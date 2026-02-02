Từ “giấc mơ” Hàn Quốc đến hành trình lập nghiệp tại quê hương

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, nhiều lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) của Bộ Nội vụ không chỉ thay đổi cuộc sống của chính mình, mà còn là minh chứng sống động cho tiềm năng và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người Việt Nam trên nước bạn…

Sinh ra tại một vùng quê của xã Vũ Đông, Thành phố Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), anh Trần Đức Triêm, sinh năm 1982, một lao động có hơn 10 năm đi làm việc tại Hàn Quốc, đã từng có lúc rất trăn trở với câu hỏi: Sau khi hồi hương sẽ làm gì, tiếp tục đi làm công nhân tại các khu công nghiệp, hay khởi nghiệp?

Nhớ lại cơ duyên dẫn đến con đường sang Hàn Quốc làm việc, anh Triêm không khỏi bồi hồi. Nhiều năm về trước, sau khi học xong cấp ba, anh Triêm đã tham gia vào quân ngũ, sau 3 năm trở về địa phương sinh sống cùng gia đình như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng gia đình thuần nông thu nhập bấp bênh khi đó khiến anh khao khát tìm kiếm những cơ hội để có thể thay đổi sự nghèo túng cho gia đình và bản thân. Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc đã mở ra cho anh một hướng đi mới, đó là sự thay đổi của bản thân và gia đình.

CON ĐƯỜNG KHỞI NGHIỆP SAU HƠN 10 NĂM XA XỨ

Tháng 3/2013, anh Triêm được sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS. Sau 11 năm xa quê, anh đã trở về nước vào tháng 3/2024. Lúc này, bao dự định về mong muốn khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương của anh ngày càng thành hình. “Nhờ số vốn tích lũy được và kinh nghiệm từ nước bạn, tôi đã về quê tìm tòi học hỏi mọi công việc và lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình để khởi nghiệp”, anh Triêm nhớ lại.

Năm 2024 cũng là một mốc thời gian đánh dấu sự đổi thay của anh khi về nước lập nghiệp. Anh Triêm đã đầu tư mua hơn 1ha đất bãi để làm trang trại với tư duy áp dụng công nghệ cao vào việc chăn nuôi sản xuất. Hiện bước đầu trang trại đã đi vào hoạt động ổn định với quy mô xuất nhập 500 đầu vịt/tháng, đảm bảo công việc thường xuyên cho hai lao động. Ngoài ra, trang trại còn chia sẻ kỹ thuật đầu tư như con giống thức ăn và bao tiêu đầu ra cho hộ chăn nuôi vệ tinh.

“Phi thương bất phú. Phi nông bất bần”, anh Triêm tâm niệm chính điều đó khiến bản thân không ngừng tham gia các khóa học đầu tư, kinh doanh. Hiện tại, anh cũng đã mở được nhà hàng phục vụ bữa ăn nhanh cho khách hàng. Sau gần một năm vận hành, nhà hàng cũng đã có lượng khách đáng kể, ổn định thu nhập và đảm bảo công việc thường xuyên cho 4 lao động cùng một vài nhân viên làm bán thời gian. Nhà hàng cũng đã thực hiện nghĩa vụ của mình là nộp thuế cho Nhà nước.

Mô hình trang trại chăn nuôi của anh Trần Đức Triêm tại quê nhà Thái Bình (nay là Hưng Yên).

“Khởi nghiệp không hề dễ và nhàn, nhưng nó sẽ thành công đối với những người kiên trì và chịu khó. Chỉ cần vẽ cho mình một kế hoạch riêng với công việc và số vốn nhỏ để bắt đầu khởi nghiệp”, anh Triêm bộc bạch, cũng là lời nhắn nhủ đến những lao động Việt Nam đã, đang và sẽ làm việc tại Hàn Quốc hồi hương và muốn lập nghiệp trên chính quê hương.

Anh Vũ Ngọc Tài, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), người đoạt giải Nhất trong cuộc thi “Lao động EPS lập nghiệp thành công năm 2025” được tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam, cũng là một lao động từng có hơn 14 năm làm việc tại Hàn Quốc và khởi nghiệp thành công sau khi về nước.

“Năm 2010, khi lần đầu bước chân lên máy bay sang Hàn Quốc, hành trang của tôi chỉ là sự quyết tâm thoát nghèo của một chàng trai quê lúa. Nhưng khó khăn nơi xứ người, rào cản ngôn ngữ và những thử thách rất lớn khiến tôi tâm niệm rằng, chỉ có tri thức và tay nghề mới có thể giúp mình làm chủ cuộc đời”, anh Tài nhớ lại...

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5/2026 phát hành ngày 2/2/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại:

https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam/detail/1188