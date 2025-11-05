Tỷ giá tăng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng vẫn cao

Ngày 5/11, tỷ giá chính thức tăng nhẹ so với hai phiên liền trước trong khi tỷ giá tự do đi ngang…

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 5/11 tăng 2 đồng so với hôm qua, lên mức 25.097 VND/USD. Tỷ giá trần và tỷ giá sàn cũng nhích nhẹ, lần lượt lên 26.351,85 và 23.842,15 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD mua vào đạt 26.101 đồng, giá bán ra 26.351 đồng, cùng tăng 2 đồng so với phiên 4/11. Trên thị trường tự do, tỷ giá giữ nguyên ở mức 27.770 - 27.840 VND/USD (mua vào/bán ra).

Hôm qua (4/11), tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp từ 26.320 đến 26.330 VND/USD. Tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên đạt mức 26.319 VND/USD, tăng nhẹ 9 đồng so với phiên giao dịch đầu tuần (3/11).

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân bằng VND ngày 4/11 tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất qua đêm (ON) đạt mức 5,7%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 5,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 5,7%/năm và kỳ hạn 1 tháng ghi nhận ở mức 5,85%/năm. Mức tăng dao động từ 0,15 đến 0,3 điểm phần trăm so với phiên đầu tuần.

Ở chiều ngược lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng đồng USD giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ kỳ hạn 2 tuần được giữ nguyên. Cụ thể: lãi suất qua đêm giảm xuống còn 3,93%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,97%/năm; kỳ hạn 2 tuần giữ ở mức 4,03%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 4,05%/năm.

LẠM PHÁT KHÔNG BÙNG PHÁT NHƯ LO NGẠI, FED CÓ THÊM DƯ ĐỊA HẠ LÃI SUẤT Bất chấp các mức thuế quan cao được Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng từ tháng 4, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, trong khi lạm phát không tăng mạnh như lo ngại ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu là mức thuế thực tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ phải trả thấp hơn so với mức công bố chính thức. Điều này được phản ánh qua số thu từ thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt trong tháng 10 chỉ đạt 34 tỷ USD. Nếu tốc độ này tiếp tục, Mỹ dự kiến sẽ thu khoảng 400 tỷ USD từ thuế trong năm 2025 – thấp hơn nhiều so với dự báo 500 đến 1.000 tỷ USD/năm được đưa ra hồi tháng 8 bởi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Số liệu mới cho thấy mức thuế trung bình thực tế mà các doanh nghiệp phải trả chỉ vào khoảng 12,5%, thấp hơn đáng kể so với mức chính thức trung bình là hơn 17%. Một phần nguyên nhân là do các kẽ hở và miễn trừ giúp nhiều mặt hàng tránh được mức thuế cao. Đồng thời, các doanh nghiệp đã điều chỉnh chuỗi cung ứng, chuyển sản xuất sang các quốc gia có mức thuế thấp hơn, thay vì chịu mức thuế cao tại các quốc gia như Trung Quốc. Ngoài ra, theo ước tính từ Bank of America, người tiêu dùng Mỹ hiện chỉ phải gánh 50% - 70% chi phí thuế quan, phần còn lại do các doanh nghiệp hấp thụ.

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện chào thầu trên kênh cầm cố với tổng giá trị 24.000 tỷ đồng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày. Tất cả đều với lãi suất 4,0%. Toàn bộ khối lượng chào thầu đều trúng thầu.

Cùng ngày, có 17.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố. Với tổng lượng trúng thầu là 24.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 7.000 tỷ đồng vào thị trường trong phiên này. Đến 4/11, tổng lượng vốn đang lưu hành trên kênh cầm cố hiện đạt mức 253.337,66 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước không thực hiện chào thầu tín phiếu trong phiên hôm qua.