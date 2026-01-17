Đảm bảo cung ứng xăng dầu 2026, không để đứt gãy trong mọi tình huống

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2026 là trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ...

Ngày 16/01/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC BÁM SÁT DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết năm 2025, mặc dù chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, giá năng lượng và những yếu tố bất định của kinh tế toàn cầu, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công tác điều hành, cung ứng xăng dầu trong nước cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, giá cả ổn định, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m3/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m3/tấn, bảo đảm yêu cầu dự trữ lưu thông theo quy định.

Công tác điều hành giá xăng dầu tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới. Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ, với số lần tăng - giảm đan xen. Đến kỳ điều hành ngày 31/12/2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm; trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu madut giảm sâu nhất 17,11%, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Song song với điều hành giá, công tác chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu được tăng cường. Trong năm 2025, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh.

Đến hết năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối, góp phần lành mạnh hóa thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Linh cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại, như việc một số thương nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, chưa đáp ứng kế hoạch tổng nguồn tối thiểu được phân giao; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số thời điểm, địa bàn chưa thực sự đồng bộ.

NĂM 2026: BƯỚC NGOẶT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG XĂNG DẦU

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, ông Trần Hữu Linh nhấn mạnh yêu cầu trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ, đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh năm 2026 sẽ là năm đặc biệt với mặt hàng xăng dầu. Với dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu sắp được ban hành cũng như việc chuyển đổi chủng loại xăng dầu, năm 2026 sẽ là năm bước ngoặt, có những thay đổi cơ bản, là năm cách mạng với mặt hàng xăng dầu.

Bên cạnh đó, năm nay, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, dẫn đến ngành năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cũng được yêu cầu phải đạt được tăng trưởng tương đương.

Trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và nhu cầu trong nước dự báo tiếp tục tăng, mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2026 là trong mọi tình huống không để thiếu nguồn cung, không để đứt gãy, kể cả cục bộ. Đồng thời điều hành giá phải bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công Thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn, bình quân 2,65 triệu m3/tấn/tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Để đạt được kết quả này, Bộ Công Thương đặt mục tiêu sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối. Đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, triển khai Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 01/6/2026, tăng cường chuyển đổi số, nâng cấp Hệ thống quản lý xăng dầu quốc gia.

Đặc biệt, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu (Nghi Sơn và Bình Sơn) phải đảm bảo lượng cung ứng xăng ra thị trường đầy đủ.

Đối với thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ… cần vận hành đảm bảo nguồn xăng dầu cho thị trường nội địa. Từ 1/6/2026 sẽ phối trộn cung ứng xăng E10, do đó phải đảm bảo nguồn cung đưa ra thị trường.