Tỷ giá ổn định giữa lúc cân đối ngoại tệ kém thuận lợi
HHoàng Lan
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Ngân hàng Nhà nước vừa công bố báo cáo cán cân thanh toán (BOP) quý I/2026, cho thấy thâm hụt cán cân thanh toán tổng thể 1,078 tỷ USD, chấm dứt chuỗi 3 quý liên tiếp thặng dư. Diễn biến này phản ánh cân đối đối ngoại đã kém thuận lợi hơn so với giai đoạn cuối năm 2025 khi xuất siêu hàng hóa thu hẹp và các dòng vốn ngắn hạn giảm tốc. Dù vậy, thị trường ngoại hối vẫn duy trì ổn định...
Trong năm 2025,
cán cân thanh toán được hỗ trợ chủ yếu bởi hai động lực: (1) xuất siêu hàng hóa liên tục mở rộng
và (2) dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định, cùng
với sự cải thiện của các dòng vốn khác trong nửa cuối năm.
Tuy nhiên, bước
sang quý I/2026, cả 2 động lực này đều suy yếu. Xuất
siêu hàng hóa thu hẹp đáng kể, trong khi các dòng vốn tài chính ngắn hạn giảm
mạnh. Vì vậy, nguồn cung ngoại tệ ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) và các khoản chuyển giao vãng lai và không còn dồi dào như giai đoạn cuối năm 2025.
Dù vậy, thị trường ngoại hối vẫn duy trì ổn định. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/6/2026, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng ở mức khoảng 26.297 VND/USD, chỉ tăng 0,03% so với cuối năm 2025.
CÁN CÂN VÃNG LAI HỤT HƠI
Trong
quý I/2026, cán cân vãng lai đạt thặng dư
2,716 tỷ USD, tiếp tục là nguồn tạo ngoại tệ chủ yếu của nền kinh tế.
Tuy nhiên, so với quý IV/2025 (7,654 tỷ USD),
mức thặng dư đã giảm gần 65%,
tương đương 4,938 tỷ USD. Đây cũng
là mức thặng dư thấp nhất kể từ đầu năm
2025, cho thấy động lực tạo ngoại tệ từ khu vực kinh tế thực đã suy
yếu đáng kể sau giai đoạn cải thiện mạnh trong năm 2025.
Nguyên nhân chủ
yếu đến từ thặng dư thương mại hàng hóa.
Sau khi đạt 9,135 tỷ USD trong quý
IV/2025, khoản mục này giảm xuống còn 2,434
tỷ USD trong quý I/2026, tương đương giảm khoảng 73% chỉ sau một quý. Đây cũng là mức thặng
dư thấp nhất kể từ đầu năm 2025, phản ánh tốc độ tạo ngoại tệ từ hoạt động xuất
khẩu đã chậm lại đáng kể.
Cần lưu ý, cán cân hàng hóa trong báo cáo cán cân thanh toán của Ngân hàng Nhà nước không hoàn toàn trùng với số liệu xuất nhập khẩu của Cục Hải quan. Theo chuẩn mực BPM6 của IMF, BOP ghi nhận các giao dịch hàng hóa trên cơ sở chuyển quyền sở hữu giữa người cư trú và không cư trú, đồng thời điều chỉnh một số khoản mục như chuyển giá nhập khẩu từ CIF (Cost, Insurance and Freight - giá đã bao gồm chi phí hàng hóa, bảo hiểm và cước vận chuyển đến cảng nhập khẩu) sang FOB (Free on Board - giá hàng hóa tại cảng xuất khẩu, chưa bao gồm cước vận chuyển và bảo hiểm quốc tế) và loại trừ các giao dịch không làm thay đổi quyền sở hữu. Do khác biệt về phạm vi và phương pháp thống kê, cán cân hàng hóa trong BOP có thể vẫn thặng dư ngay cả khi số liệu hải quan ghi nhận thâm hụt thương mại trong cùng kỳ.
Ở chiều ngược
lại, cán cân dịch vụ tiếp tục
ghi nhận thâm hụt 1,674 tỷ USD,
nhưng xu hướng đã cải thiện rõ rệt. So với quý IV/2025 (-2,287 tỷ USD), mức thâm hụt giảm khoảng
613 triệu USD. Nếu xét cả năm
2025, cán cân dịch vụ tăng mạnh trong quý II trước khi thu hẹp dần trong hai
quý cuối năm và tiếp tục cải thiện trong quý I/2026, cho thấy áp lực từ nhập
khẩu dịch vụ đang giảm bớt.
Thâm hụt thu nhập đầu tư cũng tiếp tục thu hẹp, từ 2,975 tỷ USD trong quý IV/2025 xuống còn 1,231 tỷ USD trong quý I/2026. Đây là
mức thâm hụt thấp nhất trong chuỗi số liệu từ đầu năm 2025, góp phần hỗ trợ cán
cân vãng lai.
Trong khi đó, chuyển giao vãng lai tiếp tục duy trì thặng dư 3,187 tỷ USD trong quý I/2026.
Mặc dù giảm 594 triệu USD so với
quý IV/2025 và thấp hơn mức đỉnh 4,369 tỷ
USD của quý II/2025, khoản mục này vẫn là một trong những nguồn cung
ngoại tệ ổn định của nền kinh tế, góp phần bù đắp sự thu hẹp của thặng dư
thương mại hàng hóa. Điều này cho thấy các khoản chuyển tiền một chiều vẫn duy
trì quy mô lớn, tiếp tục hỗ trợ cán cân vãng lai.
Nhìn tổng thể, cán cân vãng lai vẫn là "điểm tựa" của
cán cân thanh toán, nhưng sức tạo ngoại tệ đã suy yếu rõ rệt. Xuất
siêu hàng hóa và thặng dư chuyển giao vãng lai cùng thu hẹp, trong khi sự cải
thiện của cán cân dịch vụ và thu nhập đầu tư chưa đủ bù đắp. Kết quả là thặng dư cán cân vãng lai giảm mạnh,
không còn đủ để bù đắp sự suy giảm của cán cân tài chính như giai đoạn cuối năm
2025, qua đó góp phần khiến cán cân thanh
toán tổng thể đảo chiều từ thặng dư sang thâm hụt trong quý I/2026.
FDI KHÔNG ĐỦ "GÁNH" ĐÀ SUY YẾU
CỦA DÒNG VỐN NGẮN HẠN
Nếu cán cân vãng lai phản ánh khả năng
tạo ngoại tệ của nền kinh tế thì cán cân tài chính cho thấy mức độ hấp dẫn của
Việt Nam đối với các dòng vốn quốc tế. Trong quý I/2026, cán cân tài chính chỉ
còn thặng dư 893 triệu USD, giảm 6,183 tỷ USD so với mức 7,076 tỷ USD của quý IV/2025. Tuy nhiên,
đây vẫn là sự cải thiện đáng kể so với nửa đầu năm 2025, khi cán cân tài chính
liên tục thâm hụt 4,887 tỷ USD
trong quý I và 5,420 tỷ USD trong
quý II.
Điểm tích cực là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì dòng
vốn vào ròng 4,18 tỷ USD trong quý
I/2026. Mặc dù giảm so với mức 6,85 tỷ USD
của quý IV/2025, quy mô FDI vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước (3,795 tỷ USD), cho thấy các nhà đầu tư
chiến lược vẫn duy trì niềm tin và tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh
doanh tại Việt Nam.
Ngược lại, đầu tư gián tiếp (FII) tiếp tục ghi nhận dòng vốn rút
ròng 1,399 tỷ USD, cao hơn mức
âm 850 triệu USD của quý
IV/2025, nhưng vẫn thấp hơn mức rút ròng 2,478
tỷ USD trong quý III/2025. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng
của các nhà đầu tư tài chính trước những biến động của thị trường vốn toàn cầu
và môi trường lãi suất quốc tế.
Đáng chú ý hơn, đầu tư khác chuyển từ thặng dư 1,076 tỷ USD trong quý IV/2025 sang thâm hụt 1,888 tỷ USD trong quý I/2026,
tương đương mức giảm gần 3 tỷ USD
chỉ sau một quý. Đây là yếu tố đóng góp lớn nhất vào sự suy giảm của cán cân
tài chính. Do bao gồm các khoản vay, tiền gửi, tín dụng thương mại và các giao
dịch tài chính khác giữa Việt Nam với nước ngoài, biến động của khoản mục này
cho thấy các dòng vốn ngắn hạn đã kém thuận lợi hơn đáng kể so với giai đoạn
cuối năm 2025.
Nhìn chung, cán cân tài chính quý I/2026 phản
ánh sự phân hóa rõ nét giữa các dòng vốn. FDI vẫn duy trì dòng vốn vào ròng ở mức cao và tiếp tục là trụ
cột của cán cân tài chính, trong khi đầu tư gián tiếp và đầu tư khác đều suy
yếu, làm giảm đáng kể nguồn cung ngoại tệ từ khu vực tài chính. Chính
sự giảm tốc của các dòng vốn ngắn hạn, cùng với việc thặng dư cán cân vãng lai
thu hẹp, đã góp phần khiến cán cân thanh toán tổng thể chuyển từ thặng dư sang
thâm hụt trong quý I/2026.
DÒNG NGOẠI TỆ CHƯA
ĐƯỢC THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ VẪN Ở QUY MÔ LỚN
Một điểm
đáng chú ý khác là khoản mục "lỗi và
sai sót" tiếp tục ghi nhận giá trị âm 4,687 tỷ USD trong quý I/2026. Mặc dù đã thu hẹp đáng kể
so với mức âm 12,375 tỷ USD của
quý IV/2025, đây vẫn là quý thứ năm liên
tiếp khoản mục này ghi nhận giá trị âm.
Diễn biến trong
năm 2025 cho thấy khoản mục này biến động rất mạnh. Từ mức âm 1,622 tỷ USD trong quý I và 586 triệu USD trong quý II, giá trị âm
tăng vọt lên 11,280 tỷ USD trong
quý III và 12,375 tỷ USD trong quý
IV, trước khi thu hẹp còn 4,687 tỷ USD
trong quý I/2026.
Theo chuẩn mực thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khoản mục
"lỗi và sai sót" là phần chênh
lệch còn lại giữa các khoản mục của cán cân thanh toán, phát sinh do
khác biệt về nguồn dữ liệu, thời điểm ghi nhận hoặc các giao dịch chưa được
phản ánh đầy đủ.
Tuy nhiên, việc khoản mục này liên tục âm với
quy mô lớn cũng cho thấy một lượng ngoại
tệ đáng kể đã dịch chuyển ra ngoài các kênh được thống kê chính thức.
Trong thực tiễn, nhiều chuyên gia cho rằng phần chênh lệch này có thể liên quan đến hoạt động nắm giữ
ngoại tệ tiền mặt, vàng vật chất, tài sản số hoặc các khoản đầu tư ra nước
ngoài chưa được phản ánh đầy đủ trong thống kê.
Nếu xu hướng này kéo dài, nó có thể làm suy giảm nguồn
cung ngoại tệ trên thị trường, ảnh hưởng đến khả năng dự báo dòng vốn và làm
gia tăng thách thức đối với công tác điều hành tỷ giá, dự trữ ngoại hối và ổn
định thị trường tiền tệ.
Đây cũng là lý do việc nâng cao chất lượng
thống kê các giao dịch xuyên biên giới và tăng cường giám sát các dòng vốn phi
chính thức tiếp tục là một yêu cầu quan trọng trong quản lý kinh tế vĩ mô.
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