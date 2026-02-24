Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Tổ chức kỳ thi đặc biệt cho lao động đi Hàn Quốc về nước đúng hạn

Nhật Dương

24/02/2026, 17:13

Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2026 sẽ dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn, và có nguyện vọng tái nhập cảnh nước này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2026 dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn. Thời gian thi dự kiến từ ngày 18 - 20/5/2026.

Việc tổ chức kỳ thi căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động đã làm việc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn và có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc.

Người lao động sẽ đăng ký làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng. Nếu người lao động có nguyện vọng quay trở lại làm việc tại công ty cũ (thời gian làm việc trên 1 năm), cần đăng ký ngành nghề như ngành nghề đã làm tại công ty cũ.

Đối tượng tham gia là những người lao động đã làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, hết thời hạn 3 năm đã được gia hạn thời gian làm việc thêm 1 năm 10 tháng, về nước đúng thời hạn hoặc trước khi hết hạn cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc (thời điểm về nước từ ngày 1/1/2010 trở lại đây).

Họ cũng cần đảm bảo trong độ tuổi từ 18 đến hết 39; không bị mù màu, rối loạn sắc giác; chưa có án tích theo quy định của pháp luật; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam. Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc theo diện visa E-9 hoặc E-10 thì tổng thời gian cư trú phải dưới 5 năm.

Chỉ những người lao động đã về nước đáp ứng các điều kiện nêu trên mới được đăng ký dự thi. Trường hợp chưa về nước nhưng nhờ người khác đăng ký được xem là không hợp lệ.

Người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, nhưng điều này không đảm bảo về việc họ sẽ được ký hợp đồng để sang Hàn Quốc làm việc.

Ngoài ra, những người thuộc diện bị hạn chế tìm việc tại Hàn Quốc, ví dụ như: không đạt yêu cầu về sức khỏe, đã từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc hoặc không đủ điều kiện để cấp visa E-9… sẽ không thể nhập cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

Trường hợp đã nhập cảnh Hàn Quốc nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, người lao động sẽ buộc phải về nước.

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Nội vụ Việt Nam về Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn, và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới có thể được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng. Những cá nhân, tổ chức cố tình tham gia, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phái cử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Người lao động nộp khoản tiền Việt Nam tương đương 28 USD để tham dự kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt (EPS-TOPIK). Trong trường hợp đạt yêu cầu qua kỳ thi và đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động lưu ý chỉ nộp những khoản tiền đã được Bộ Nội vụ quy định, để Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục cần thiết đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Ngoài Trung tâm Lao động ngoài nước, không một tổ chức hay cá nhân nào được phép tham gia vào các quy trình phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Vì vậy, người lao động cần lưu ý và phòng tránh những hành vi lừa đảo.

