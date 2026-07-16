Tỷ giá trung tâm tăng tốc, USD ngân hàng vẫn dưới trần cho phép

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng duy trì ổn định trong suốt tháng 6, giao dịch trong vùng 26.290-26.343 đồng/USD. Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ giá chỉ tăng khoảng 0,06%, cho thấy thị trường ngoại hối nhìn chung ít biến động.
Tuy nhiên, xu hướng có dấu hiệu thay đổi từ đầu tháng 7. Kể từ ngày 8/7, Ngân hàng Nhà nước liên tục nâng tỷ giá trung tâm trong 7 phiên, từ 25.206 đồng/USD lên 25.243 đồng/USD vào ngày 16/7, tương đương tăng khoảng 0,16% so với đầu tháng. Đáng chú ý, tốc độ điều chỉnh nhanh hơn trong hai phiên gần nhất, với mức tăng 8 đồng ngày 15/7 và 10 đồng ngày 16/7.
Việc nâng tỷ giá trung tâm cũng kéo tỷ giá trần lên 26.505 đồng/USD. Tuy nhiên, khảo sát sáng 16/7 cho thấy giá bán USD tại các ngân hàng thương mại vẫn thấp hơn trần khoảng 50-80 đồng/USD, phản ánh áp lực trên thị trường ngoại hối vẫn trong tầm kiểm soát.
Trong phiên sáng 16/7, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung ổn định nhưng vẫn có sự phân hóa. Giá mua chuyển khoản phổ biến ở mức 26.065-26.090 đồng/USD, trong khi giá bán dao động từ 26.422-26.454 đồng/USD.
Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết giá mua tiền mặt 26.050 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.070 đồng/USD và bán ra 26.450 đồng/USD. VietinBank mua tiền mặt 26.009 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.074 đồng/USD và bán ra 26.454 đồng/USD.
Trong nhóm ngân hàng cổ phần, Eximbank mua chuyển khoản 26.080 đồng/USD và bán ra 26.435 đồng/USD. MSB niêm yết giá mua tiền mặt 26.035 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.065 đồng/USD và bán ra 26.450 đồng/USD. SHB dẫn đầu về giá mua tiền mặt với 26.120 đồng/USD. Techcombank mua chuyển khoản 26.078 đồng/USD và bán ra 26.437 đồng/USD, trong khi VPBank có giá bán thấp nhất thị trường ở mức 26.422 đồng/USD đối với chuyển khoản và 26.432 đồng/USD đối với tiền mặt.
So với ngày 15/7, tỷ giá tại các ngân hàng chỉ biến động nhẹ. Một số nhà băng điều chỉnh tăng giá mua thêm vài đến vài chục đồng/USD, trong khi giá bán hầu như đi ngang. Chênh lệch giữa giá mua và bán tiếp tục duy trì trong khoảng 340-400 đồng/USD.
Các chuyên gia cho rằng USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động theo xu hướng ổn định đến tăng nhẹ trong ngắn hạn khi đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, áp lực lên tỷ giá được đánh giá vẫn ở mức có thể kiểm soát.
Thanh khoản VND trong hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào, thể hiện qua mặt bằng lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp, giúp Ngân hàng Nhà nước chưa phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ thanh khoản như bơm vốn qua thị trường mở (OMO) hay hoán đổi ngoại tệ. Nhờ đó, cơ quan điều hành có thêm dư địa tập trung ổn định thị trường ngoại hối và điều tiết tỷ giá theo diễn biến cung - cầu.
Bên cạnh đó, giá dầu thế giới đã giảm đáng kể so với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 5, góp phần giảm áp lực chi phí nhập khẩu năng lượng và qua đó hỗ trợ ổn định thị trường ngoại hối.
Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ việc cơ quan quản lý gần đây tăng cường kiểm soát thị trường vàng, tài sản mã hóa và hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới, đồng thời điều tra, xử lý nhiều vụ buôn lậu vàng, kim cương. Việc thu hẹp các kênh giao dịch phi chính thức có thể hạn chế một phần nhu cầu gom ngoại tệ để nhập lậu tài sản hoặc chuyển vốn ra nước ngoài, qua đó giữ lại thêm nguồn ngoại tệ trong hệ thống chính thức, phục vụ các nhu cầu thanh toán, thương mại và đầu tư hợp pháp.
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