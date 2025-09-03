Tuyên bố chung Việt Nam – Cuba: Khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt
Hà Lê
03/09/2025, 00:50
Lãnh đạo Việt Nam và Cuba đã ra Tuyên bố chung, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Tuyên bố này không chỉ thể hiện sự gắn bó giữa hai quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực.
Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đến Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9/2025, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Việt Nam, cùng với các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cu ba Miguel Diaz-Canel đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại các cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên đã đánh giá cao kết quả chuyến thăm, coi đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba. Hai bên nhất trí đánh giá mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước mà còn góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đã bày tỏ sự vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Ông cũng đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm Đổi mới và hội nhập quốc tế, đưa vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam lên tầm cao mới.
Việt Nam cũng đã chúc mừng Cuba nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Cuba và những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba đã đạt được trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba trong việc vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay và sẵn sàng đồng hành cùng Cuba trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược.
Hai bên đã bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ và hợp tác Việt Nam - Cuba ở tất cả các cấp và lĩnh vực, hoan nghênh những kết quả tích cực bước đầu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược, đặc biệt là các mô hình thí điểm trồng lúa, dự án năng lượng mặt trời tại Cuba và thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sinh học.
Hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và thế mạnh giữa các tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp.
Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba được coi là nền tảng và định hướng chiến lược cho quan hệ hợp tác song phương. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, hội thảo lý luận, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội. Hai bên cũng thống nhất nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, thúc đẩy triển khai Thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba giai đoạn 2023-2028.
Trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều biến động, hai bên cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp, trao đổi lập trường và hoạt động trong các diễn đàn đa phương. Đồng thời cũng đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật; Nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ cao và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba về thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba. Thỏa thuận này nhằm tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Lãnh đạo hai nước cũng đã nhấn mạnh sự tương đồng về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, khẳng định các tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Lãnh đạo hai nước thống nhất rằng quan hệ giữa các quốc gia cần phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc.
Cuối cùng, Tuyên bố chung đã khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba. Việt Nam cũng kêu gọi đưa Cuba ra khỏi Danh sách đơn phương các nước bảo trợ khủng bố, đồng thời ủng hộ những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ Cuba - Hoa Kỳ.
