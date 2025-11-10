Tỷ giá trên thị trường tự do hạ độ cao

Ngày 10/11, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ ở hệ thống ngân hàng nhưng lại giảm đáng kể trên thị trường tự do; tuy nhiên, chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì mức cao (khoảng 1.400 đồng/USD)…

Ngày 10/11/2025, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.106 VND/USD, tăng 3 đồng so với mức công bố ngày 7/11. So với phiên đầu tháng (3/11), tỷ giá trung tâm tăng 13 đồng. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt được xác định ở 26.361 và 23.851 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết có xu hướng tăng nhẹ ở chiều bán ra, trong khi chiều mua vào điều chỉnh không đồng nhất.

Vietcombank niêm yết giá mua – bán USD lần lượt là 26.091– 26.361 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều so với cuối tuần trước (7/11).

Tỷ giá mua tại Techcombank là 26.108 VND/USD, giảm 6 đồng so với cuối tuần trước; tỷ giá bán là 26.361 VND/USD, tăng 3 đồng.

Tương tự, VietinBank cũng giảm 4 đồng ở chiều mua vào và tăng 3 đồng chiều bán ra, giao dịch mua – bán tại 26.104 – 26.361 VND/USD.

Tỷ giá tại Eximbank là 26.100 (mua vào) – 26.361 (bán ra)VND/USD, giữ nguyên giá mua, tăng 3 đồng giá bán so với phiên 7/11.

Trên thị trường tự do, tỷ giá mua vào ngày 10/11 là 27.700 VND, giảm 70 đồng so với ngày 7/11 (27.770 VND) và giảm 50 đồng so với ngày 3/11 (27.750 VND). Tỷ giá bán ra cũng giảm đáng kể, còn 27.750 VND, tức giảm 100 đồng so với ngày 7/11 (27.850 VND) và 50 đồng so với ngày 3/11 (27.800 VND).

Giới phân tích nhận định áp lực từ đà tăng của lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng và sự suy yếu trở lại của đồng USD trên thị trường thế giới có thể đưa tỷ giá về dưới mức 26.300 trong tuần này.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm mạnh trong bối cảnh Chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài và áp lực giá cả leo thang, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng kinh tế và tài chính cá nhân. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 11/2025, do Đại học Michigan công bố, giảm xuống còn 50,3 điểm, chỉ nhỉnh hơn mức 50 điểm – mức thấp nhất từng ghi nhận vào tháng 6/2022. Đây là một trong những mức đáy hiếm thấy kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1978.

Các hộ gia đình Mỹ ngày càng lo ngại về triển vọng thị trường lao động, với kỳ vọng tăng trưởng việc làm tiếp tục suy yếu. Điều này đặt ra rủi ro trực tiếp cho thu nhập cá nhân – vốn là nguồn lực chính thúc đẩy tiêu dùng nội địa, động lực then chốt của kinh tế Mỹ.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD (DXY) đã giảm 0,16% trong tuần trước, sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các tín hiệu trái chiều liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa.

Mặc dù Chủ tịch Jerome Powell khẳng định vẫn chưa có cơ sở rõ ràng để cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025, thị trường bắt đầu điều chỉnh lại kỳ vọng sau loạt dữ liệu yếu kém từ thị trường lao động. Đà suy yếu của đồng USD xuất hiện trở lại từ cuối tuần trước, khi các nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang các yếu tố rủi ro kinh tế vĩ mô.

Theo dự báo mới nhất của Barclays, có khoảng 60% khả năng tình trạng đóng cửa Chính phủ sẽ được giải quyết trong vòng hai tuần tới, trong khi chỉ 15% khả năng kéo dài sang tháng 12/2025. Ngay khi Chính phủ mở cửa trở lại, dữ liệu CPI tháng 10/2025 sẽ đóng vai trò quyết định đối với khả năng FED có thực sự cắt giảm lãi suất vào tháng tới hay không – hiện được thị trường định giá với xác suất khoảng 70%.

Trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11/2025, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 1,32 điểm phần trăm (đpt) lên mức 5,9%/năm; kỳ hạn một tuần tăng 0,98 đpt lên 6,03%/năm; kỳ hạn hai tuần tăng 0,87 đpt lên 6,15%/năm; trong khi kỳ hạn một tháng cũng tăng nhẹ 0,25 đpt, đạt 5,9%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 7/11, lãi suất USD giao dịch ở mức 3,91%/năm cho kỳ hạn qua đêm, giảm 0,12 đpt; các kỳ hạn một tuần, hai tuần và một tháng lần lượt đạt 3,97%, 4,02% và 4,03%/năm, đều giảm khoảng 0,1 đpt so với cuối tuần trước.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng kênh cầm cố để bơm thanh khoản vào hệ thống. Trong tuần trước, cơ quan điều hành chào thầu tổng cộng 141.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất giữ ổn định ở mức 4,0%/năm.

Kết quả, có 128.667,63 tỷ đồng được các tổ chức tín dụng hấp thụ, trong khi lượng vốn đáo hạn qua kênh này là 72.193,65 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu trong tuần, cho thấy không có động thái hút bớt thanh khoản ra khỏi hệ thống.

Tính chung, cơ quan điều hành đã bơm ròng 56.473,98 tỷ đồng ra thị trường trong tuần từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 11/2025, nâng tổng lượng vốn đang lưu hành qua kênh cầm cố lên 280.811,64 tỷ đồng.