất động sản tầm nhìn công viên luôn đắt giá?

Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng nén chặt, quỹ đất nội đô trở nên hữu hạn, những khoảng xanh quy mô lớn dần trở thành một dạng “tài sản đô thị” đặc biệt - nơi hội tụ giá trị cảnh quan, văn hóa và tính khan hiếm không thể tái tạo. Chính điều đó đang tạo nên một hệ quy chiếu giá trị hoàn toàn khác cho bất động sản kế cận khoảng xanh.

Trong các nghiên cứu định giá bất động sản cao cấp, tầm nhìn không còn được xem là yếu tố cảm tính mà đã trở thành một biến số tài chính có thể đo lường. Báo cáo Living by the Park (2020) của Knight Frank cho thấy: Các bất động sản nằm gần công viên có mức giá trung bình cao hơn khoảng 18% các tài sản tương đương. Khi sở hữu tầm nhìn trực diện ra công viên, mức chênh lệch có thể lên tới 34%, và với những căn hộ hướng thẳng ra Central Park (New York), con số này đạt tới 62,8%.

TẦM NHÌN XANH VĨNH CỬU LÀ MỘT LOẠI TÀI SẢN

Thực tế thị trường cho thấy, bất động sản càng gần và càng trực diện công viên, giá trị càng được đẩy lên cao và có xu hướng bền vững theo thời gian. Không phải ngẫu nhiên mà tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, những công trình sang trọng bậc nhất – từ các tòa nhà 5 sao, 6 sao đến những địa chỉ mang tính biểu tượng – đều tập trung quanh các khoảng xanh trung tâm.

Đây cũng là lý do những bất động sản nằm ngay mặt tiền công viên luôn thuộc nhóm hiếm nhất và đắt giá nhất thị trường, tiêu biểu như Trump Tower. Khác với các yếu tố có thể gia tăng theo thời gian như tiện ích hay hạ tầng, khoảng xanh lõi nội đô là một trong số ít yếu tố không thể mở rộng. Khi quỹ đất ngày càng hạn chế, nguồn cung bất động sản đối diện công viên gần như bị “cố định vĩnh viễn”, từ đó củng cố vị thế và giá trị của những tài sản này trong dài hạn.

Liền kề Central Park, Trump Tower hưởng lợi trực tiếp từ khoảng xanh xa xỉ này – nơi tầm nhìn trở thành một phần giá trị cốt lõi của tài sản. (Nguồn ảnh: Trump Tower New York Fanpage)

Không dừng lại ở yếu tố tài chính, giá trị của những bất động sản liền kề công viên còn đến từ một lớp sâu hơn: Giá trị biểu tượng. Central Park không chỉ là một công viên mà là một phần lịch sử và bản sắc của New York, được công nhận là National Historic Landmark. Vì vậy, Trump Tower đứng cạnh công viên không chỉ sở hữu tầm nhìn xanh vĩnh cửu mà còn chứa đựng một phần ký ức và bản sắc đô thị.

Và quan trọng hơn, đây là loại giá trị gần như không thể tái tạo. Trong các đô thị lõi trung tâm, nơi mật độ xây dựng đã đạt ngưỡng cao, việc hình thành thêm một khoảng xanh quy mô tương đương là gần như bất khả thi. Điều đó đồng nghĩa với việc nguồn cung bất động sản cạnh công viên lớn cũng bị “đóng băng” theo thời gian – một yếu tố khiến giá trị của chúng ngày càng được củng cố.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố tài chính – sự khan hiếm – tính biểu tượng đã tạo nên một hệ định giá bền vững, vượt lên trên những biến động ngắn hạn của thị trường.

KHI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐƯỢC PHẢN CHIẾU TẠI HANOI SIGNATURE BY SWISS-BELHOTEL

Những quy luật đã định hình giá trị cho Trump Tower không chỉ là câu chuyện của New York, mà đang dần lặp lại tại các đô thị khi quỹ đất lõi trung tâm trở nên hữu hạn. Hà Nội hôm nay đang ở chính giai đoạn đó – nơi tốc độ đô thị hóa gia tăng mạnh mẽ, mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, và những khoảng xanh quy mô lớn trong nội đô trở thành một nguồn lực khan hiếm. Đó không chỉ là không gian cân bằng sinh thái, mà còn là một phần ký ức và bản sắc của thành phố – nơi lưu giữ nhịp sống, thói quen và chiều sâu văn hóa qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh đó, Hanoi Signature by Swiss-Belhotel sở hữu một lợi thế hiếm có: Tọa lạc tại số 06 Nguyễn Văn Huyên (Nghĩa Đô), nằm trên trục bất động sản phát triển mạnh khu vực lõi nội đô, liền kề khoảng xanh xa xỉ rộng 14,4ha, một trong những khoảng xanh quy mô lớn còn lại giữa trung tâm Hà Nội.

Khi thủ đô tiếp tục phát triển và gia tăng mật độ, những khoảng xanh như công viên Nghĩa Đô sẽ ngày càng trở nên giá trị. Và cùng với đó, các bất động sản sở hữu tầm nhìn trực diện công viên cũng được định vị trong một hệ giá trị khác – nơi lợi thế đến từ sự khan hiếm mang tính cấu trúc.

Tòa tháp sở hữu tầm nhìn trực diện ra khoảng xanh xa xỉ rộng 14,4ha nơi lõi nội đô. Ảnh phối ảnh dự án.

Ở góc độ trải nghiệm, điều này tạo nên một không gian sống khác biệt: Tầm nhìn mở, khoảng “thở” giữa lòng đô thị, và sự kết nối trực tiếp với cảnh quan xanh. Nhưng quan trọng hơn, đây là nền tảng định hình giá trị tài sản dài hạn – khi nguồn cung không thể mở rộng, giá trị của những tài sản này sẽ ngày càng được củng cố theo thời gian.

Đáng chú ý, dự án đã thành hình, cho phép người sở hữu cảm nhận rõ ràng giá trị ngay từ hiện tại – từ tầm nhìn thực tế, không gian sống hiện hữu đến chuẩn vận hành theo tiêu chuẩn của Swiss-Belhotel International. Đây là điểm khác biệt quan trọng trong phân khúc cao cấp, khi giá trị không còn nằm ở kỳ vọng, mà được xác lập bằng trải nghiệm thực tế.

Tòa tháp căn hộ hạng sang hiếm có nơi lõi nội đô đã thành hình, sẵn sàng chào đón cư dân về tận hưởng chất sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành. Ảnh dự án.

Tổng hòa giữa vị trí lõi trung tâm, sự hiện diện bên cạnh khoảng xanh hiếm hoi và giá trị đã hiện hữu, Hanoi Signature không chỉ đơn thuần là một chốn an cư bền lâu mà là một dạng tài sản gắn với những yếu tố ngày càng khan hiếm của đô thị – nơi giá trị được định hình bởi chính cấu trúc phát triển của Hà Nội, và ngày càng trở nên rõ rệt theo thời gian.