Tuyệt đối không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tăng 7% so với hiện hành, áp dụng từ đầu năm 2026.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II tăng từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III tăng từ 3,86 triệu đồng/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV tăng từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Chính phủ còn quy định người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Theo nghị định, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đặc biệt, Chính phủ quán triệt không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Cụ thể như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%.

Ngoài ra công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường được yêu cầu tiếp tục thực hiện.

Đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn này thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12, người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm trên đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12 trở về trước cho đến khi Chính phủ có quy định mới.