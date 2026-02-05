Từng bước xây dựng Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch, dịch vụ mới của miền Trung

Thông qua việc triển khai kế hoạch hành động mới, Quảng Trị tập trung huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch và dịch vụ, hướng tới hình thành các ngành kinh tế động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới...

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 09/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kế hoạch tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực thu hút và triển khai hiệu quả các dự án kinh tế động lực trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, Quảng Trị ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các công trình hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, du lịch và hạ tầng xã hội có vai trò kết nối không gian phát triển của tỉnh sau sáp nhập. Các dự án này được xác định là trụ cột quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết nội tỉnh và liên kết vùng, tạo nền tảng cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng với nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ động lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với phát triển nguồn nhân lực. Việc đầu tư hạ tầng không chỉ hướng tới hoàn thiện các công trình kỹ thuật mà còn gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực có lợi thế và tiềm năng.

Mục tiêu từng bước xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, trung tâm du lịch và dịch vụ mới của khu vực miền Trung. Tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, giữ vai trò là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch có vị thế trong cả nước.

Một nội dung trọng tâm khác của Kế hoạch là tăng cường huy động nguồn lực ngoài ngân sách thông qua các hình thức đối tác công tư, xã hội hóa đầu tư. Tỉnh Quảng Trị đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng ưu đãi để triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, du lịch và dịch vụ.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao nhiệm vụ rà soát quy hoạch đô thị chuyển tiếp của chính quyền ba cấp để điều chỉnh phù hợp với bối cảnh vận hành chính quyền hai cấp. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và triển khai dự án.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước. Theo đó, tỉnh Quảng Trị sẽ triệt để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, bảo đảm thông suốt, liền mạch và hiệu quả.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt. Kế hoạch nhấn mạnh việc chuyển mạnh từ nền hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, Quảng Trị sẽ tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các dự án động lực, có sức lan tỏa lớn.